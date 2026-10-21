Стивен Уиткофф прибыл в Петербург на встречу с Владимиром Путиным Фото: REUTERS.

МЕЖДУ ОСЛО И ПЕТЕРБУРГОМ

На этот раз Стивен Уиткофф прилетел один, без Джареда Кушнера - последний немного приболел и пообещал, что подключится к встрече удаленно. А зря, потому что американские переговорщики обычно прилетают в Москву и наши столичные красоты вместе с яствами модных ресторанов им уже знакомы. Но на этот раз президент принимал в Константиновском дворце в Стрельне под Петербургом.

- Уважаемый господин Уиткофф, мы очень рады Вас видеть – на этот раз в Петербурге, - поприветствовал он Уиткоффа за большим круглым столом, где помимо самого гостя расположились еще помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков и наш спецпредставитель Кирилл Дмитриев). - Мы знаем, что вчера у Вас состоялась встреча в Норвегии, и, конечно, мне было бы интересно узнать о результатах этой встречи.

Дело в том, что Стивен Уиткофф прилетел в Россию не из США, а из Осло. Накануне он вместе с зятем Трампа Кушнером провел там встречу с Зеленским, а также премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом (последние два выступали от имени Европы).

Кстати, после встречи в Стрельне Уиткофф снова полетит в Осло.

- Это работа переговорщика. Она подразумевает челночную дипломатию, - объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, вернется ли американец после этого в Россию, Дмитрий Сергеевич не стал прогнозировать. Сказал лишь, что нужно дождаться окончания всех переговоров.

Путин приветствовал Уиткоффа за большим круглым столом, где помимо самого гостя расположились еще помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков и наш спецпредставитель Кирилл Дмитриев Фото: REUTERS.

ДУМАЕТ О МИРНОМ НАСЕЛЕНИИ

- Хочу поблагодарить Вас и Президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине, - отдельно отметил президент Путин.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп всегда уделяет особое внимание, прежде всего, гуманитарным вопросам:

- И в том числе в последнем разговоре по телефону, он делал упор на то, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду, прежде всего, потери среди личного состава с обеих сторон, - сказал российский лидер. - Речь, конечно, не только о потерях среди военнослужащих, но и о страданиях мирного, гражданского населения.

Путин еще раз передал «самые искренние слова благодарности», причем, не только президенту США, но и его супруге Мелании - она вносит весомый вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера. Более того, просьбой передать «самые искренние слова благодарности Президенту Трампу за его усилия по урегулированию кризиса на Украине» прозвучат от него еще раз - уже в самом конце, когда он будет передавать слово Стивену Уиткоффу.

Владимир Путин поблагодарил Дональда и Меланию Трамп за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине Фото: REUTERS.

ВОССТАНАВЛИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ

Отдельно Владимир Путин сказал и про двусторонние отношения между Россией и США.

- С обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, - отметил он.

Речь и контакты между двумя странами, и про торговлю, и не только. Другими словами, об «экономическом сотрудничестве».

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ С ИРАНОМ

Предложил российский лидер и поговорить об Иране и войне на ближнем Востоке.

- Мне было бы в высшей степени интересно узнать ваши оценки ситуации, - задал тему президент России.

Он подчеркнул, что «у нас особые, доверительные отношения с Ираном» и даже употребил термин «с нашими друзьями».

- Они складывались десятилетиями, - объяснил Владимир Путин. - Если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, мы с удовольствием сделаем это.

ВСТРЕЧА В КИТАЕ

Последний вопрос, который обозначил президент на переговоры со Стивеном Уиткоффом - это возможная встреча с Трампом в Китае на саммите АТЭС. Фото: REUTERS.

И последний вопрос, который обозначил президент на переговоры со Стивеном Уиткоффом - это возможная встреча с Трампом в Китае на саммите АТЭС.

- Эти и другие темы могли бы быть в центре нашего сегодняшнего обсуждения, в том числе и возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с Вами поделиться, - отметил Путин.

Саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18-19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне. Китай будет председателем, так что Си Цзиньпин там будет. Российскую делегацию возглавит Владимир Путин. И уже есть договоренность о двусторонней встрече российского и китайского лидеров.

Си уже пригласил Трампа на саммит и тот даже принял приглашение. Так что многие обсуждают теперь трехстороннюю встречу в Китае: Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Ранее помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что пока эта встреча не обсуждается. В то же время замглавы МИД России Андрей Руденко допустил ее возможность.

