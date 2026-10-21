По одежке встречают, по уму провожают: что происходит с местным бизнесом ушедших из России брендов одежды

Rusprofile изучил кейсы зарубежных массовых брендов, которые вели деятельность на территории России, и проанализировал, в каком статусе их российские активы находятся сегодня. Фото: Иван МАКЕЕВ.

С 2022 года многие массовые иностранные бренды одежды и обуви прекратили или временно приостановили работу в России. Кто-то закрыл магазины без намерения вернуться, кто-то продал бизнес местным инвесторам и вывел магазины на рынок под новыми брендами, а кто-то продолжает надеяться на возобновление работы в России и регистрирует товарные знаки, а также продлевает договоры аренды помещений. Rusprofile изучил кейсы зарубежных массовых брендов, которые вели деятельность на территории России, и проанализировал, в каком статусе их российские активы находятся сегодня. Результатами исследования сервис поделился с KP.RU.

H&M Group и ее бренды

В марте 2022 года H&M временно приостановила продажи в России в магазинах и на сайте Фото: Иван МАКЕЕВ.

H&M Group — шведская группа компаний, специализирующаяся на производстве и продаже одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. В её портфель входят H&M, COS, Weekday, Monki, & Other Stories, ARKET и другие бренды.

В марте 2022 года H&M временно приостановила продажи в России в магазинах и на сайте, это решение коснулось всех представленных в стране брендов группы. В июле 2022 года группа объявила об окончательном уходе с российского рынка в связи с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим», а также о намерении открыть магазины для распродажи товаров перед полным прекращением работы в стране. В этом же месяце стало известно, что сеть пытается найти нового владельца для местных активов — потенциальным покупателям предлагались права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн. Предложение о покупке бизнеса H&M в России получили крупнейшие ритейлеры, в том числе Melon Fashion Group и группа «Спортмастер». В августе 2022 года H&M Group возобновила работу офлайн-магазинов своих брендов в России (H&M, H&M Home, COS и Arket), однако онлайн-продажа так и не была возобновлена, а вещи отпускались по полной стоимости.

В июне 2024 года H&M принял решение о ликвидации своего юрлица в России на фоне судебных разбирательств с арендодателями, которые требовали с ритейлера компенсацию убытков за прекращение договоров аренды магазинов. В феврале 2025 года суд Самары запретил закрывать российскую структуру H&M из-за долгов, однако уже в марте в ЕГРЮЛ появилась информация о том, что российское юрлицо H&M Group планируется ликвидировать до начала июня того же года.

ООО «Эйч энд Эм» действовало в России с апреля 2008 года и было ликвидировано в мае 2025 года. Единственным учредителем компании выступала шведская H&M Hennes & Mauritz GBC AB. В последний полный отчетный период до ликвидации, то есть в 2024 году, «Эйч энд Эм» показала нулевую выручку (1,1 млрд рублей в 2023 году), а чистый убыток за год уменьшился с 11,4 млрд до 846,3 млн рублей. Этот год стал для компании третьим убыточным периодом: впервые минусовой прибыли «Эйч энд Эм» достигла в 2022 году, когда убытки составили 9,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году организация выручила 71,6 млрд рублей, а чистыми заработала 6,9 млрд рублей.

Inditex Group и ее бренды

В состав Inditex Group входят бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Inditex Group — испанская группа компаний, которые производят и продают одежду, обувь и аксессуары. В ее состав входят бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.

В марте 2022 года Inditex приостановила деятельность в России, закрыла более 500 магазинов и прекратила онлайн-продажи, объяснив это тем, что «не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации». В октябре того же года группа договорилась о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group, однако сделка нуждалась в одобрении российских властей. В марте 2023 года стало известно, что Inditex Group приняла решение об окончательном закрытии 269 из 514 магазинов на территории, и только 245 из них переданы новому владельцу в рамках сделки. В том же месяце российские власти одобрили продажу 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ») компании Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран» (компания с таким же названием зарегистрирована в свободной зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre), при этом замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Inditex передает новым владельцам все свои торговые площадки в России. Тогда же стало известно, что новый владелец откроет магазины под брендами MAAG (бывш. Zara), DUB (бывш. Pull&Bear), ECRU (бывш. Bershka), VILET (бывш. Stradivarius), а бренды Massimo Dutti, Oysho, Zara Home и Uterque полностью покинут рынок из-за неэффективности точек.

