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В мире21 октября 2026 11:52

«Русский — значит, диверсант»: Евросоюз охватила паранойя по поводу туристов из России

Политолог Межевич рассказал про скрытый мотив ужесточения визового режима ЕС
Евгений УМЕРЕНКОВ
Несколько европейских стран полностью отказались выдавать туристические визы гражданам России. Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

Несколько европейских стран полностью отказались выдавать туристические визы гражданам России. Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

«Братская» Черногория официально довела до Москвы информацию о введении виз для граждан России с 1 ноября. Въехать в страну также можно будет с шенгенской визой.

Черногория стремится в ЕС, вероятно, ее членство оформят в 2028 году. И сейчас делает все, чтобы угодить Брюсселю. Визовый вопрос верхушка Евросоюза считает «оружием», которым надо побольней бить русских.

Для подавляющего большинства наших граждан потеря, впрочем, невелика. А вот мнения в странах ЕС разделились. Позиция сторонников полного запрета говорит о нынешней Европе многое.

«ПРИВИЛЕГИЯ» ОТ КАЛЛАС

Когда год назад принималось решение резко сократить выдачу нашим гражданам многократных шенгенских виз, главный дипломат ЕС Кайя Каллас объяснила: мол, поездки в Евросоюз для россиян не данность, а именно привилегия. Ее еще заслужить надо!

Десять дней назад министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила в Еврокомиссию письмо с призывом к полному запрету выдавать турвизы гражданам России. Финны так поступают с 2022 года. И теперь предлагают, чтобы все страны Евросоюза последовали их примеру.

Среди тех членов ЕС кто так уже делает, - Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония. Для того, чтобы претендовать на их визы, у заявителя должны быть особые основания - например, болезнь живущего в этих странах родственника или другие гуманитарные мотивы.

Но пока худо-бедно наши соотечественники все же имеют возможность выбраться в Европу в качестве туристов. Больше всего документов россиянам выдают консульства Италии, Франции и Испании — на них приходится свыше 70% всех виз.

Именно эти страны не согласны с тем, чтобы делать въезд в ЕС «привилегией». Они, плюс Греция, не желают гнобить свой туристический бизнес, все еще зависящий и от россиян. И еще летом при обсуждении странами ЕС 21-го пакета антироссийских санкций выступили против предложения Каллас включить всех российских участников СВО в запретные списки. Запрет сузили до краткосрочных виз тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине.

Кайя Каллас заявила: поездки в Евросоюз для россиян не данность, а привилегия.

Кайя Каллас заявила: поездки в Евросоюз для россиян не данность, а привилегия.

Фото: REUTERS.

МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Теперь сторонники полного запрета снова встрепенулись. Издание Politico сообщает: «официальные лица Брюсселя завершают разработку планов по ужесточению визовых правил для сотен тысяч россиян, которые ежегодно посещают страны ЕС в качестве туристов. Это шаг, направленный на укрепление защиты блока от гибридных атак». То есть основанием для запрета, который могут оформить уже в январе, будет просто факт гражданства: раз русский, значит, потенциальный диверсант.

Обосновали инициативу просто: нынешняя система выдачи турвиз россиянам «угрожает безопасности Европы в момент, когда растет обеспокоенность по поводу актов саботажа, поджогов и других форм гибридной войны, которые спонсирует Москва». Это заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, еще и посетовав, что запрет ждут только с нового года, а надо было бы ввести его раньше.

Тщательно срежиссированная кампания по обвинению России в причастности к «гибридным атакам» (подобным мутной истории с дронами в аэропорту Лейпцига, стала оправданием для того, чтобы всех потенциальных российских туристов зачислили в разряд врагов.

«Никогда не знаешь, кто эти туристы на самом деле, - заявил еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер. – Вот почему мы призываем сократить их число».

Называть паранойей эти планы - упрощать ситуацию. На самом деле они – свидетельство разложения самой Европы. Доказательство страха, который она распаляет по отношению к России и русским, чтобы вызвать у своих граждан чувство неприязни и вражды. А это неизменный шаг при подготовке к войне.

БАРДАК В «РАЙСКОМ САДУ»

- Мы помним времена, когда Запад старался стимулировать поездки за рубеж граждан Советского Союза, считая, что там они увидят сто пятьдесят наименований колбасы, зайдут в секс-шоп, купят себе магнитофон и после этого разочаруются в советской власти, - замечает в разговоре с «Комсомолкой» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований политолог Николай Межевич. - На кого-то это и правда производило впечатление.

А что сейчас? Европейские враги нашей страны хотят сделать так, чтобы россияне не увидели их «райский сад». И тут вопрос: а может, у вас и нет никакого «райского сада»?

Как человек, который впервые попал на Запад еще с советским паспортом, могу сказать: да, тогда это производило впечатление. Но сегодня уже ни Берлин, ни Лондон, ни Париж таких восторгов не вызывают. Ситуация с преступностью - да и с банальной чистотой - там стала на порядок хуже.

Думаю, что европейцы пытаются закрыться еще и для того, чтобы мы не лицезрели их печальное положение, хотя сегодня все все и знают и видят. Показать в сравнении с Москвой, Петербургом и другими нашими городами им нечего, и в этом смысле они движутся к поражению.

- Есть и обратная сторона медали: страны ЕС и своих граждан стараются в Россию не пускать. Первыми лет 15 назад поляки и литовцы чинили такие препоны людям, которые с охотой ездили в Калининградскую область затовариваться – там все было не хуже качеством и заметно дешевле.

- Да, а потом это все началось и в отношении Беларуси. Сейчас Батька к себе их пускает, а они белорусов и русских к себе - нет. При этом те же поляки и литовцы покупают в Беларуси все, включая соль. И это тоже убедительное доказательство того, что нам, в отличие от них, скрывать нечего, у нас все хорошо.

КАК ПОМЕНЯЛАСЬ ВИЗОВАЯ ПОЛИТИКА ЕС С 2022 ГОДА

Упрощённый визовый режим приостановлен - это значит, что базовый консульский сбор составляет 90 евро вместо 35, а сроки рассмотрения увеличены. Фото: Tatjana Meininger/Shutterstock/Fotodom

Упрощённый визовый режим приостановлен - это значит, что базовый консульский сбор составляет 90 евро вместо 35, а сроки рассмотрения увеличены. Фото: Tatjana Meininger/Shutterstock/Fotodom

- Упрощённый визовый режим приостановлен - это значит, что базовый консульский сбор составляет 90 евро вместо 35, а сроки рассмотрения увеличены;

- Введен практический запрет на выдачу мультивиз - в ноябре 2025 года страны ЕС договорились выдавать россиянам преимущественно однократные визы строго под даты конкретной поездки. Многократные визы выдаются в редких исключениях (гуманитарные причины, семьи граждан ЕС, дипломаты).

- Детали возможных дополнительных ограничений на туристические визы пока не раскрыты, но речь может идти об усилении проверки заявителей и дополнительных основаниях для отказа. Возможно и ужесточение правил для российских дипломатов - ограничение количества выдаваемых виз для сотрудников дипмиссий и членов их семей.

СКОЛЬКО ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ ВЫДАВАЛИ РОССИЯНАМ

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), за прошлый год консульства государств Шенгена в России выдали 618,8 тысячи виз - на 14,2% больше, чем в 2024 году. При этом получить многократную визу стало сложнее: их доля упала с 41,3% до 28,4%.

По данным Еврокомиссии, до 2022 года россиянам выдавалось около 4 миллионов шенгенских виз в год, то есть в прошлом году эта цифра снизилась почти в 6,5 раз.

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