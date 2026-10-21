Вслед за первой поставкой дизеля в США сразу же будут следующие, в соответствии с двусторонними договоренностями. Фото: Lars Klemmer/picture alliance via Getty Images

В четверг, 22 октября, в США отправится первый танкер с российским дизелем. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая в среду состоялась в Санкт-Петербурге. На встрече присутствовала спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина.

СКОЛЬКО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ РФ БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬ В США

Отвечая на вопрос журналистов, когда Россия начнет поставки дизельного топлива в США после договоренности Путина и Трампа, Новак сообщил, что первый танкер отправится уже завтра.

- Первый танкер, как планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа. В Соединенные Штаты Америки, - сказал Новак.

Журналист «Комсомолки» уточнила у вице-премьера, сколько именно топлива будет доставлено в США первым танкером.

- Водоизмещение танкера составит 40 тысяч тонн, - уточнил в ответ Александр Новак.

Вице-премьер РФ Александр Новак . Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Он также отметил, что вслед за первой поставкой дизеля в США сразу же будут следующие, в соответствии с двусторонними договоренностями. По словам вице-премьера, сейчас завершается подписание контрактов с российскими нефтяными компаниями, «они находятся в завершающей стадии».

Новак рассказал, что полностью восстановить объемы экспорта дизеля мы сможем к концу года. Он также уточнил, что «Россия готова удовлетворять потребности США в дизеле в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов».

Как ожидается, в октябре Россия отправит в США 300 тысяч тонн дизельного топлива. В ноябре объем поставок составит 500 тысяч тонн, а декабре он будет доведен до 1 млн.тонн. Новак ранее также заявлял, что Россия в общей сложности способна увеличить экспорт дизеля до 3–3,5 млн т в месяц.

ПОЧЕМУ РФ ВОЗОБНОВИЛА ЭКСПОРТ ДИЗЕЛЯ НА ЗАПАД

9 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным объявил о договоренности по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки. Журналисты окрестили это решение «энергетической сделкой между Россией и США». Трамп объяснил это необходимостью снизить мировые цены на дизельное топливо. Путин в свою очередь подтвердил, что Россия готова возобновить экспорт.

Уже в тот же день Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию № 135, разрешающую продажу, доставку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива, включая его ввоз в США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года. На фоне этих новостей мировые цены на дизель тут же пошли вниз.

В свою очередь правительство РФ 10 октября российское частично сняло запрет на экспорт дизеля. В правительстве заявили, что внутренний рынок сейчас полностью обеспечен дизельным топливом, в том числе обеспечен северный завоз и потребности аграриев, и возможностей наших НПХ хватает для поставок дизеля на зарубежные рынки. При этом Александр Новак заявлял, что поставки дизеля в США будут идти по прямым контрактам, а не под прикрытием третьих стран. После этого заговорили о необходимости снятия санкций с российских нефтяных компаний, осуществляющих экспорт дизеля.

Новак: «Россия готова удовлетворять потребности США в дизеле в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов». Фото: rocharibeiro/Shutterstock/Fotodom

Напомним, что помимо разрешения на возобновление экспорта российского дизеля Трамп также передумал применять ряд ограничений по закону о санкциях против России и Ирана. Среди них — дополнительные пошлины 500% на российские товары и 100% на товары крупнейших покупателей российских нефти и газа. Трамп объяснил такого решение национальными интересами США.

ЧТО БУДЕТ С ЭКСПОРТОМ РОССИЙСКОГО ДИЗЕЛЯ В ДРУГИЕ СТРАНЫ

Ранее Александр Новак заявлял, что Россия готова возобновить экспорт дизеля не только в США, но и в другие страны.

Отвечая в среду на вопросы журналистов о поставках в другие страны, Новак также отметил, что это будет зависеть от возможностей наших НПЗ. Если России хватит топлива на экспорт «сверх тех потребностей, которые есть в Соединенных Штатах Америки», то, по словам Новака, другие страны тоже смогут приобрести наш дизель.

Ранее Новак отмечал, что возобновление экспорта дизеля за рубеж позитивно отразится на нашей экономике, поскольку принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Вице-премьер также выражал мнение, что поставки российского дизеля в США помогут скорректировать цены на нефтепродукты во всем мире, включая Европу.

Мировые цены на дизельное топливо также обсуждались на встрече президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге в среду. Путин отметил, что после заключения между РФ и США «дизельной сделки» цены на это топливо на мировых рынках упали на 5-6%. В ответ Уиткофф от лица Трампа поблагодарил Путина за заключенную сделку по поставкам дизеля.

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