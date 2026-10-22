Воздушные силы ВСУ утром бодро отчитались о 181 сбитом беспилотнике из 210. Про ракеты — ни слова. Зато признали попадания в 32 точках Фото: REUTERS.

Киев

Ночь на 22 октября Киев провёл под баллистикой. Три волны — с позднего вечера почти до рассвета. Местные мониторинговые каналы насчитали около трёх десятков ракет по столице: «Искандеры», «Цирконы», «Ониксы». Воздушные силы ВСУ утром бодро отчитались о 181 сбитом беспилотнике из 210. Про ракеты — ни слова. Зато признали попадания в 32 точках.

Первой строкой Минобороны поставило ГП «Антонов». По данным ведомства, там собирают дроны большой и средней дальности, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические FP-7 и FP-9. Весь ассортимент Fire Point, главного ракетного подрядчика Киева.

В украинской версии авиазавода нет вовсе. ГСЧС пишет, что в Святошинском районе, где «Антонов» и стоит, горели «нежилое здание» и «ресторанный комплекс». Тушили на 1100 квадратах. Большая, видимо, кухня.

Второй адрес — «Хладокомбинат №3» на улице Маланюка, левый берег, Днепровский район. По реестрам — обычный холодильник: заморозка, рыба, сухой лёд. По данным МО — площадка, где собирают самолётные беспилотники и барражирующие боеприпасы «Хорнет».

Фото: REUTERS.

Ещё два объекта министерство назвало без адресов. Первый — промышленное предприятие: самолётные БПЛА и комплектующие к наземным роботам, на которых ВСУ возят на передок боеприпасы и вывозят раненых. Второй — склад дронов с реактивными ускорителями, пороховыми «толкачами» для старта.

Украинский список вариантов широкий. В Голосеевском районе ракета попала в двухэтажное нежилое здание. В Дарницком пострадал «объект транспортной инфраструктуры». На Оболони сгорел «Эпицентр» на Почайной, рядом горели грузовое отделение почты и Retail Park.

Южный мост

Здесь обе сводки сходятся. Минобороны называет мост артерией для транзита военных грузов. Киевские власти признали повреждения, в том числе инфраструктуры метро. Зелёную ветку разорвало надвое: «Сырец» — «Выдубичи» на правом берегу, «Осокорки» — «Красный хутор» на левом. «Славутич» закрыт, поезда ходят тем составом, что остался ночевать в тоннелях. Движение машин с правого берега на левый перекрыли, город встал в пробках, на маршруты добавили автобусы.

Фото: REUTERS.

В начале октября по вантам Южного работали «Герани». Теперь подключилась баллистика. Мост стоит. А вот левый берег утром узнал, сколько стоит дорога на правый.

Одесская область

Килия — порт на Дунае у самой румынской границы. Через дунайские причалы идёт то, что боятся везти морем. По данным МО, поражены объекты, где разгружают и хранят военное имущество, поставляемое из-за рубежа.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер утром написал о «гражданском предприятии, которое производит продукты питания»: административное здание выгорело почти полностью, пострадавших нет. Город не назвал. Но накануне именно Килия пережила вторую ночь ударов подряд, и горел там тоже пищепром — мясо-молочный завод «Титан» и насосная станция для полива. А до этого — энергетика: без света остались 37 населённых пунктов Измаильского района. Если речь снова о Килии, это уже третья ночь. Сколько же в Придунавье молока, если его так берегут от «шахедов»?

Про сухогруз, который, по данным МО, поразили на пути в Черноморск, украинская сторона к утру молчит.

Фото: REUTERS.

Харьковская и Полтавская области

В сводку Минобороны они не попали, но по украинским лентам ночь там не тише. В Харькове реактивный беспилотник ударил по цели в Слободском районе. В Основянском было громко всю ночь. В Кременчуге дрон попал в здание частной телерадиокомпании, под утро — в энергообъект района. К рассвету беспилотники ушли на запад, к Хмельницкой, Ровенской и Волынской областям.

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