Деятельность Inditex Group в России до приостановления деятельности в стране в 2022 году велась через девять юрлиц: АО «Новая Мода» (бывш. «Зара СНГ»), ООО «Массимо Дутти», ООО «Утерке СНГ», ООО «ЛФТ Рус», ООО «Бершка СНГ», ООО «Страдивариус СНГ», ООО «Ойшо СНГ», ООО «Пулл Энд Беар СНГ», ООО «Зара Хом СНГ». Учредителями всех организаций выступали испанская Industria de Diseño Textil, S.A. (более известная под своим акронимом Inditex) и нидерландская Zara Holding B.V. Действующей из всех компаний является только АО «Новая Мода» и через нее ведется деятельность новых брендов в России, остальные компании в разное время были ликвидированы.

АО «Новая мода» действует с октября 1995 года и до октября 2022 года существовало на российском рынке под именем АО «Зара СНГ». Выручка компании составила 31,2 млрд рублей в 2025 году (28,2 млрд в 2024 году), а чистая прибыль спустя два года впервые стала плюсовой и достигла 1,7 млрд рублей. «Новая мода» несла убытки в 2023-м (-5,4 млрд рублей) и 2024-м (-664,5 млн рублей). В то же время, в 2021 году АО «Зара СНГ» выручила 57,2 млрд рублей, а чистыми заработала 6,4 млрд рублей.

ООО «Массимо Дутти» действовало с апреля 2006 года и ликвидировано в феврале 2024 года. В 2023 году «Массимо Дутти» выручила 126,5 млн рублей (3,8 млрд в 2022 году), а убыток за год увеличился с 874,5 млн до 1,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка компании составила 16,8 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 3 млрд рублей.

ООО «Утерке СНГ» было зарегистрировано в ноябре 2009 года, а в декабре 2022 года его деятельность прекращена путем реорганизации в форме присоединения — его правопреемником назначили ООО «Массимо Дутти». Выручка «Утерке СНГ» в 2021 году составила 1,6 млрд рублей, а прибыль — 301,1 млн рублей.

ООО «ЛФТ Рус» действовало в России с ноября 2013 года по декабрь 2022 года. В 2021 году компания выручила 69,9 млн рублей и ушла в минус на 325 млн рублей, так и не достигнув плюсовой прибыли ни в один из периодов за всё время своей работы.

ООО «Бершка СНГ» осуществляло свою деятельность на протяжении 18 лет — с апреля 2006-го по апрель 2024-го. Выручка компании составила 125 млн рублей в 2023 году (2,7 млрд в 2022 году), а убыток за год увеличился с 267,5 млн до 1 млрд рублей. В то же время, в 2021 году «Бершка СНГ» выручила 12,2 млрд рублей, а чистыми заработала 1,2 млрд рублей.

ООО «Страдивариус СНГ» также действовало в России с апреля 2006 года по апрель 2024 года. В 2023 году компания выручила 62,7 млн рублей (1,6 млрд в 2022 году) и ушла в минус на 304,4 млн рублей, тогда как в 2022 году прибыль достигла 76 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка «Страдивариус СНГ» составила 8 млрд рублей, а прибыль равнялась 831,3 млн рублей.

ООО «Ойшо СНГ» было зарегистрировано в России в ноябре 2006 года и ликвидировано в феврале 2024 года. Выручка организации составила 41,8 млн рублей в 2023 году (1,1 млрд в 2022 году), а убыток за год уменьшился с 460,6 млн до 292,2 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Ойшо СНГ» выручила 5 млрд рублей, а чистыми заработала 872,2 млн рублей.

ООО «Пулл Энд Беар СНГ» действовало с апреля 2006 года по январь 2024 года. В 2023 году организация выручила 62,6 млн рублей (2,3 млрд в 2022 году), а убыток за год увеличился с 163,7 млн до 568,9 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка «Пулл Энд Беар СНГ» достигла 10,4 млрд рублей, а чистая прибыль составила 801,9 млн рублей.

ООО «Зара Хом СНГ» было основано в феврале 2007 года и ликвидировано в октябре 2023 года. В 2022 компания выручила 985,7 млн рублей (4 млрд в 2021 году) и ушла в минус на 343,6 млн рублей, тогда как в 2021 году чистая прибыль составила 738,9 млн рублей.

