Пять минут славы: полиция в Италии начала вычислять мародеров по вирусным роликам в соцсетях

Полиция активно изучает завирусившиеся в сети видео и мониторит доски объявлений, где всплывают украденные вещи. Фото: REUTERS.

В ходе прошедших в минувшие выходные массовых протестов в Милане, пока одни требовали от правительства решения социальных проблем, другие "под шумок" стремились залатать дыры в своих карманах здесь и сейчас. Правда, делали они это обчищая магазины и бутики под предлогом "экспроприации".

При этом отдельные, особо одаренные, любители "грабить награбленное" снимали свои подвиги на видео и выкладывали их в сеть, позируя с "добычей". Были и те, кто случайно попали в объективы камер.

Теперь полиция активно изучает завирусившиеся в сети видео и мониторит доски объявлений, где уже всплывают украденные вещи. Есть и первые успехи этой онлайн-охоты. Так, сегодня карабинеры прямо в школе арестовали самого юного "революционера", которому едва исполнилось 11 лет. Народный герой засветился в тот момент, когда выносил из кожгалантереи несколько дорогих ремней. Также был опознан шестнадцатилетний подросток из Дезио, которому предъявлены обвинения в вандализме, мародерстве и краже.

Кроме того, арестованы трое "начинающих предпринимателей", пытавшиеся сбыть награбленное через интернет-площадки.

Как сообщили в полицейском управлении Милана, на имеющихся в распоряжении правоохранителей видеозаписях грабежей в основном фигурируют подростки. Именно этот факт побудил правительство Мелони принять новый указ о безопасности, который, среди прочего, вводит презумпцию уголовной ответственности для детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также увеличивает штрафы и тюремные сроки для участников погромов.

Тех же, кто с помощью мессенджеров собирает и координирует деятельность групп в ходе беспорядков, теперь будет ждать от 4 до 12 лет тюрьмы.

Тем временем в местных социальных сетях распространяются призывы к новым массовым акциям протеста в предстоящую субботу, 24 октября.

*Деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России.

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