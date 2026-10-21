«Берут даже под высокие ставки»: почему в России взлетел спрос на ипотеку и что будет с ценами на жилье

Спрос на ипотеку вырос во всех крупных городах России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Кажется, при таких ставках за ипотекой идут только самые отчаянные. Но данные «Домклик» показывают обратное: спрос вырос во всех крупных городах России. Сильнее всего - в Омске (плюс 110%), Красноярске (плюс 90%) и Нижнем Новгороде (плюс 83%). Москва и Санкт-Петербург тоже в плюсе, но скромнее - 34% и 60% соответственно. Вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Роман Вихлянцев объяснил KP.RU, что стоит за цифрами, как изменилась семейная ипотека после 1 октября и каким будет рост цен на жилье.

ДЕНЬГИ С ДЕПОЗИТОВ ХЛЫНУЛИ НА РЫНОК

Эксперт назвал две главные причины роста спроса на ипотеку.

Ожидание изменений в семейной ипотеке.

- Это отчасти сезонная история, она связана в том числе с тем, что заканчивалась привычная семейная ипотека, - пояснил Вихлянцев. - Мы имели два пика: первый - перед июлем, второй - в сентябре. Люди понимали, что новые условия будут хуже, и старались успеть по старым правилам, запрыгнуть в последний вагон.

Окончание срока вкладов.

- Сейчас депозиты больше 14% вы не найдете, а многие заходили на ставки 18-20%. Люди получили плюс 20%, накопили на первоначальный взнос, - отметил эксперт. - Эти деньги и хлынули на рынок недвижимости.

Кроме того, россияне перестали ждать, что ключевая ставка ЦБ скоро снизится, и пошли покупать жилье прямо сейчас.

Россияне перестали ждать, что ключевая ставка ЦБ скоро снизится, и пошли покупать жилье прямо сейчас. Фото: RomanR/Shutterstock/Fotodom

СЕМЕЙНАЯ ВЫДОХЛАСЬ, РЫНОЧНАЯ РАЗОГНАЛАСЬ

Семейная ипотека все это время была главной движущей силой на рынке новостроек. Но заметнее в этом году прибавила рыночная ипотека (обычная, без льгот). Если по льготным программам рост оказался неравномерным - в Омске, Красноярске и Нижнем Новгороде прирост сделок превысил 50%, а в Москве спрос на семейную ипотеку, наоборот, снизился на 15,4%, - то обычная ипотека выросла повсеместно и значительно сильнее, в среднем в 1,5-2 раза. В Москве и области - примерно на 20%.

Конечно, семейная ипотека все это время была главной для новостроек. Но в октябре наблюдается небольшой спад, потому что люди хотели, да не все в сентябре успели зайти в сделки, был ажиотаж, - рассказал эксперт.

По его словам, банки где-то в середине сентября прекратили выдачу семейной ипотеки.

- Сейчас резкого роста выдач ждать не стоит - просто не с чего, - добавил он.

Банки где-то в середине сентября прекратили выдачу семейной ипотеки Фото: ИВАНОВА Диана.

ПОСЛЕ 1 ОКТЯБРЯ: КОМУ ЛИМИТ ПОВЫСИЛИ, А КОМУ УРЕЗАЛИ

С 1 октября 2026 года условия семейной ипотеки ужесточили: ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от числа детей и региона. Основные изменения:

- для семей с одним ребенком до семи лет в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти - 12% годовых при сумме до 12 млн руб.;

- для семей с тремя детьми - 8% и до 18 млн руб.;

- чем больше детей, тем выгоднее условия: для семей с пятью и более детьми ставка может составить 4% при лимите до 18 млн руб.

Впрочем, как отмечал эксперт, новые условия семейной ипотеки значительно хуже прежних для 97% семей - просто потому, что семей с небольшим количеством детей в стране гораздо больше, чем многодетных.

Чем больше детей, тем выгоднее условия ипотеки. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

- Для семей от трех детей вырос лимит. Старый лимит в 12 млн руб. почти не позволял ничего, кроме двушки, купить. Сейчас 18 млн руб. - это существенный момент, потому что стали попадать трехкомнатные квартиры нормальной площади, это 75 метров, - пояснил Вихлянцев. Разница между семейной и стандартной ипотекой сохраняется - минус 6-8 процентных пунктов. - На семейной ипотеке совсем крест ставить не надо. Те, кто хотел, постарались забежать в старую схему, но программа работает.