МОЖЕТ ЛЕТЕТЬ ДОМОЙ

Уиткофф свои слова тоже начал с благодарности. От себя, от имени Трампа… да что там «я благодарю Вас от лица Соединённых Штатов», - сказал гость.

- Делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда, - объявил он. - Несколько дней назад я встречался с его сыном - он является священником в греческой церкви, мы с ним переговорили, и я благодарю Вас за освобождение его отца.

- Он в аэропорту Пулково, - ответил Путин.

Уиткофф подтвердил, что на обратном пути именно в аэропорту он встретится с освобожденным 75-летним американцем.

ЧТО БЫЛО В ОСЛО

После этого Уиткофф поблагодарил Путина за то что он, как и Трамп «действительно продвигает гуманитарные соображения» и пообещал, что подробно расскажет о переговорах в Осло, откуда только что прилетел. Понятно, что эта часть встречи не для прессы, но что-то спецпосланник президента США все-таки раскрыл:

- Я считаю, что переговоры были продуктивными. Хотел бы сказать, что есть подвижки вперёд. Надеюсь, что, действительно, у нас создался необходимый задел, чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте, - отметил он.

Уиткофф поблагодарил Путина за то что он, как и Трамп «действительно продвигает гуманитарные соображения» Фото: REUTERS.

ОБСУДИТЬ ХОТЯ БЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕЧИ

Уиткофф пообещал, что передаст Мелании наилучшие пожелания. А еще отметил, что хотел бы обсудить и следующие шаги по урегулированию украинского кризиса. Например, возможность возобновления трёхсторонних переговоров Россия - Украина - США, которые были свернуты по инициативе украинской стороны.

- Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы, - отметил Уиткофф.

Более того, он даже не требует окончательного ответа на эту просьбу сегодня: «Было бы хорошо это обсудить, чтобы Вы рассмотрели такое предложение», - это его цитата.

СПАСИБО ЗА ДИЗЕЛЬ

Конечно, не мог спецпосланник президента США не говорить о бизнесе. Собственно, это очень большая часть работы в переговорах между Россией и США.

- Я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, - это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами, - отметил он.

Отдельно Уиткофф обратился к российскому спецпредставителю Кириллу Дмитриеву:

- Господин Дмитриев, Вы прекрасный человек, мы с Вами очень хорошо работаем, теперь уже наше Министерство финансов независимо работает с Вами по этим сделкам. И мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта.

Поблагодарил гость Путина и за решение по дизелю. Теперь наше топливо может продаваться не только в Соединённых Штатах, но и на мировых рынках. «Это очень хорошо», отметил он, потому что «весь мир проходит период экономического шока».

«Весь мир» - это, конечно, хорошо. Но в первую очередь американцы благодарят Путина за то, что стало лучше именно американцам:

- За это решение наш Президент Вам крайне благодарен, потому что такое решение позволяет улучшить жизнь и рабочие условия наших фермеров, наших водителей грузовиков, которые, естественно, используют дизельное топливо для своей работы, - объяснил Уиткофф.

Владимир Путин рассказал, что танкеры с дизельным топливом уже отправились за океан Фото: REUTERS.

ПАПКА С ФАЙЛАМИ

Свое видение того, как достичь мира на Украине американцы изложили на бумаге. С этой папкой Уиткофф и прилетел в Петербург и передал ее Путину. Когда они будут ее обсуждать как раз по видеосвязи подключится и зять Трампа Джаред Кушнер, «который хотел бы также изложить несколько идей», объяснил Уиткофф.

ТАНКЕРЫ «ПОЙДУТ ОДИН ЗА ОДНИМ»

- По поводу дизеля… После объявления, что будут поставки в Соединённые Штаты, на мировых рынках на 5–6 процентов цены упали сразу на дизель, - ответил Владимир Путин. - Мы готовим отгрузки. Сразу несколько танкеров прямо сейчас.

Первый, по словам Путина уйдет «через два-три дня». Это 40 тысяч тонн. После этого они «пойдут один за одним».

- Здесь важно обеспечить только финансовую составляющую, чтобы всё работало, - подчеркнул президент.

Сказал он и про фермеров, что не только дизелем мы в состоянии им помочь. То есть может появиться еще одна статья плотного сотрудничества России и США:

- Я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в разговорах наших по телефону, мы могли бы поставлять и удобрения, в большом количестве причём, на американский рынок.

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