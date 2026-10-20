Почему резко укрепился рубль и что будет дальше

Рубль пошел в рост из-за дизельной сделки. Фото: Parilov//Shutterstock/Fotodom

А ведь еще в сентябре за бакс давали 87 рублей, за евро - больше сотни! И вот на 21 октября ЦБ установил курс американской валюты в 82,89 рубля, европейской – в 93,04. Почему же рубль так укрепился?

Любопытно, что мнения экспертов по поводу причин расходятся. Одни видят в этом закономерность, другие - временный эффект.

Так, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович формулирует позицию предельно ясно: «рубль стоит столько, сколько он и должен стоить». Его аргумент строится на бюджетной логике.

- Курс в 70–75 рублей за доллар был отрицательным явлением для экономики, потому что наносил серьезный удар по бюджету, - объяснил Георгий Остапкович. – Экспортеры, как самые крупные поставщики налогов, при переводе долларовых цен в рубли получали меньше, и бюджет недополучал доходы.

Именно поэтому выход на нынешние «координаты» эксперт считает вполне закономерным.

Дизельная сделка - дополнительные валютные поступления в Российскую Федерацию. Фото: lucky_pics/Shutterstock/Fotodom

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев добавляет к этой картине фактор, который трудно назвать чисто экономическим. По его словам, укрепление рубля «одновременно можно назвать и геополитическим фактором, и на самом деле экономическим». Речь о дизельной сделке.

- Она означает дополнительные валютные поступления для Российской Федерации, - говорит эксперт. - А значит, безусловно, это имеет значение и играет свою роль. Дизельная сделка и все, что связано с ней, сейчас в первую очередь работает на укрепление рубля.

При этом экономист Игорь Николаев полагает, что нынешнее укрепление - не столько устойчивый тренд, сколько совпадение бюджетной логики и дизельной сделки, эффект которой пока виден в перспективе на первые недели.

- Многое будет зависеть от того, какое продолжение и в каком объеме она получит, - считает он. - Пока известны параметры, озвученные полторы недели назад, по объемам поставляемого дизеля. Если объемы действительно увеличиваются, сделка будет и дальше работать на укрепление рубля. Я бы осторожно сказал так. Пока укрепление рубля, а потом период неопределенности. Рубль может и обратно качнуться. Так что к этому разговору о прогнозах надо будет вернуться недельки через три.

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