Несколько европейских стран полностью отказались выдавать туристические визы гражданам России. Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

«Братская» Черногория официально довела до Москвы информацию о введении виз для граждан России с 1 ноября. Въехать в страну также можно будет с шенгенской визой.

Черногория стремится в ЕС, вероятно, ее членство оформят в 2028 году. И сейчас делает все, чтобы угодить Брюсселю. Визовый вопрос верхушка Евросоюза считает «оружием», которым надо побольней бить русских.

Для подавляющего большинства наших граждан потеря, впрочем, невелика. А вот мнения в странах ЕС разделились. Позиция сторонников полного запрета говорит о нынешней Европе многое.

«ПРИВИЛЕГИЯ» ОТ КАЛЛАС

Когда год назад принималось решение резко сократить выдачу нашим гражданам многократных шенгенских виз, главный дипломат ЕС Кайя Каллас объяснила: мол, поездки в Евросоюз для россиян не данность, а именно привилегия. Ее еще заслужить надо!

Десять дней назад министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила в Еврокомиссию письмо с призывом к полному запрету выдавать турвизы гражданам России. Финны так поступают с 2022 года. И теперь предлагают, чтобы все страны Евросоюза последовали их примеру.

Среди тех членов ЕС кто так уже делает, - Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония. Для того, чтобы претендовать на их визы, у заявителя должны быть особые основания - например, болезнь живущего в этих странах родственника или другие гуманитарные мотивы.

Но пока худо-бедно наши соотечественники все же имеют возможность выбраться в Европу в качестве туристов. Больше всего документов россиянам выдают консульства Италии, Франции и Испании — на них приходится свыше 70% всех виз.

Именно эти страны не согласны с тем, чтобы делать въезд в ЕС «привилегией». Они, плюс Греция, не желают гнобить свой туристический бизнес, все еще зависящий и от россиян. И еще летом при обсуждении странами ЕС 21-го пакета антироссийских санкций выступили против предложения Каллас включить всех российских участников СВО в запретные списки. Запрет сузили до краткосрочных виз тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине.

Кайя Каллас заявила: поездки в Евросоюз для россиян не данность, а привилегия. Фото: REUTERS.

МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Теперь сторонники полного запрета снова встрепенулись. Издание Politico сообщает: «официальные лица Брюсселя завершают разработку планов по ужесточению визовых правил для сотен тысяч россиян, которые ежегодно посещают страны ЕС в качестве туристов. Это шаг, направленный на укрепление защиты блока от гибридных атак». То есть основанием для запрета, который могут оформить уже в январе, будет просто факт гражданства: раз русский, значит, потенциальный диверсант.

Обосновали инициативу просто: нынешняя система выдачи турвиз россиянам «угрожает безопасности Европы в момент, когда растет обеспокоенность по поводу актов саботажа, поджогов и других форм гибридной войны, которые спонсирует Москва». Это заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, еще и посетовав, что запрет ждут только с нового года, а надо было бы ввести его раньше.

Тщательно срежиссированная кампания по обвинению России в причастности к «гибридным атакам» (подобным мутной истории с дронами в аэропорту Лейпцига, стала оправданием для того, чтобы всех потенциальных российских туристов зачислили в разряд врагов.

«Никогда не знаешь, кто эти туристы на самом деле, - заявил еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер. – Вот почему мы призываем сократить их число».

Называть паранойей эти планы - упрощать ситуацию. На самом деле они – свидетельство разложения самой Европы. Доказательство страха, который она распаляет по отношению к России и русским, чтобы вызвать у своих граждан чувство неприязни и вражды. А это неизменный шаг при подготовке к войне.

БАРДАК В «РАЙСКОМ САДУ»

- Мы помним времена, когда Запад старался стимулировать поездки за рубеж граждан Советского Союза, считая, что там они увидят сто пятьдесят наименований колбасы, зайдут в секс-шоп, купят себе магнитофон и после этого разочаруются в советской власти, - замечает в разговоре с «Комсомолкой» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований политолог Николай Межевич. - На кого-то это и правда производило впечатление.

А что сейчас? Европейские враги нашей страны хотят сделать так, чтобы россияне не увидели их «райский сад». И тут вопрос: а может, у вас и нет никакого «райского сада»?

Как человек, который впервые попал на Запад еще с советским паспортом, могу сказать: да, тогда это производило впечатление. Но сегодня уже ни Берлин, ни Лондон, ни Париж таких восторгов не вызывают. Ситуация с преступностью - да и с банальной чистотой - там стала на порядок хуже.

Думаю, что европейцы пытаются закрыться еще и для того, чтобы мы не лицезрели их печальное положение, хотя сегодня все все и знают и видят. Показать в сравнении с Москвой, Петербургом и другими нашими городами им нечего, и в этом смысле они движутся к поражению.

- Есть и обратная сторона медали: страны ЕС и своих граждан стараются в Россию не пускать. Первыми лет 15 назад поляки и литовцы чинили такие препоны людям, которые с охотой ездили в Калининградскую область затовариваться – там все было не хуже качеством и заметно дешевле.

- Да, а потом это все началось и в отношении Беларуси. Сейчас Батька к себе их пускает, а они белорусов и русских к себе - нет. При этом те же поляки и литовцы покупают в Беларуси все, включая соль. И это тоже убедительное доказательство того, что нам, в отличие от них, скрывать нечего, у нас все хорошо.

КАК ПОМЕНЯЛАСЬ ВИЗОВАЯ ПОЛИТИКА ЕС С 2022 ГОДА

Упрощённый визовый режим приостановлен - это значит, что базовый консульский сбор составляет 90 евро вместо 35, а сроки рассмотрения увеличены. Фото: Tatjana Meininger/Shutterstock/Fotodom

- Упрощённый визовый режим приостановлен - это значит, что базовый консульский сбор составляет 90 евро вместо 35, а сроки рассмотрения увеличены;

- Введен практический запрет на выдачу мультивиз - в ноябре 2025 года страны ЕС договорились выдавать россиянам преимущественно однократные визы строго под даты конкретной поездки. Многократные визы выдаются в редких исключениях (гуманитарные причины, семьи граждан ЕС, дипломаты).

- Детали возможных дополнительных ограничений на туристические визы пока не раскрыты, но речь может идти об усилении проверки заявителей и дополнительных основаниях для отказа. Возможно и ужесточение правил для российских дипломатов - ограничение количества выдаваемых виз для сотрудников дипмиссий и членов их семей.

СКОЛЬКО ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ ВЫДАВАЛИ РОССИЯНАМ

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), за прошлый год консульства государств Шенгена в России выдали 618,8 тысячи виз - на 14,2% больше, чем в 2024 году. При этом получить многократную визу стало сложнее: их доля упала с 41,3% до 28,4%.

По данным Еврокомиссии, до 2022 года россиянам выдавалось около 4 миллионов шенгенских виз в год, то есть в прошлом году эта цифра снизилась почти в 6,5 раз.

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