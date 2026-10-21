Переговоры Владимира Путина с Уиткоффом стартовали в Петербурге: что на повестке РФ и США

Просьба Уиткоффа о трёхстороннем формате с техгруппами звучит скромно Фото: REUTERS.

Самое любопытное в открытой части переговоров в Константиновском дворце — порядок, в котором стороны выкладывали карты. Москва отдала всё, что можно отдать сразу: осуждённый за наёмничество американец Хаббард уже в Пулково, первый танкер с дизелем уйдёт через два-три дня. А папку с документами по Украине Уиткофф сам попросил посмотреть «чуть позднее».

Спецпосланник Трампа говорит о «завершении огня», президент Финляндии Стубб уточняет, что речь о частичном прекращении огня по энергетике и продовольствию. Кремль ответил ещё до встречи: России нужен мир, а не перемирие. Вашингтону нужна картинка тишины к выборам в Конгресс 3 ноября. Киеву — пауза, чтобы залатать энергосистему к зиме. Нам пауза без договора сулит ту же войну через год-другой, только с отдохнувшим противником. Восемь лет Минских соглашений — достаточный курс обучения.

Главное началось, когда заговорили о деньгах. Уиткофф сообщил, что американский Минфин уже работает с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым по сделкам, а украинцам открыто рассказывают, какие возможности откроются после войны. Логика фирменная, трамповская: мир как бизнес-план, который выгоднее войны. Пряник показывают обоим.

Но Путин на благодарность за дизель ответил вежливым условием: нужно обеспечить финансовую составляющую, чтобы всё работало. В переводе с дипломатического — платежи. А платежи упираются в санкции. Пряник, которым Москву собирались приманить, в её руках превращается в требование. Хотите солярку и удобрения для своих фермеров — откройте расчёты. Цены на дизель после объявления сделки, по словам Путина, уже упали на 5–6%. Этот результат Трамп предъявит избирателю раньше любых договорённостей по Украине.

Показательна и ширина стола. Путин поставил Украину в один ряд с Ираном, восстановлением отношений и возможной встречей лидеров в Китае на ноябрьском саммите АТЭС. Для Белого дома Киев — главный пункт повестки. Москва спокойно демонстрирует, что пунктов много и почти на каждом она полезна. Чем больше блюд, тем меньше места остаётся украинской тарелке.

На этом фоне просьба Уиткоффа вернуться к трёхстороннему формату Россия — США — Украина через технические группы звучит скромно. Сам же оговорился: окончательного ответа сегодня может не быть.

Технические группы — проверенный способ показать движение, когда результата нет. Рискну предположить, что на процесс Москва согласится легко. Он ничего не стоит, пока фронт ползёт на запад, а сроки поджимают не нас.

У нас из календарных дат только зима. И она в этом году играет точно не за Киев.

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