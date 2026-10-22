За погромами действительно стоит третья сила - с конспиративными ячейками и системой тайных сигналов. Только вот вырастила ее сама Европа Фото: REUTERS.

Прошла весна, настало лето - спасибо партии за это. Власти Италии и особенно Франции перед назначенными на эту субботу новыми массовыми протестами ищут «русский след» в беспорядках, которые охватили их страны. Осталось только обвинить Россию в том, что она отправила на Запад боевых клопов, кусающих французов в метро.

Как растолковывал Владимир Ильич Ленин, революционная ситуация складывается, когда верхи уже неспособны управлять, а низы по-старому жить не хотят. Достало. Ровно это в Старом Свете и происходит.

За погромами действительно стоит третья сила - с конспиративными ячейками и системой тайных сигналов. Только вот вырастила ее сама Европа.

«Об этом мало говорят, хотя алгоритм действий погромщиков виден даже в телерепортажах, - говорит KP.RU французский политолог Дмитрий де Кошко. – В толпу протестующих внедряются люди в черной одежде – как правило, крепкие мужики. Лица скрыты под капюшоном или балаклавой, за спиной маленькие рюкзачки. Они называют себя Black Bloc - «Черный блок». Впервые эти ребята показали себя в Германии, а наши погромщики у них научились».

Фото: REUTERS.

ЦЕПЬ ИЗ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Не воспринимайте это как историю, канувшую в Лету - речь о том, откуда пошла тактика «Черного блока».

В начале восьмидесятых в Западной Германии разразились впечатляющие бунты. НАТО решило разместить там американские ядерные ракеты «Першинг-2», что простым немцам очень не понравилось. Они боялись, что их страна станет главным полем боя между Штатами и Советским Союзом.

Это наложилось на жилищный кризис: в Берлине, Гамбурге и других городах перестали заселять людей в дешевое жилье, чтобы снести старые дома и возвести взамен дорогие апартаменты.

Фото: REUTERS.

Наконец, строя АЭС, правительство не считалось с местными жителями - вырубало леса, оборудовало фонящие хранилища близ населенных пунктов.

В один день октября 1983-го на протесты сразу по всем этим поводам в ФРГ вышел миллион человек.

Еще 200 000 встали в живую цепь на 100 с лишним километров между американскими военными базами. Полмиллиона протестующих оцепили правительственный квартал в Бонне.

Пустые дома стали захватывать сквоттеры, экологи вставали лагерями близ деревень, где не хотели соседства с ядерными отходами.

Это привело к натуральным боям с полицией: камни, коктейли Молотова, разгром банков и офисов крупных корпораций…

Униформой бунтовщиков стала темная одежда. И полицейские начали называть их «Черный блок».

БИТВА ЗА РЕЙН

Традиции «Блока» передавали, так сказать, от отца к сыну.

И вот уже в 2009-м перед юбилейным саммитом НАТО в Страсбурге (Альянсу исполнялось 60) на южной окраине города, у границы с Германией, разбили лагерь десятки тысяч «бойцов» со всей Европы - левые радикалы, пацифисты… И устроили «битву за Рейн» - сожгли отель Ibis, уничтожили бывший погранпост на мосту, жестко и весьма организованно бились с силовиками.

В ход шли мощные рогатки, стрелявшие гайками и железными шариками, деревянные брусья-тараны, стены из самодельных щитов.

Тогда-то немцы как следует и поделились «черноблочным» опытом с французами.

Фото: REUTERS.

УТРОМ КЛЕРК, ВЕЧЕРОМ ПОГРОМЩИК

«У нас в Германии в левацких акциях с насилием участвуют по большей части асоциальные люди – те же сквоттеры, живущие в заброшенных зданиях, - рассказывает KP.RU немецкий политолог Грегор Шпитцен. – Во Франции же этим занимаются, как говорится, в свободное от работы время и вполне приличные внешне люди».

Три года назад французы протестовали против пенсионной реформы. Ущерб от погромов был больше миллиарда евро. Тогда корреспонденты Le Monde поговорили с их участниками - 40-летним Анри, бывшим учителем с севера Франции, и 38-летней парижанкой, страховым агентом Даниэль.

Анри оставил работу по состоянию здоровья и один воспитывает двухлетнего сына, Даниэль - мать-одиночка, львиная доля ее зарплаты уходит на учебу дочки, поэтому семья была вынуждена переехать в пригород.

Оба рьяно громили магазины «от кутюр», одевшись в черное. Общий посыл - «ненавидим капиталистов».

Прямо сюжет из повести Стивенсона – как приличный доктор Джекил в одну минуту превращается в преступника мистера Хайда.

