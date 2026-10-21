Наталья Лапина осадила Акмаля после оскорблений: что ответила певица

Певец Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Певица Наталья Лапина в социальных сетях резко ответила 22-летнему коллеге Акмалю (Акмалю Ходжаниязову), который оскорбил ее со сцены из-за судебного разбирательства о правах на песню «По полюшку». Исполнительница возмутилась высказываниями музыканта и заявила, что уже несколько лет он использует ее произведение без разрешения. Она также пригрозила продолжить борьбу за свою интеллектуальную собственность.

Конфликт разгорелся после того, как стало известно об иске Лапиной к Акмалю и музыкальным компаниям «Эйс мьюзик» и «Ворнер мьюзик». Певица требует расторгнуть соглашение, запретить незаконное использование композиции и взыскать с ответчиков 600 тысяч рублей. Суд принял заявление к рассмотрению. Сам Акмаль не стал скрывать недовольства происходящим. На одном из недавних концертов он заявил, что права на выпущенный ремикс принадлежат лейблу, а не ему лично, и возмутился суммой требований. В адрес Лапиной прозвучали оскорбления вроде «собака сутулая», а также фраза о том, что ей осталось «три понедельника».

Наталья восприняла слова исполнителя как публичное унижение. В своем обращении она саркастически назвала его человеком, который, по ее мнению, использует авторское право в корыстных целях. «Еще один редкий, алчный мошенник в авторском праве. Это мне "три понедельника" осталось, я правильно его публичные оскорбления понимаю?», — написала певица.

Лапина настаивает, что речь идет не просто о споре из-за денег. По ее словам, ремикс песни «По полюшку» продолжали исполнять вопреки ее запрету на протяжении нескольких лет. Артистка также утверждает, что Акмаль не получал авторских прав на композицию, а его версию впоследствии удалили с нескольких музыкальных платформ.

«Четыре года воруют все до рубля, нарушают запрет на исполнение моей песни, моей интеллектуальной собственности вместе с его поганым лейблом, сидящим в Совете РАО Warner Music Russia, как, впрочем, и Успенская, — все растащили по карманам... Никто ему никаких авторских прав не передавал, а посему его версию снесли с „Яндекс Музыки“, VK, YouTube и т. д.», — заявила исполнительница.

Отдельные претензии у Лапиной возникли к музыкальному лейблу, с которым сотрудничает певец. Она утверждает, что изначально речь шла о выплате авторского вознаграждения, однако договоренности не соблюдались. По версии артистки, ей полагалось 25% за ремикс, но в итоге ее произведение использовали без положенных отчислений. Певица также заявила, что намерена добиваться ответственности за слова, произнесенные Акмалем со сцены. По ее мнению, судебный иск не исчерпывает всех претензий к исполнителю, поскольку теперь речь идет еще и о защите чести и достоинства.

«Подлец, еще оскорбляет меня со сцены... Песня запрещена к исполнению и Успенской, и Акмалю за мошенничество в авторском праве. [...] Мой юрист мало попросил за оскорбление моей чести и достоинства со сцены? За ним давно водится патологический нарциссизм, наворовал миллионов за сотни туров и теперь оскорбляет на всю страну. Имени автора ни разу не произнес, ранее "дамочкой" меня обзывал», — высказалась Лапина.

По ее словам, после того как она столкнулась с оскорблениями, запись передачи удалили, а Акмаль и Любовь Успенская лишились участия в фестивалях радиостанции, где музыкант позволил себе унизить автора. «Со сцены, на всю страну... Самому слабо написать себе хитов, чтобы не мошенничать, так как все его песни одинаковые, без развития, но мошенничать он горазд, вместе со своими односельчанами, как Ольга Ким, сидящая в Совете РАО, где я давно не состою, но выдирают они мои гонорары у организаторов много лет, подло, незаконно, криминально. И все ему же в карманы, вместе с подлым лейблом, которому моя песня никогда не принадлежала и не будет принадлежать», — заявила певица.

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