ПОЧЕМУ СТОЛИЦА ОТСТАЛА ОТ РЕГИОНОВ

Москва прибавила меньше Сибири. Причина - дорогое жилье и высокая долговая нагрузка. Желание купить у москвичей осталось, но возможности не у всех: платеж по обычной ипотеке за 10 млн руб. для многих семей становится неподъемным. Именно размер ежемесячного платежа эксперт называет главным сдерживающим фактором.

- Желание купить у всех осталось, но по стандартной ипотеке, например, платеж за 10 млн руб. - это уже серьезно, - отметил Вихлянцев. - Потенциал для роста спроса еще есть, но все упирается в отсутствие дешевых денег. Проще говоря, семья не может позволить себе ипотеку, потому что платить каждый месяц выходит слишком дорого - такой платеж просто не потянуть.

При этом в столице покупатели активнее переключались на рыночные программы. Если льготная ипотека в Москве просела, то обычная, наоборот, показала рост.

Желание купить квартиру у москвичей осталось, но возможности есть не у всех Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ И СТАВКАМИ

На первичном рынке застройщики не спешат снижать цены: мешают внутренние механизмы и отношения с банками. Вместо этого они дают акции и скидки.

— Сейчас акции доходят до 15% от рыночной цены. То, чего не было уже полтора года, снова появилось, - рассказал Вихлянцев. - Некоторые застройщики субсидируют ставку (компенсируют часть процентов из своих денег), фактически давая дисконт до 20% от цены квартиры.

На вторичном рынке цены за год выросли на 5-7% в Москве и области. При этом предложение вымывается: те, кто мог продать, уже продали, а новые продавцы не торопятся, потому что не могут улучшить жилищные условия из-за высоких ставок.

- Это выше официальной инфляции, но ниже ставки по депозитам. Недвижимость подросла, но долгое время держать деньги на вкладе было выгоднее, - пояснил эксперт.

Ставки по рыночной ипотеке при этом растут: в октябре отдельные банки подняли их на 0,2-0,5 процентного пункта, по некоторым программам они приблизились к 19-20% годовых.

- Реальная ипотека сейчас находится на уровне 17-19%. Но люди берут все равно, - констатировал Вихлянцев.

Ставки по рыночной ипотеке растут, но люди всё равно берут ее. Фото: earthphotostock/Shutterstock/Fotodom

БРАТЬ СЕЙЧАС ИЛИ ЖДАТЬ: ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА ПО ЦЕНАМ

По вторичке цены до конца года вырастут в пределах 5-7%, как и раньше. На первичном рынке многое будет зависеть от скидок и акций, которые застройщики предлагают вместо прямого снижения цен. Если же цены пойдут вверх активнее обычного, рост может составить до 15%.

- Точного прогноза никто не даст, нужно подождать месяц-полтора, тогда будет понятно, - отметил Вихлянцев. - Повышение будет либо активнее, чем обычно, либо останется на уровне 5-7%. Если есть планы покупки жилья, действуйте по потребностям. Если ставка вдруг пойдет вверх, вы возьмете ипотеку по выгодной цене. А если она пойдет вниз, для своих клиентов мы всегда бесплатно рефинансируем кредит. Банки в рефинансировании не отказывают.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В каких городах спрос на ипотеку вырос больше всего

Город Прирост числа ипотечных сделок

Январь — середина октября 2026 года к аналогичному периоду 2025-го

1 Омск 110,7%

2 Красноярск 90,3%

3 Нижний Новгород 83%

4 Самара 67,8%

5 Челябинск 60,8%

6 Санкт-Петербург 60,6%

7 Казань 53,2%

8 Пермь 53%

9 Уфа 52,9%

10 Ростов-на-Дону 52%

11 Иркутск 46,2%

12 Волгоград 44,5%

13 Екатеринбург 43,3%

14 Воронеж 39,7%

15 Владивосток 39%

16 Новосибирск 35,3%

17 Калининград 34,4%

18 Москва 34,4%

19 Тюмень 28,9%

20 Краснодар 23,5%

По данным Сбера с января по середину октября 2026 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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