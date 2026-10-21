Настоящие проблемы у Украины только начинаются Фото: REUTERS.

Настоящие проблемы у Украины только начинаются. Ставящие себя выше всего остального мира западноукраинские рагули пакостят режиму Зеленского даже тогда, когда сам «просроченный» главарь бандеровской власти Владимир Зеленский пытается проявить адекватность. В той мере, на которую он ещё временами способен. Только-только Зеленский вроде бы позволил утихнуть скандалу в отношениях с Польшей, вызванному присвоением им наименования «имени героев УПА*» одной из частей спецназа ВСУ, как тут, словно по заказу, вылезли депутаты Львовского облсовета.

Один из них, депутат Святослав Шеремета предложил на днях остальным депутатам объявить следующий 2027-й – годом военного преступника Романа Шухевича и УПА*. И облсовет дружно проголосовал за это решение. И обоснование этому нашли моментальное — мол, у них же в том году «юбилеи».

Депутат Святослав Шеремета предложил на днях остальным депутатам объявить следующий 2027-й – годом военного преступника Романа Шухевича и УПА*

Только вот в Польше этот широкий жест не оценили. Вернее, оценили, но не так, как хотели бы в Киеве и Львове. Глава МИД Польши Радослав Сикорский тут же запретил въезд в страну тому самому депутату Шеремете.

- Я подписал ходатайство о внесении в список лиц, нежелательных в Республике Польша, депутата Львовского областного совета С. Шеремета - реконструктора дивизии СС «Галичина», автора идеи объявить 2027 год годом Р. Шухевича, командующего УПА, который отдавал приказы о выселении и убийствах поляков, - сообщил Сикорский.

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что это решение «неприемлемо, не способствует построению взаимного доверия между народами, а, наоборот, углубляет раскол».

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник отметила, что Украина после всей помощи от Польши «отдаёт почести геноцидникам польских граждан». По её словам, Варшаве уже давно пора было перестать терпеть «плевки в лицо» от Киева.

По словам Евы Зайончковской-Герник, Варшаве уже давно пора было перестать терпеть «плевки в лицо» от Киева. Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

А премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение Львовского областного совета «самоубийственной тактикой», а также неразумным и вредным для Украины. Туск напомнил, сколько усилий он вместе с Зеленским приложил для восстановления отношений между странами после скандала с названием бригады ВСУ в честь УПА*. И что получается теперь, что всё было напрасно?

Теперь уже у Зеленского схватились за голову. Сначала МИД Незалежной раскритиковал решение Львовского облсовета, указав депутатам, что они не вправе принимать такие решения за всю страну, напомнив, что они не советовались с МИД и назвав само решение «контрпродуктивным» для развития украинско-польских отношений. Правда, ведомство пана Сибиги одновременно призвало и Варшаву «воздержаться от резких шагов». А вот в Офисе президента Украины замглавы ОПУ, сама уроженка Львовской области Ирина Верещук поставила львовских депутатов на место, заявив, что «местные власти не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства Украина», поскольку такие решения «наносят ущерб нашим отношениям с Польшей», и призвала их «к прагматизму и государственной ответственности».

Вот только очень похоже, что далеко не все на Украине согласны с такой точкой зрения и позицией Киева. Хватает и тех, кто готовится выставить полякам свой собственный счёт.

И тут Украинский институт национальной памяти, известное гнездо по выведению и воспитанию бандеровцев выступило с заявлением, что в Польше в Люблинском воеводстве обнаружены останки более 40 украинцев, убитых поляками из Армии Крайовой (АК) в селе Ласки в 1944-м году. Тогда подразделения АК и «Батальонов хлопских» убили в этом селении более 300 мирных жителей. Среди найденных останки преимущественно женщин и детей.

Похоже, что украинские националисты решили ни в чем не уступать полякам и готовятся выставить свой счет. Остается пожелать русофобам с обеих сторон успехов в предпринятом начинании — сожрите друг друга!

*Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ

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