Юрий Ушаков: Дело идет к завершению конфликта на Украине

Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Фото: REUTERS.

- … Сегодня в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа, - сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, и тут же добавил. - Это плановая встреча. Она была согласована несколько дней назад. В ней, как и ранее, предполагалось участие и Джареда Кушнера, но он не смог прилететь по состоянию здоровья. С ним, кстати, была организована видеосвязь, и он имел возможность изложить свои оценки и соображения по обсуждавшимся на встрече вопросам.

- Это, отмечу, - особо подчеркнул Юрий Викторович, - уже девятый контакт нашего президента с американскими представителями, что служит полезным дополнением к регулярно проводящимся телефонным разговорам президентов России и США.

ПОДРОБНОСТИ

- В самом начале в присутствии СМИ наш президент и Стив Уиткофф обозначили те вопросы, которые имелось в виду затронуть на этой беседе, и дали оценки нынешнему состоянию диалога между двумя странами, - прояснил некоторые детали помощник нашего президента. - Со своей стороны мог бы добавить следующее…

Как всегда, сегодняшний контакт носил обстоятельный и откровенный характер. Продолжался почти три часа. На этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран НАТО и Еврокомиссии.

Беседа с Уиткоффом продлилась почти три часа. Фото: REUTERS.

Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказав в этой связи свои комментарии. Отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПОМОЩНИК РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА

- Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом.

- В развитие телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 9 октября продолжен обмен мнениями о путях достижения прочного и устойчивого мира.

- Президент России высоко оценил посреднические усилия администрации США, лично Дональда Трампа и его спецпредставителей по поиску взаимоприемлемых решений.

- Важно отметить, что конкретно обсуждалась тема возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины. Их планировавшееся возобновление сразу после выборов в Госдуму, как известно, сорвал сам украинский режим, нанеся сверхмассированные удары в основной день голосования по Москве, другим городам, избирательным участкам и непосредственно по сотрудникам избирательных комиссий, некоторые из которых погибли.

- Ситуация была вновь проанализирована, в том числе с учетом сигналов, полученных от американцев. И наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме.

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

- Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. Американский представитель отметил, что такое решение, несомненно, будет встречено президентом Трампом с большим удовлетворением.

- И, конечно, Владимир Путин представил собеседнику объективную картину ситуации на линии соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью у российских войск, отметил, что на всех основных направлениях они ведут безостановочное наступление.

- И, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и логистики на территории Украины.

- Обращу внимание на то, что Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Мелании Трамп за ее усилия в гуманитарной сфере, в частности, по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки в Херсонской области.

- Значительное внимание в беседе уделено вопросам, связанным с реализацией договоренностей по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, о чем, собственно, условились Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 9 октября. С обеих сторон подчеркнуто, что сделка отвечает не только американским, не только российским интересам, но также будет способствовать стабилизации спроса и предложения на мировом топливном рынке.

- С учетом отмены администрацией США ряда санкций против российского дизеля, на этом направлении началась уже практическая работа. Обстоятельно обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открываютбольшие перспективы сотрудничества двух стран. Некоторые из них действительно приближаются к началу реализации.

КСТАТИ

Путин объявил об освобождении осужденного в России гражданина США Хаббарда

- Учитывая, что Дональд Трамп и многие члены его администрации неоднократно обращались с просьбой вернуть в США по гуманитарным соображениям американского гражданина Хаббарда, отбывавшего в России наказание за наемничество, президент Владимир Путин принял решение о его помиловании. Гражданин Хаббард освобожден и передан Стиву Уиткоффу в аэропорту «Пулково» для возвращения в Соединенные Штаты. Стив Уиткофф от имени президента США тепло поблагодарил Владимира Путина за этот жест доброй воли, которой, несомненно, будет оценен лично ДональдомТрампом, семьей Хаббарда и американской общественностью.

О СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

- Состоялся также обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном,являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться. Подтверждена готовность России и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

О ВСТРЕЧЕ ВЕЛИКОЙ ТРОЙКИ

- Вопрос, который вызывает столь повышенное внимание во всем мире, а именно - возможная первая в истории встреча лидеров России, Китая и США в ходе предстоящего в ноябре саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, конечно, тоже был сегодня затронут. Эта идея не отвергается ни одной из столиц, ни Москвой, ни Вашингтоном, ни Пекином. Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся или, вернее, уже занимаются ее подготовкой. И при благоприятном стечении обстоятельств они, наши китайские друзья, конечно, впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне. По поводу содержания возможных трехсторонних переговоров с нашей стороны были высказаны некоторые практические соображения.

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- Владимир Путин просил передать наилучшие пожелания президенту США, - отметив заинтересованность в продолжении совместной работы двух стран, - сказал, завершая встречу, Ушаков. - В том числе по каналам соответствующих ведомств, соответствующих специальных служб, а также подчеркнул эффективность усилий лично Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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