Руководителем АО «Новая мода» и ликвидатором остальных компаний, которые принадлежали Inditex Group, является Вероника Соколова. При этом она также является руководителем ООО «Лайфстайл Фэшн», учрежденного в мае 2023 года компанией из ОАЭ Verias Fashion Management DMCC по тому юридическому адресу. Выручка организации с момента основания остается нулевой, компания за это время также не вышла в плюс: убытки составили 907 тыс. рублей в 2023-м, 1,8 млн рублей в 2024-м и 2,1 млн рублей в 2025-м.

LPP Group и ее бренды

LPP Group — польская компания, специализирующаяся на производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров. В ее портфель входят Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

В марте 2022 года LPP полностью приостановила поставки товаров в Россию, онлайн-продажи своих брендов, а также инвестиции и планы развития, а позже окончательно закрыла все магазины в стране. В апреле того же года ритейлер начал переговоры о продаже бизнеса в России, а в мае появилась информация о том, что российские активы компании (ООО «РЕ Трэйдинг») перейдут китайскому консорциуму без права на использование товарных знаков и брендов. В июле 2022 года стало известно, что новым владельцем бизнеса стала зарегистрированная в ОАЭ компания Far East Services - FZCO, при этом в корпоративном письме, которое было разослано от лица гендиректора компании Анны Пилюгиной, было указано, что компания принадлежит FES Retail, которая «напрямую связан с Китаем и Дальним Востоком». Магазины открылись в России под новыми названиями: Reserved получил название Re, Mohito — Mo, Sinsay — «Син», Cropp — Cr, a House — «XС». В августе 2026 года стало известно, что FES Retail проводит «глубокую оптимизацию» и может закрыть все магазины бренда Mo и часть точек Cr, XС, а также неэффективные магазины Re и «Син».

ООО «Ре Трэйдинг» основана в ноябре 2012 года, ее учредителями выступают компании Far East Services - FZCO (ей принадлежат 95% компании) и General Consulting Services - FZCO (доля в компании 5%), зарегистрированные в ОАЭ. Последняя доля с июня 2022 года по март 2023 года принадлежала гендиректору «Ре Трэйдинг» Анне Пилюгиной, которую она получила после совершения сделки между LPP Group и FES Retail. Выручка компании составила 31,4 млрд рублей в 2025 году (49,4 млрд в 2024 году), а прибыль за год стала минусовой и упала с 223,2 млн до -628,1 млн рублей. «Ре Трэйдинг» также несла убытки в 2022-м (-6,6 млрд рублей) и 2023-м (-3 млрд рублей). В то же время, в 2021 году компания выручила 52,9 млрд рублей, а чистыми заработала 4,9 млрд рублей.

Польская компания LPP также выступала учредителем ООО «Ре Девелопмент», которое было основано в марте 2016 года и ликвидировано в октябре 2023 года. С момента основания компании выручка оставалась нулевой, а прибыль в 2022 году составила 96 тыс. рублей (-10 тыс. в 2021 году).

Nike

Nike — американская компания, занимающаяся производством и продажей спортивной обуви, одежды, аксессуаров и оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Nike — американская компания, занимающаяся производством и продажей спортивной обуви, одежды, аксессуаров и оборудования. Среди ее ключевых продуктовых направлений — беговая обувь, баскетбольные кроссовки, спортивная одежда линеек Air Max, Air Force 1 и Jordan.

В марте 2022 года Nike приостановила прием заказов в онлайн-магазине для покупателей из России из-за невозможности гарантии доставки товаров в страну, а позже временно закрыла свои магазины (часть из них продолжала работу уже после публичного заявления компании). В мае того же года стало известно, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежала самая большая в России монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера, из-за чего франчайзи будет вынужден закрыть все свои магазины после реализации оставшегося товара. А в июне 2022 года Nike приняла решение полностью покинуть российский рынок, и на сайте компании появилось сообщение о том, что «официальные магазины Nike были закрыты» в России. В ноябре 2022 года стало известно, что российский дистрибьютор Lestate купил права на аутлет Nike и сток компании в ТЦ «Белая дача» и открыл на его месте магазин NSP, а также начал вести переговоры по другим площадкам бренда.

