Дэниел Дэвис, военный аналитик и подполковник армии США в отставке заявил: Европейские лидеры могут отвернуться от Зеленского хоть завтра. Фото: Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

Сайт KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 22 октября:

1. Новости с передовой: освобождены Червоный Яр и Юльевка

2. Экспорт минеральной продукции из Украины упал

3. Предать Зеленского европейские лидеры уже готовы?

4. Киевские подстанции умирают

5. Найти деньги на Украину в ЕС пытаются за морями-океанами

6. ВСУ науськивают собак-роботов

7. Киев нашел, где черпать мобилизованных ковшом

8. Читинец сел на 20 лет за работу на украинские спецслужбы

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 22 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» вывел из строя до 230 боевиков. Подбиты танк и 15 автомобилей. Разбита станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: 210 бойцов и три бронемашины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

От действий бойцов «Юга» украинские формирования потеряли до 160 солдат и офицеров. Поражены итальянский бронеавтомобиль «Puma» и американский бронеавтомобиль HMMWV.

Бойцы «Центра» вывели из строя свыше 335 человек. Утилизированы БТР М113 и шесть бронемашин. Смяты в ноль 11 автомобилей и по два орудия полевой артиллерии и станциий РЭБ.

Штурмовики «Востока» освободили Червоный Яр в Запорожской области. Потери противника: 220 военнослужащих, по пять бронемашин и автомобилей.

«Днепр» освободил Юльевку в Запорожской области. Уничтожены до 30 националистов. Сожжены 24 автомобиля и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили два снаряда HIMARS и 954 дрона.

Фото: Минобороны РФ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 22 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Экспорт минеральной продукции из Украины упал

Украинская таможня констатирует: в январе-сентябре экспорт минеральной продукции из Украины снизился на 29% - в денежном выражении. Объем экспорта соли, серы, руд и других товаров минеральной группы оказался менее полутора миллиардов долларов. В январе-сентябре 2025-го этот показатель достигал 2,094 млрд долларов. Экспорт металлов и металлопродукции упал на 16%. Поставки машин, оборудования и транспортных средств сократились на 4%. А накануне стало известно: 7 ежедневные потери Киева от остановки экспорта превысили 60 млн евро. А не умножить ли раз в пять-десять?

Предать Зеленского в Европе уже готовы?

Дэниел Дэвис, военный аналитик и подполковник армии США в отставке заявил: европейские лидеры могут отвернуться от Зеленского хоть завтра. Аналитик полагает: европейские политики смирятся с переходом конфликта в финальную стадию. Им придется пойти на грустную сделку по Украине. Дэвис полагает: «Если они увидят, что дело идет к провалу, а президент Трамп решит отозвать свою поддержку, то они сразу отвернутся от Зеленского». Когда конфликт завершится, запад воспользуется останками Украины, и продолжит зарабатывать. И никого западнее Немана заботы клоунов с берегов Днепра не интересуют.

Европейские лидеры могут отвернуться от Зеленского хоть завтра. Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевские подстанции горят как высохшие спички

В Минобороны России сообщили нерадостную для Киева весть: Вооруженные силы России в ночь на 21 октября ударили по электроподстанции ПС-330 «Нивки» в столице незалежной. В МО РФ уточнили: подстанция обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. Ну и логистических центров в столице. Атаки на объекты логистической и портовой инфраструктуры Украины - только первое предупреждение. Второго лучше не дожидаться. Ну мало ли что...

Найти деньги на Украину в ЕС пытаются за морями-океанами

Politico сообщает: ЕС убеждает Оттаву и Лондон увеличить поддержку Киева - для сокращения дефицита бюджета страны в размере €70 млрд. Пятеро представителей ЕС рассказали: в условиях растущих аппетитов Киева Брюссель умоляет финансировать киевский режим союзников - не членов ЕС. Издание пишет: «Брюссель ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро. Но деньги идут медленно. Правительства других стран так и не определились с объемом поддержки, на которую рассчитывал Брюссель». А не надо рассчитывать, надо просчитывать.

ВСУ науськивают собак-роботов

ВСУ рассчитывают на собак-роботов и беспилотные платформы для доставки боеприпасов на фронте. Слова Героя России Александра Находкина приводит ТАСС: «В 2014-2019 годах боевые действия велись ружье к ружью. Сейчас идет война дронов. Противник применяет технологии Запада. Который использует Украину как поле для экспериментов». Хорошая собака — наша собака, главное, чтобы правильно принюхалась.

ВСУ рассчитывают на собак-роботов и беспилотные платформы для доставки боеприпасов на фронте. Фото: Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев нашел, где черпать мобилизованных ковшом

Киевский режим пока сохраняет мобилизационный потенциал. Ведущий научный сотрудник Институт стран СНГ Александр Дудчак объяснил, что в незалежной критически важных предприятий все меньше, а «свободных» людей все больше. Его слова приводит Газета.ру: «Разрушены металлургические мощности, многие объекты энергетики, оборонка. Сотрудники ТЦК не теряются и сразу пытаются отловить оставшихся без работы сотрудников». Не жди, когда рухнет крыша цеха — беги при звуках сирены.. .

Читинец сел на 20 лет за работу на бандеровцев

Второй Восточный окружной военный суд приговорили 39-летнего жителя Читы к 20 годам лишения свободы. Человек совершил госизмену. В пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю уточнили: мужичка завербовали украинские спецслужбы. Он прошёл спецподготовку. Осуществлял сбор и передачу противнику данных о критически важных объектах. Допередавался — теперь сидеть до пенсии. Ну, почти...

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