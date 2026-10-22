Конкурс «МИКС Россия» подвел итоги отборочного этапа и опубликовал шорт-лист 2026 года

Всего экспертное жюри рассмотрело 386 заявок, из которых в шорт-лист вошли 208 сильных проектов в сфере цифровых коммуникаций, креатива и современных технологий.

Всего экспертное жюри рассмотрело 386 заявок, из которых в шорт-лист вошли 208 сильных проектов в сфере цифровых коммуникаций, креатива и современных технологий.

В новом сезоне работы принимались в пяти основных номинациях:

«Маркетинговые коммуникации»

«Мастерство исполнения»

«Креативное использование»

«Технологии»

«ИИ-аватары»

Оценивали проекты 80 признанных экспертов — ведущие представители крупных российских агентств, популярных брендов, медиаплощадок и технологических гигантов. Главными критериями для жюри стали эффективность предложенных решений, качество реализации, глубина креативной идеи и уровень интеграции цифровых технологий.

Официальный шорт-лист 2026 года уже опубликован на официальном сайте конкурса. Имена победителей станут известны 11 ноября — торжественная церемония пройдет в рамках масштабного мероприятия, организованного совместно с вечеринкой НРФ’10 и ГПМ Радио.

«МИКС Россия» — престижный профессиональный конкурс, который отмечает ключевые достижения отечественной индустрии цифровых коммуникаций при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).