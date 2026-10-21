Переговоры по Украине: Трамп определился с победителем, вызвав ярость Европы

Дональд сейчас, похоже, окончательно определился, на чьей стороне ему быть Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи в Осло с Зеленским и представителями его европейских спонсоров, провел в Санкт-Петербурге трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным.

Какие новые идеи по урегулированию украинского конфликта, согласованные Украиной, США и Европой он изложил президенту России, узнаем позже.

Но общий настрой накануне определил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: Москва готова к сделкам с Вашингтоном, но без политических уступок.

Многие политики, включая Дональда Трампа, любят повторять, что для танго нужны двое. Вопрос в том, как считать. Европа и Украина заявляют: в украинском конфликте Трамп встал на сторону Москвы. Киев и Брюссель не скрывают, что ведут переговоры практически в одной связке. Получится ли танго вчетвером?

Позиция Москвы очевидна – СВО стала ответом на создание Западом неприемлемых рисков для безопасности России.

Трамп в последних высказываниях, сильно расстроивших Европу, ясно дал понять, какой видит роль Киева в начале конфликта: «Россия, откровенно говоря, вела себя на Украине нормально. Они не так уж много сделали».

Все это в Европе, отмечает Politico, «подтвердило растущее ощущение того, что США в принимают сторону российского лидера Владимира Путина». Во всяком случае это усматривают в соглашении Вашингтона с Москвой по дизелю, ослаблении антироссийских санкций и призывах Трампа к мирной сделке по Украине.

Стив Уиткофф после встречи в Осло с Зеленским и представителями его европейских спонсоров, провел в Санкт-Петербурге трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным Фото: REUTERS.

ПРОГРЕСС ПО-ФИНСКИ

«Американские переговорщики уже почти два года пытаются заставить Украину сдаться», - гневалась вчера в Европарламенте главный дипломат ЕС Кая Каллас. А причина, по которой Украина до сих пор «не сдалась», в том, что Европа оказывает ей огромную поддержку. Надо усиливать санкции, изолировать Россию!

То есть готовы воевать и дальше. Хотя на словах в нежелании идти к миру обвиняют нас.

«Сегодня был хороший день для мира, - заявил президент Финляндии Александр Стубб после встречи в Осло. - На содержательном и техническом уровне за последнюю неделю мы добились значительного прогресса, теперь я чувствую, что процесс вернулся в прежнее русло». И добавил, что он снова движется в правильном направлении.

Что это значит? Правильном для кого? Именно Стубб открыто поддерживал украинские удары вглубь России. А год назад с пылом отговаривал Трампа от достигнутых в Анкоридже соглашений по урегулированию конфликта.

Так что «правильный итог» для разных сторон означает подчас противоположное.

Сегодня был хороший день для мира, - заявил президент Финляндии Александр Стубб после встречи в Осло Фото: REUTERS.

ДВА ФАКТОРА ДЛЯ ТРАМПА

Есть два фактора, влияющие на решения Трампа по Украине.

Во-первых, приближение выборов в Конгресс 3 ноября. Опросы отдают лидерство демократам. Поэтому, когда Зеленский ябедничает им на трамповскую команду, хозяин Белого дома воспринимает это однозначно как вмешательство в выборы.

Трамп, конечно же, помнит, что на предыдущих выборах, которые, как он уверен, были у него украдены, Зеленский открыто агитировал за демократов, щедро поддержавших Киев при Байдене.

А еще раньше, в первый срок Трампа, не без информации, полученной от Зеленского, противники американского лидера пытались объявить ему импичмент. Так что догадка, высказанная в западной прессе - что нынешний президент США «сильно не любит украинского лидера» - вполне обоснована.

Второй фактор, который надо не упускать из виду - развязанная Трампом война в Иране, в которой он увяз.

В недавнем посте, объясняя свои решения по России, президент США писал: «Возможно, что ещё важнее, Россия практически ничем не помогает Исламской Республике Иран, если вообще помогает, хотя могла бы делать гораздо больше. Я хочу, чтобы так и оставалось».

Москва, как известно, предложила Вашингтону посредничество в поисках мирного выхода из иранской войны. И недавний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран, первый после американской агрессии против иранцев, явно связан с возможными развязками на Ближнем Востоке.

Трамп, конечно же, помнит, что на предыдущих выборах, которые, как он уверен, были у него украдены, Зеленский открыто агитировал за демократов Фото: REUTERS.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Если прорыва на переговорах по Украине, который предсказал на днях Трамп, не произойдет, у него будут все основания развести руками: не моя вина, что Киев не захотел заключить сделку.

«Мы многое предоставили Украине, - разъяснял он вчера журналистам. - Мы не получили абсолютно ничего взамен, кроме горя, смертей и колоссальных финансовых потерь. Мы предоставили невероятные объёмы оборудования и военной техники - преимущественно военного оборудования, но также оборудования всех видов».

«Знаете, Россия - это большая машина, - поделился Трамп в Белом доме видением ситуации на украинских фронтах. - Они просто продолжают продвигаться вперед».

Летом, напомним, когда Трамп подписал проукраинские и антироссийские документы на саммитах НАТО и G7, союзники Киева ликовали. Министр иностранных дел Польши Сикорский тогда бравурно объяснял: Трамп любит быть на стороне победителей!

Если следовать его логике, то Дональд сейчас, похоже, окончательно определился, на чьей стороне ему быть.

Кстати, первый танкер с российским дизелем отправится в Америку уже 22 октября.

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