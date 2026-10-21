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Звезды21 октября 2026 20:30

У Леры Кудрявцевой сдали нервы: вот что случилось

У Леры Кудрявцевой сдали нервы из-за бессмысленных переписок
Ольга ЛИБГАРДТ
Лера Кудрявцева сделала заявление

Лера Кудрявцева сделала заявление

Фото: Алина ЧЕРНОВА.

Лера Кудрявцева работает на износ. Она является востребованной ведущей. Гонорар теледивы исчисляется миллионами рублей. Знаменитость одна содержит семью, та как ее молодой муж Игорь Макаров последние пять лет буквально живет за счет работящей жены. Конечно, блондинка устает. Это сказывается на ее состоянии.

Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками. Телеведущая решила поделиться наболевшим. У нее сдали нервы из-за людей, которые не могут грамотно начать диалог. Это буквально взбесило Леру. 55-летняя блондинка пожаловалась на бессмысленные сообщения.

"Как меня бесит, когда кто-то пишет: «Привет». И тишина. Ну ты мне пишешь, ну можно уже сразу вопрос конструктивно?" - сокрушается телеведущая.

Теледива эмоционально обратилась к знакомым

Теледива эмоционально обратилась к знакомым

Фото: Кадр видео.

Возмутило ее и поведение знакомых. Они часто спрашивают: "Как дела?".

Жена хоккеиста Игоря Макарова пригрозила, что в ответ на такие банальные расспросы она будет подробно расписывать всю свою жизнь с момента рождения. "Не поленюсь. Сяду и напишу с рождения, как мои дела были", - обещает Кудрявцева.

Друзья тут же завалили ее сообщениями "Как дела?". Лера сменила гнев на милость.

"Присаживайтесь. Начнем с роддома. Там уже все пошло не по плану. Сначала была акушерка. К ней у меня до сих пор вопросы", - ответила мама двоих детей.

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