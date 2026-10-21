Пятая статья, мораторий в Чёрном море и саммит лидеров: с чем спецпосланник Трампа прилетел к Путину

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев во время встречи в аэропорту Пулково Фото: REUTERS.

Спецпосланник Трампа прилетел не налегке. Папку ему собирали всем европейским миром: Зеленский, норвежский премьер Стёре, финский президент Стубб, эмиссары Франции, Британии, Германии, Польши, ЕС и НАТО. Зять Трампа Джаред Кушнер подключался по видео.

Опись багажа участники обнародовали сами. Там документ с вариантами гарантий безопасности для Украины, вплоть до аналога пятой статьи устава НАТО, по которой на защиту одного встают все. Частичное перемирие по энергетике и продовольственной инфраструктуре, плюс мораторий на бои в Чёрном море — чтобы снова пошло зерно. «План процветания» послевоенной Украины, новая «архитектура европейской безопасности». И вишенка: трёхсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского. Территории, уточнил последний, обсуждать только лидерам.

Спецпосланник Трампа прилетел не налегке. Папку ему собирали всем европейским миром Фото: REUTERS.

Если снять дипломатическую обёртку, Киев просит тишины в небе над своими ТЭС и в море у своих портов. Зеленский так прямо и предложил: Украина не бьёт по российским НПЗ, Россия — по украинской энергетике. Перемирие ровно там, где больно ему.

О земле — ни слова.

С каким настроением курьер везёт посылку? За последние недели Трамп снял санкции с российского дизеля. Переговоры с украинцами в гольф-клубе Уиткоффа под Майами из-за этой новости свернули досрочно. Сам Трамп рассуждал, что Украине пора бы сменить президента или хотя бы переговорщика, а вице-президент Вэнс назвал её «в каком-то смысле партнёром». Не союзником. Попутно у Киева то пропадали данные о пусках баллистики, то падала скорость Starlink, то задерживались ракеты к Patriot.

Трамп снял санкции с российского дизеля Фото: REUTERS.

Так что в Осло Зеленский во многом выкупал обратно отключённое. Благодарил, что предупреждения о ракетах «теперь работают», получил обещание вернуть Starlink за 48 часов. И тут же выдал: «Мы не проигрываем войну, но теряем людей». Через несколько часов Трамп снова усомнился, что тот вообще хочет мира. И пообещал, что без сделки будет «очень плохо».

Зеленский предложил: Украина не бьёт по российским НПЗ, Россия — по украинской энергетике. Перемирие ровно там, где больно ему Фото: REUTERS.

Нашу позицию Сергей Лавров озвучил накануне: «Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны».

Легче всего пройдёт гуманитарная часть. Трамп лично просил отпустить Стивена Хаббарда, 72-летнего американца, осуждённого на шесть лет и десять месяцев за участие в боях на стороне ВСУ в качестве наёмника. По данным ABC, речь идёт сразу о нескольких заключённых.

Экономику выслушают. Встречу с Зеленским Кремль допускает только в Москве, а на саммите G20 в Майами она, по словам Пескова, «невозможна».

Cпецпосланник Трампа уже прилетел в Россию Фото: REUTERS.

Энергетическое перемирие мы уже проходили весной 2025-го, и давать вторую передышку, пока у противника трещит генерация, — странная щедрость. «Пятая статья» для Украины — это натовский забор у наших границ, с которого всё и началось. Никакого присутствия западных войск в Незалежной. А без него пятая статья беззуба.

Пока дипломаты торгуются за небо и море, судьбу земли решает фронт. И каждое следующее предложение будет приходить на Банковую с картой Украины поменьше…

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