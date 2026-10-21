Фото: REUTERS.
На этот раз Стивен Уиткофф прилетел один, без Джареда Кушнера - последний немного приболел и пообещал, что подключится к встрече удаленно. А зря, потому что американские переговорщики обычно прилетают в Москву и наши столичные красоты вместе с яствами модных ресторанов им уже знакомы. Но на этот раз президент принимал в Константиновском дворце в Стрельне под Петербургом.
- Уважаемый господин Уиткофф, мы очень рады Вас видеть – на этот раз в Петербурге, - поприветствовал он Уиткоффа за большим круглым столом, где помимо самого гостя расположились еще помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков и наш спецпредставитель Кирилл Дмитриев). - Мы знаем, что вчера у Вас состоялась встреча в Норвегии, и, конечно, мне было бы интересно узнать о результатах этой встречи.
Дело в том, что Стивен Уиткофф прилетел в Россию не из США, а из Осло. Накануне он вместе с зятем Трампа Кушнером провел там встречу с Зеленским, а также премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом (последние два выступали от имени Европы).
Кстати, после встречи в Стрельне Уиткофф снова полетит в Осло.
- Это работа переговорщика. Она подразумевает челночную дипломатию, - объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, вернется ли американец после этого в Россию, Дмитрий Сергеевич не стал прогнозировать. Сказал лишь, что нужно дождаться окончания всех переговоров.
Фото: REUTERS.
- Хочу поблагодарить Вас и Президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине, - отдельно отметил президент Путин.
Он подчеркнул, что Дональд Трамп всегда уделяет особое внимание, прежде всего, гуманитарным вопросам:
- И в том числе в последнем разговоре по телефону, он делал упор на то, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду, прежде всего, потери среди личного состава с обеих сторон, - сказал российский лидер. - Речь, конечно, не только о потерях среди военнослужащих, но и о страданиях мирного, гражданского населения.
Путин еще раз передал «самые искренние слова благодарности», причем, не только президенту США, но и его супруге Мелании - она вносит весомый вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера. Более того, просьбой передать «самые искренние слова благодарности Президенту Трампу за его усилия по урегулированию кризиса на Украине» прозвучат от него еще раз - уже в самом конце, когда он будет передавать слово Стивену Уиткоффу.
Фото: REUTERS.
Отдельно Владимир Путин сказал и про двусторонние отношения между Россией и США.
- С обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, - отметил он.
Речь и контакты между двумя странами, и про торговлю, и не только. Другими словами, об «экономическом сотрудничестве».
Предложил российский лидер и поговорить об Иране и войне на ближнем Востоке.
- Мне было бы в высшей степени интересно узнать ваши оценки ситуации, - задал тему президент России.
Он подчеркнул, что «у нас особые, доверительные отношения с Ираном» и даже употребил термин «с нашими друзьями».
- Они складывались десятилетиями, - объяснил Владимир Путин. - Если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, мы с удовольствием сделаем это.
Фото: REUTERS.
И последний вопрос, который обозначил президент на переговоры со Стивеном Уиткоффом - это возможная встреча с Трампом в Китае на саммите АТЭС.
- Эти и другие темы могли бы быть в центре нашего сегодняшнего обсуждения, в том числе и возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с Вами поделиться, - отметил Путин.
Саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18-19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне. Китай будет председателем, так что Си Цзиньпин там будет. Российскую делегацию возглавит Владимир Путин. И уже есть договоренность о двусторонней встрече российского и китайского лидеров.
Си уже пригласил Трампа на саммит и тот даже принял приглашение. Так что многие обсуждают теперь трехстороннюю встречу в Китае: Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Ранее помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что пока эта встреча не обсуждается. В то же время замглавы МИД России Андрей Руденко допустил ее возможность.
Уиткофф свои слова тоже начал с благодарности. От себя, от имени Трампа… да что там «я благодарю Вас от лица Соединённых Штатов», - сказал гость.
- Делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда, - объявил он. - Несколько дней назад я встречался с его сыном - он является священником в греческой церкви, мы с ним переговорили, и я благодарю Вас за освобождение его отца.
- Он в аэропорту Пулково, - ответил Путин.
Уиткофф подтвердил, что на обратном пути именно в аэропорту он встретится с освобожденным 75-летним американцем.
После этого Уиткофф поблагодарил Путина за то что он, как и Трамп «действительно продвигает гуманитарные соображения» и пообещал, что подробно расскажет о переговорах в Осло, откуда только что прилетел. Понятно, что эта часть встречи не для прессы, но что-то спецпосланник президента США все-таки раскрыл:
- Я считаю, что переговоры были продуктивными. Хотел бы сказать, что есть подвижки вперёд. Надеюсь, что, действительно, у нас создался необходимый задел, чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте, - отметил он.
Фото: REUTERS.
Уиткофф пообещал, что передаст Мелании наилучшие пожелания. А еще отметил, что хотел бы обсудить и следующие шаги по урегулированию украинского кризиса. Например, возможность возобновления трёхсторонних переговоров Россия - Украина - США, которые были свернуты по инициативе украинской стороны.
- Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы, - отметил Уиткофф.
Более того, он даже не требует окончательного ответа на эту просьбу сегодня: «Было бы хорошо это обсудить, чтобы Вы рассмотрели такое предложение», - это его цитата.
Конечно, не мог спецпосланник президента США не говорить о бизнесе. Собственно, это очень большая часть работы в переговорах между Россией и США.
- Я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, - это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами, - отметил он.
Отдельно Уиткофф обратился к российскому спецпредставителю Кириллу Дмитриеву:
- Господин Дмитриев, Вы прекрасный человек, мы с Вами очень хорошо работаем, теперь уже наше Министерство финансов независимо работает с Вами по этим сделкам. И мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта.
Поблагодарил гость Путина и за решение по дизелю. Теперь наше топливо может продаваться не только в Соединённых Штатах, но и на мировых рынках. «Это очень хорошо», отметил он, потому что «весь мир проходит период экономического шока».
«Весь мир» - это, конечно, хорошо. Но в первую очередь американцы благодарят Путина за то, что стало лучше именно американцам:
- За это решение наш Президент Вам крайне благодарен, потому что такое решение позволяет улучшить жизнь и рабочие условия наших фермеров, наших водителей грузовиков, которые, естественно, используют дизельное топливо для своей работы, - объяснил Уиткофф.
Фото: REUTERS.
Свое видение того, как достичь мира на Украине американцы изложили на бумаге. С этой папкой Уиткофф и прилетел в Петербург и передал ее Путину. Когда они будут ее обсуждать как раз по видеосвязи подключится и зять Трампа Джаред Кушнер, «который хотел бы также изложить несколько идей», объяснил Уиткофф.
- По поводу дизеля… После объявления, что будут поставки в Соединённые Штаты, на мировых рынках на 5–6 процентов цены упали сразу на дизель, - ответил Владимир Путин. - Мы готовим отгрузки. Сразу несколько танкеров прямо сейчас.
Первый, по словам Путина уйдет «через два-три дня». Это 40 тысяч тонн. После этого они «пойдут один за одним».
- Здесь важно обеспечить только финансовую составляющую, чтобы всё работало, - подчеркнул президент.
Сказал он и про фермеров, что не только дизелем мы в состоянии им помочь. То есть может появиться еще одна статья плотного сотрудничества России и США:
- Я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в разговорах наших по телефону, мы могли бы поставлять и удобрения, в большом количестве причём, на американский рынок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятая статья, мораторий в Чёрном море и саммит лидеров: с чем спецпосланник Трампа прилетел к Путину
Конец режиму Зеленского: Сергей Лавров вывел Киев на чистую воду