Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

25 октября в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Президент страны Александр Вучич специально ушел в отставку, чтобы принять в них участие как лидер блока «Единая Сербия», созданного на базе правящей Сербской прогрессивной партии.

В случае победы он станет премьером страны. На этом посту по конституции у него будет больше полномочий, чем у президента.

Накануне выборов Вучич дал большое интервью Ксении Собчак, в котором подробно рассказал, почему много лет Запад так упорно пытается отстранить от его от власти, в чем выражается дружба с Владимиром Путиным и какими могут быть перспективы урегулирования украинского конфликта.

Мы проанализировали основные высказывания сербского политика.

ПОЧЕМУ ЕВРОПА ПРОТИВ ВУЧИЧА

Для этого, объяснил экс-премьер Сербии, есть три главных причины. Во-первых, его твердое несогласие вводить санкции против России.

«Я еду на саммит Европейского политического сообщества или на заседание Европейского Совета, - приводит примеры Вучич. - 27 лидеров встают и требуют от меня объяснения. Кто ты такой, что ты, единственный в Европе, не водишь санкции против России? Я стараюсь не оправдываться. Я просто говорю правду им в лицо». А правда – в том, что, пока Вучич у власти, Сербия никаких антироссийских санкций принимать не станет.

Вторая причина – непризнание Вучичем независимости Косово. Европа хотела бы найти кого-нибудь в Сербии, кто бы сделал это. Но почему, когда сербы выступают за свою территориальную целостность, им говорят, что они цепляются за прошлое, а когда дело идет об Украине, то Европа защищает ее территориальную целостность, говоря, что речь идет о будущем? Разве это не двойные стандарты?

Президент Сербии Александр Вучич специально ушел в отставку, чтобы принять участие в выборах как лидер блока «Единая Сербия». Фото: REUTERS.

В-третьих, объясняет политик, исторически сложилось так, что влиятельные страны, такие как Англия и Турция, стремились к тому, чтобы сербы, самый многочисленный народ в регионе, «никогда не стали решающим фактором на Балканах». Причина в их тесных связях с Россией и симпатиях к ней.

СКОЛЬКО СТОИТ СВЕРГНУТЬ ВЛАСТЬ?

Уже два года в Сербии идут «студенческие протесты» с требованиями сменить власть. Поводом стала трагедия в Нови-Саде, где обрушился навес на железнодорожном вокзале и погибли 16 человек.

«Каждый день были блокирования улиц, - рассказывает Вучич. - Когда мы говорили, что это незаконно, то пол-Европы и мира протестовали и утверждали: «Неважно, вы должны любой ценой заботиться об их безопасности, защищать их».

Особенный смысл эта история приобретает на фоне нынешних волнений в европейских странах, которые власти не стесняются давить при помощи силовиков. Но в Сербии, кричали европейцы, нарушаются права человека, а сейчас про себя почему-то молчат.

Трагедия в Нови-Саде просто стала предлогом для того, чтобы устранить неудобного Вучича, который ездит в Москву на Парад Победы, встречается с Путиным и не вводит санкций против России.

Уже два года в Сербии идут «студенческие протесты» с требованиями сменить власть. Фото: IMAGO/Aleksandar Djorovic / www.imago-images.de / Global Look Press

Действующие в Сербии прозападные НКО получили за последние пять лет 1,3 миллиарда евро. И примерно 5 миллиардов евро пошло на поддержку антиправительственных СМИ. Если масштабировать это на Россию, продолжил Вучич, речь шла бы о 26 миллиардах евро. «Но у вас соответствующие законы есть, поэтому подобное не происходит».

Можно только представить, какой вой подняла бы Европа, если бы в Сербии попытались принять закон об иноагентах. Грузии за такую смелость заморозили ее очередь в ЕС. А Сербия тоже соискательница места в Евросоюзе.

О ДРУЖБЕ С ПУТИНЫМ

- Путин ваш друг, а вы с ним на «ты» или на «вы»? - спрашивает Собчак. В официальной части мы всегда на «вы», отвечает Вучич. А когда остаёмся одни, то это уже другое дело.

Политик заметил: когда Владимир Путин чем-то недоволен, он говорит чуть тише, чем обычно. И вспомнил, как в одного из визитов в Кремль президент России минут 15-20 говорил негромким голосом. Речь шла о якобы желании Сербии вступить в НАТО.

«Я не думаю, что это хорошо для сербского народа, - привел слова российского лидера Вучич. - Но вы как хотите, конечно. Власть может делать всё, что хочет, но народ останется нашим другом».

9 мая 2025 года. Владимир Путин и Александр Вучич во время встречи в Кремле перед Парадом Победы. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Но в Белграде не существовало намерения вступить в альянс, за него приняли желание Запада видеть там Сербию. «Мне даже в голову не приходит, даже идеи такой мысли нету, чтобы мы шли в НАТО», - признался Вучич.

Другой случай, когда сербский лидер имел возможность убедиться в доверии российского коллеги, произошел на фоне сообщений о том, что Сербия якобы тайно продает оружие Украине. Но все тоже разрешилось – выяснилось, что на самом деле небольшая партия оружия была продана полякам, а от них уже, без спроса у сербов, направлена Киеву.

Еще одно замечание Вучича о Путине: «Я заметил у него и много эмоций. Он нередко и хочет скрыть, но, мне кажется, я понимаю его и точно знаю, когда он, например, в нелёгкой ситуации, когда ему трудно. Но он как лидер, как мужчина просто не хочет об этом говорить».

Ответил Вучич и на вопрос о возможности применения Москвой ядерного оружия. «Когда начали говорить о том, что Путин блефует насчёт использования ядерного оружия, я всем на Западе сказал: Путин вообще не блефует.

Он, конечно, не хочет использовать его, никто не сумасшедший. Но при прямом нападении извне со стороны Америки, Европы или Британии, кого хотите, он в ту же секунду ответит ядерным оружием».

О ЗЕЛЕНСКОМ И ТРАМПЕ

С Зеленским Вучич разговаривал семь-восемь раз. «Он любой ценой хочет в Европу, - рассказал сербский политик. - Я не думаю, что он глуп и не знает, что делает. Но он ожидал большей поддержки».

Вучич не видит быстрого окончания конфликта на Украине, однако надеется, что это может случиться через полгода.

«Я думаю, что за стол переговоров всё-таки сядут именно Путин и Зеленский, но у кого-то из них в тот момент будет значительное преимущество». Догадайтесь, у кого…

Роль Америки в урегулировании конфликта, уверен серб, возрастет. Трамп, считает Вучич, очень обаятельный и интересный человек. Он мастер заключать сделки и хотел бы достичь каких-то договорённостей, как в бизнесе. Это следует уважать.

«Если он будет работать с Россией, я уверен, что это внесёт вклад значительное увеличение его популярности в будущем», - дал прогноз политик.

Александра Вучича у нас в последнее время не раз обвиняли в том, что он пытается сидеть на двух, а то и нескольких стульях одновременно. И с Россией хочет дружить, и в ЕС вступить. Недавно и Зеленского в Белграде встречал, обнимался с ним, они рассыпались в любезностях.

Интервью сербского политика помогает понять, что сегодня лидеры небольших стран, зажатые со всех сторон соседями, которые хотят склонить их на свою сторону, должны выстраивать многовекторную политику.

Главное в интервью с Вучичем, безусловно, то, что он убедительно показал: дружба с Россией и ее лидером для него и для его страны – константа, которую не сможет при нем у власти изменить даже целый Евросоюз.

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