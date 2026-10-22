«Учиться или выживать»: в Греции студенты по примеру Франции вышли на массовые протесты

Главный лозунг протестующих – «Либо учимся, либо выживаем». Студенты требуют не просто реформ, а права на нормальную жизнь Фото: REUTERS.

В среду в полдень центр Афин встал. От Пропилей — исторических ворот Афинского университета — к центральной площади города Синтагма двинулась 10-тысячная колонна. В ней смешались школьники с рюкзаками, студенты в толстовках, преподаватели в строгих пиджаках, родители и пенсионеры. Над головами — самодельные плакаты, часть из которых была написана по-французски – явный «привет» коллегам-протестующим из Франции.

Фото: REUTERS.

СДЕЛАТЬ ЖИЛЬЕ ДОСТУПНЫМ

Главный лозунг – «Либо учимся, либо выживаем». Студенты требуют не просто реформ, а права на нормальную жизнь: снижения стоимости аренды, увеличения субсидий на съем жилья и расширения мест в общежитиях.

В Афинах средняя стоимость маленькой квартирки в центре города достигает 600 евро в месяц. Для работающего жителя столицы это половина месячной зарплаты (ее средний уровень – 1200 евро). Неработающим студентам, приезжающим учиться из провинции, снять жилье просто невозможно.

Преподаватели в свою очередь жаждут повышения зарплат, открытия новых вакансий и реконструкции школьных зданий. В знак солидарности с протестующими забастовку также объявили госслужащие-члены профсоюза государственного сектора Греции (ADEDY), а также сотни врачей.

Протест не ограничился столицей. В Салониках на митинг вышли до 2,5 тысяч человек, в Патрах — более 3 тысяч.

Фото: REUTERS.

ДЕЙСТВОВАЛИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Власти учли опыт парижских бесчинств и стянули в центр Афин около 3 тысяч полицейских. Возможно, поэтому, а также в целом по причине того, что афиняне не разрушают свой город при уличных протестах, шествие прошло в целом мирно.

Но ближе к его завершению, на площади Омония, группа несовершеннолетних начала бросать камни в сотрудников полиции. В ответ те применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, четверых задержали. Впрочем, это были лишь локальные вспышки.

«Право на протест гарантировано конституцией – при условии, что оно остается в рамках закона. Существует четкая грань между протестом и хаосом, актами насилия и противоправными действиями. Ситуация в Греции сейчас совсем не такая, как во Франции, и, полагаю, до такого состояния у нас дело не дойдет», - заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.

Фото: REUTERS.

ФРАНЦУЗСКОЕ ЭХО

Параллели с Францией, пусть от них и отнекивается греческое правительство, были не случайны — их сознательно подчеркивали сами организаторы. Школьники из музыкальных школ перед началом шествия исполнили знаменитую «Песню партизан» и «Интернационал» в знак солидарности со сверстниками во Франции, Италии и других странах. У здания парламента развернули баннер с надписью La beauté est dans la rue («Красота на улице») - одним из главных лозунгов массовых студенческих протестов в Париже в мае 1968 года.

Сходство не только в символах, но и в участниках. Во Франции протест также начался с учащихся в лицее Сен-Экзюпери в пригороде Парижа Кретее — как акция поддержки бастующих учителей, требовавших расширения персонала и увеличения ресурсов. Греческие студенты и преподаватели фактически повторяют этот сценарий.

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