Российскими дочерними компаниями Nike являются ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл». Их учредителями выступают нидерландские Nike Retail B.V. (доля в каждой компании составляет 99%) и Nike Europe Holding B.V. (ей принадлежит 1% каждой компании). ООО «Найк» основано в феврале 2003 года. С 2023 года организация показывает нулевую выручку, а прибыль в 2025 году стала плюсовой и составила 10,3 млн рублей. На протяжении трех лет до этого «Найк» несла убытки: они достигли -1,6 млрд рублей в 2022 году, потом упали до -304,1 млн рублей в 2023 году, а в 2024 году уменьшились до -32 млн рублей. В то же время, в 2021 году компания выручила 20,9 млрд рублей, а чистыми заработала 1,4 млрд рублей. ООО «Найк Ритэйл» действует с декабря 2008 года, и с 2024 года организация также показывает нулевую выручку. Единственным периодом, в котором компания достигла положительной прибыли за последнее время, стал 2023 год — по его итогам «Найк Ритэйл» заработала чистыми 737,9 млн рублей. Убытки составили -783,9 млн рублей в 2022 году, -20,5 млн рублей в 2024 году и -11,8 млн рублей в 2025 году. В то же время, в 2021 году компания выручила 4,7 млрд рублей, а чистыми заработала 8,2 млн рублей.

Adidas

Adidas — немецкая группа компаний, специализирующаяся на производстве и продаже спортивной обуви, одежды и аксессуаров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Adidas — немецкая группа компаний, специализирующаяся на производстве и продаже спортивной обуви, одежды и аксессуаров. Среди ее известных продуктовых линеек — Superstar, Stan Smith, Samba, Ultra Boost и Gazelle; компания также выпускает экипировку для футбола и других видов спорта.

В марте 2022 года Adidas приостановила работу собственных магазинов и интернет-магазина в России, подчеркнув, что продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам. Компания также прекратила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Контракт бренда на техническое спонсорство и поставку экипировки сборным должен был продлиться до 2026 года. Немецкий бренд был официальным техническим партнером РФС и предоставлял экипировку для всех сборных команд с 2008 года. В декабре 2023 года стало известно, что Adidas и Reebok будут продаваться в России через Lestate, дистрибутора западных спортивных брендов, под вывеской ASP.

ООО «Адидас» основано в августе 1998 года, его учредителем выступает немецкая Adidas AG. Сейчас основным видом деятельности компании является аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью, до декабря 2023 года им была розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Выручка «Адидас» составила 3,9 млрд рублей в 2025 году (3,3 млрд рублей в 2024 году), а прибыль за год стала плюсовой и выросла с -49,9 млн до 2,2 млрд рублей. До этого компания также несла убытки в 2022-м (-7,9 млрд рублей) и 2023-м (-7,9 млрд рублей). В то же время, в 2021 году «Адидас» выручила 55,6 млрд рублей, а чистыми заработала 4 млрд рублей.

Uniqlo

UNIQLO — японский бренд одежды, принадлежащий группе Fast Retailing. Фото: Иван МАКЕЕВ.

UNIQLO — японский бренд одежды, принадлежащий группе Fast Retailing. Компания специализируется на базовой повседневной одежде и функциональных технологиях.

7 марта 2022 года на фоне санкций против России компания Fast Retailing заявила, что Uniqlo не будет уходить из страны, несмотря на массовый уход других брендов. Президент Fast Retailing Тадаси Янай заявил, что «одежда — это жизненная необходимость» и «народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы». Однако 10 марта 2022 руководство сети изменило своё решение и объявило о приостановлении деятельности магазинов в России «из-за ряда трудностей». К августу 2022 года компания отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в России.

ООО "Юникло (Рус)" основано в январе 2009 года. Учредителями компании являются японская Fast Retailing Co., Ltd., которой принадлежат 75% компании, и японская Mitsubishi Corporation, владеющая 25% компании. Выручка компании с 2024 года остается нулевой, а чистая прибыль в 2025 году стала плюсовой и за год выросла с -413,9 млн до 14,3 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году "Юникло (Рус)" выручила 27 млрд рублей, а чистыми заработала 4,1 млрд рублей.

Reebok

Reebok International — американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров. С 2005 по 2021 год была дочерним предприятием компании Adidas, а в марте 2022 году перешла под контроль Authentic Brands Group (владеет брендами Reebok, Champion, David Beckham и др.).