Фото: REUTERS.

ЧТО У ВАС, РЕБЯТА, В РЮКЗАЧКАХ?

«Черный блок» — не политическая организация. Это способ протеста, тактика силового противостояния правоохранительным органам», - пишет Le Monde.

Но выделить составляющие Black Bloc все же можно. Это:

- Анархисты, чья цель - уничтожение государства.

- Автономы, желающие создавать свободные от государства зоны (сквоты или коммуны), не дожидаясь революции.

- Антифашисты «с силовым уклоном», которые, например, обвиняют правительство Макрона в подавлении свобод и в том, что он своей политикой прокладывает дорогу к власти ультраправым.

- Радикалы-«зеленые».

Все хотят противодействовать капитализму и его символам – известным брендам. Битье витрин именуют «снятием вуали легитимности с частной собственности» и атакуют не случайные объекты, а то, что считают символами угнетения - банки, люксовые магазины…

Уличные акции они делят на зоны легального протеста и «прямого действия» - тех самых погромов и стычек с силовиками. Быстро формируют монолитную группу внутри толпы, нападают на полицию, строят баррикады. Громят разные заведения, открывая путь безыдейным мародерам. И стремительно растворяются среди обычных граждан, пряча черную одежду в пресловутые рюкзачки (там лежит сменный «прикид»).

Фото: REUTERS.

ДЫМОВОЙ ШИФР

Активисты объединяются в ячейки по 3-10 человек, которые лично друг друга знают.

Для связи используют мессенджеры со сквозным шифрованием типа Signal и телефоны с левыми симками. Ссылки на места сбора также публикуют в даркнете.

Внутри толпы, где глушат связь, да и некогда писать сообщения, «черноблочники» пускают в ход барабаны и файеры. Определенный ритм барабана или цвет дыма может означать команду к атаке, отступлению, перегруппировке.

Ну а их баннеры с политическим лозунгами изнутри укреплены пластиком — они позволяют укрываться от резиновых пуль, служат ширмой для переодевания либо прикрытием от камер на полицейских дронах.

Когда баннеры опускаются, перед полицией предстает уже не группа радикалов, а кучка «обычных испуганных граждан».

Отдельные участники, выглядящие как простые зеваки, следят за перемещениями полиции на соседних улицах и передают информацию своим ячейкам.

КОМУ ВЫГОДНО?

Как стыкуется с действиями «Черного блока» версия о том, что французские погромы выгодны в первую очередь Макрону? Ведь он может ввести чрезвычайное положение, чтобы отложить президентские выборы 2027 года. И в любом случае рейтинг одного из главных конкурентов макроновской команды - ультралевого основателя партии «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона — летит вниз.

Если раньше опросы прогнозировали возможность его выхода во второй тур выборов вместе с Марин Ле Пен, то теперь очки набирает экс-премьер при Макроне Эдуар Филипп…

Германист Андрей Шмидт в разговоре с KP.RU замечает: «Я почти уверен в государственной поддержке левых. Еще Меркель научилась оборачивать левацкое насилие против своих оппонентов с правого фланга. Есть в Германии, например, такой политик Тило Саррацин, написавший книгу против нелегальной миграции «Германия самоуничтожается». Так леваки несколько раз сжигали его автомобили».

Дмитрий де Кошко видит поддержку государства и за акциями «Черного блока» во Франции: «Погромщики знают, что им, по сути, ничего за их преступления не будет. Государство куда больше сил тратит на борьбу с фантомными «гибридными угрозами» со стороны России».

ГАПОНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Мнения мнениями, но в недавнем прошлом полно и фактов о западных «попах Гапонах» (Гапон, если помните, был фактическим агентом охранки, учредил с ее благословения «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» и спровоцировал Кровавое воскресенье, приведшее к революции 1905 года).

На французских протестах «Желтых жилетов» сняли видео: люди в масках громят витрины, а затем надевают полицейские повязки и начинают задерживать протестующих.

Или взять саммит «Большой двадцатки» в канадском Торонто 2010 года. На протестах работала минимум дюжина агентов под прикрытием. Они подстрекали к погромам, помогали протестующим покупать экипировку, составляли списки «целей». Даже специально оставили посереди улицы машины, чтобы толпа могла их сжечь.

Это стало известно из журналистских расследований и материалов суда над участниками акций.

Разбирательства шли 10 лет. В итоге властям пришлось заплатить незаконно задержанным и жертвам полицейского насилия 16 с лишним миллионов долларов.

Чем кончились для российской монархии подобные двойные игры, известно.

Но Макрон нашу историю знает не особо.

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