Рекорд на колесах: Почему в России в полтора раза взлетело число дорогих машин

Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Вы заметили, насколько богаче мы стали жить? Если нет – оглянитесь вокруг. Возможно, вы вокруг множество людей, которых эти перемены коснулись лично. Просто их плохо видно за тонированными пуленепробиваемыми стеклами новеньких BMW, «Мерседесов» и «Роллс-Ройсов». А если да, то за этим окном – вы.
Ведь как ни крути, рост числа дорогих машин - явный признак подъема уровня жизни. И рост этот налицо. Как подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за прошлый год количество премиальных автомобилей дороже 10 млн рублей в России подскочило почти на 44%, или на 14,2 тысяч. Эти цифры эксперты вывели из данных ФНС, а именно - на основании начисленного «налога на роскошь».
Теперь в нашей стране 46,7 тысяч таких машин – это абсолютный рекорд. А вообще, за шесть лет роскошный автопарк вырос почти в шесть раз: в 2019 году элитных машин в стране было «всего» 8,1 тысячи.
Получается, в прошлом году россияне купили больше люксовых машин, чем за любой из предыдущих лет. В результате сумма налога на элитные авто взлетела на 34,5% - до 6,6 млрд рублей. Как вы понимаете, это тоже новый рекорд.
Самый большой прирост шикарных машин (вот сюрприз!) – в Москве: плюс 5 585 экземпляров за год. Второе место с серьезным отставанием занимает Питер, где за год стало на 1 188 таких автомобилей больше. Третья – Московская область (+1 124 штук). По общему числу дорогих машин эти регионы тоже занимают первые места в стране (см. «Только цифры»).
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
Почему же число роскошных авто за прошлый год так сильно выросло? Президент FinExpertiza Елена Трубникова назвала KP.RU две причины.
1. Рост утильсбора
Прошлой осенью и зимой в России дважды менялись условия утильсбора (это пошлина, которую платят импортеры иномарок):
- С 1 декабря 2025 года ставки утильсбора привязали не только к объему двигателя и возрасту авто, но и к мощности мотора. Для машин до 160 л. с. сохранились льготные тарифы для импортеров - физических лиц (3 400 рублей для новых и 5 200 рублей для авто старше трех лет), а для более мощных автомобилей и гибридов сборы выросли в разы.
- С 1 января 2026 года случилось очередное плановое повышение ставок утильсбора - на 10–25% в зависимости от категории авто.
- В преддверии изменения правил расчета утилизационного сбора часть покупателей могла ускорить приобретение и ввоз автомобилей, опасаясь дальнейшего подорожания, - говорит Елена Трубникова.
2. Расширение списка элитных машин
- Несколько расширился и «премиальный список» Минпромторга. 92% машин из перечня присутствовали в нем годом ранее, на новые позиции пришлось 8%. При этом среди добавленных автомобилей есть не только новые модели, но и рестайлинговые версии и дополнительные модификации уже известных машин. Все они отнесены к возрастной категории «один год», - отмечает Елена Трубникова. - Почти две трети новых позиций приходятся на автомобили немецких марок. Еще по четыре модели представлены британскими и южнокорейскими брендами. На долю китайских производителей пришлось пять моделей от четырех брендов, три из которых впервые вошли в перечень Минпромторга.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Фото: Дмитрий ОРЛОВ.
Фото: Дмитрий ОРЛОВ.
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