В марте 2022 года Authentic Brands Group заявило о приостановлении работы на территории России и Белоруссии всех подразделений и магазинов компании, в том числе и магазинов Reebok. В мае того же года российский бизнес Reebok продали турецкому холдингу FLO Retailing (владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack). В декабре 2023 года стало известно, что Adidas и Reebok будут продаваться в России через Lestate, дистрибьютора западных спортивных брендов, под вывеской ASP.

Дочерняя компания FLO Retailing в России основана в январе 2021 года, в августе 2023 года она переименовалась из ООО "Фло Обувь Ру" в ООО "Сникербокс". Ее учредителем выступает турецкая FLO Ma azac l k ve Pazarlama A.Ş. ООО "Сникербокс" на данный момент является юридическим лицом бренда SneakerBOX — российской сети магазинов спортивной одежды, обуви и аксессуаров, в линейке которой представлена оригинальная продукция Reebok, а также товары других марок (Adidas, Puma, DC Shoes, Lumberjack, U.S. Polo Assn. и др.). Выручка компании составила 9,4 млрд рублей в 2025 году (12,5 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 549,2 млн до 468,8 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году ООО "Фло Обувь Ру" показала нулевую выручку, а убыток составил 8,5 млн рублей.

Tommy Hilfiger и Calvin Klein

Бренд принадлежит американской корпорации PVH Фото: Яна ЛИСИНА.

Tommy Hilfiger — американский бренд одежды, обуви и аксессуаров, известный сочетанием классического американского стиля, спортивной эстетики и повседневной моды. Calvin Klein выпускает одежду и обувь, нижнее белье, аксессуары и парфюмерию. Бренды принадлежат американской корпорации PVH (бренды Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co).

В марте 2022 года PVH объявила о временном закрытии магазинов Tommy Hilfiger и приостановке коммерческой деятельности в России и Беларуси, ранее прекратив онлайн-продажи. В августе 2023 года корпорация передала российское подразделение ООО «Пивиэйч Сторс Рус» топ-менеджеру компании Денису Щукину, который переименовал компанию в ООО «Ритэйл Экселенс» и продолжил управлять локальными точками.

ООО «Ритэйл Экселенс» зарегистрировано в октябре 2012 года и до августа 2023 года действовало как ООО «Пивиэйч Сторс Рус». Единственным учредителем компании является ее гендиректор Денис Щукин. Выручка «Ритэйл Экселенс» составила 1,6 млрд рублей в 2025 году (1,4 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала вдвое с 119,7 млн до 54,7 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году ООО «Пивиэйч Сторс Рус» выручила 3,5 млрд рублей, а чистыми заработала 211,8 млн рублей.

Levi's (Levi Strauss & Co.)

Levi Strauss & Co. — американская компания по производству одежды, наиболее известная изделиями из денима. Помимо бренда Levi's, компания развивает марки Dockers и Beyond Yoga. В ассортимент входят джинсы, куртки, футболки, рубашки, обувь и аксессуары.

В марте 2022 года Levi Strauss & Co. объявила о временном прекращении коммерческой деятельности в России. В мае того же года стало известно, что компания решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы и ищет покупателей на розничный бизнес. В июле российские дистрибьютор Lestate договорился о покупке части товарного стока и передачу права на аренду магазина Levi Strauss & Co. (бренд Levi's) в ТЦ «Авиапарк» — там на месте Levi's открылся магазин под маркой JNS. Им управляет ООО «Спорт поинт», которой принадлежит одноименная сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды (в ассортименте — продукция брендов Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, Puma). Владельцем компании является Роман Самсонов, который ранее был совладельцем ООО «Профи Трейд» — операционной компании Lestate.

Однако прямым представительством Levi Strauss & Co. в России продолжает выступать ООО «Леви Штраусс Москва». Компания основана в августе 2008 года, ее учредителями являются нидерландская Levi Strauss Nederland B.V. (доля в компании 99,03%) и немецкая Levi Strauss Germany GmbH (доля в компании 0,97%). Выручка «Леви Штраусс Москва» с 2024 года является нулевой, а прибыль в прошлом году стала минусовой и упала с 82,1 млн до -143,2 млн рублей. Компания также несла убытки в 2022-м (-175,4 млн рублей) и 2023-м (-103,5 млн рублей). В то же время, в 2021 году «Леви Штраусс Москва» выручила 9,4 млрд рублей, а чистыми заработала 1,7 млрд рублей.

Marks & Spencer

Marks & Spencer (M&S) — британская компания, специализирующаяся на продаже одежды, нижнего белья, обуви, аксессуаров, продуктов питания и товаров для дома.

В марте 2022 года Marks & Spencer приостановила поставки товаров в Россию, а в мае объявила о полном уходе с российского рынка и отказе от франчайзингового бизнеса. На момент ухода в стране работали 48 магазинов M&S, которыми управлял турецкий партнёр FiBA.

Основным оператором магазинов было ООО «Марка Рус». Организация действует в России с июля 2005 года. На начало 2022 года 95% долей компании принадлежали нидерландской Retail International Holding B.V., а в апреле 2022 года эта доля перешла турецкой Marka Magazacilik Anonim Sirketi. С августа 2025 года единственным учредителем «Марка Рус» является турецкая Moda Marka Tekstil A.Ş. Выручка организации составила 2,4 млрд рублей в 2025 году, тогда как в 2024 году она достигла 1,9 млрд рублей. При этом компания третий год несет убытки: -1 млрд рублей в 2023 году, -586,9 млн рублей в 2024 году и -716,3 млн рублей в 2025 году. Для сравнения, в 2021 году «Марка Рус» выручила 7,7 млрд рублей, а чистыми заработала 1,1 млрд рублей.

Puma

Puma — немецкая компания, специализирующаяся на производстве и продаже спортивной обуви, одежды и аксессуаров. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Puma — немецкая компания, специализирующаяся на производстве и продаже спортивной обуви, одежды и аксессуаров.

В марте 2022 года Puma приостановила поставки в Россию и работу магазинов в стране, а также прекратила сотрудничество с Российской федерацией баскетбола.

ООО «Пума-Рус» основана в феврале 2000 года, ее учредителями выступают австрийская Austria Puma Dassler Gesellschaft m.b.H. (ей принадлежит 89% компании) и немецкая Puma SE (11% компании). Сейчас основным видом деятельности организации числится аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью, до июня 2026 года им была оптовая торговля одеждой и обувью. Выручка компании составила 1,2 млрд рублей в 2025 году (2 млрд в 2024 году), а убыток за год уменьшился с -129,1 млн до -26,8 млн рублей. 2025 год стал третьим подряд периодом, в котором у организации наблюдалась минусовая прибыль: так, в 2023 году убыток достиг -1,7 млрд рублей. В то же время, в 2021 году «Пума-Рус» выручила 16,1 млрд рублей, а чистыми заработала 1,6 млрд рублей.

Crocs

Crocs — американская компания по производству обуви, известная легкими сабо и шлепанцами из вспененного полимерного материала Croslite. В ассортимент входят повседневная обувь, сандалии, ботинки, модели для профессионального использования и декоративные аксессуары Jibbitz.

В марте 2022 года Crocs приостановила поставки в Россию и закрыла все магазины. Уже в августе того же года магазины начали возобновлять работу под управлением нового российского оператора — ООО «Клэр», созданного бывшим руководителем российского подразделения Эриком Пети. Вновь открывшиеся магазины стали работать под брендом Saboo.

ООО «Клэр» зарегистрировано в мае 2022 года. Его учредителями выступают Эрик Пети (доля в компании 85%) и Евгений Трегубенко (доля в компании 15%), совладелец юридической компании RT-Group, которая сопровождает сделки M&A в России для иностранных инвесторов. Выручка организации составила 750,1 млн рублей в 2025 году (975 млн в 2024 году), а прибыль за год упала в три раза — с 81,2 млн до 26,4 млн рублей.

Прежним подразделением и оператором магазинов Crocs в России было ООО «Крокс Си-Ай-Эс». Компания действует с февраля 2008 года, ее владельцами являются нидерландские Crocs Europe B.V. (доля в компании 100%) и Crocs Stores B.V. (доля в компании < 0.01%). C 2024 года «Крокс Си-Ай-Эс» показывает нулевую выручку, а убытки несет уже три года: они достигли 201,8 млн рублей в 2023 году, 13,7 млн рублей в 2024 году и 32,7 млн рублей в 2025 году. В то же время, в 2021 году ООО «Крокс Си-Ай-Эс» выручила 4,6 млрд рублей, а чистыми заработала 1,5 млрд рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

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