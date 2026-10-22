От животного вируса Шамонда впервые умер человек: ждать ли новых заражений в Европе

До сих пор считалось, что вирус Шамонда не передается человеку. Сейчас ведутся клинические, биологические и эпидемиологические исследования. Фото: Max Acronym/Shutterstock/Fotodom

Во Франции от вируса Шамонда скончался человек. Мало того: это вообще первый случай заражения вирусом, который обычно поражает крупный рогатый скот, но никак не людей.

Правда, есть серьезная оговорка: у погибшего пациента был тяжелый случай иммунодефицита. То есть его иммунная система были буквально сломана и пропускала все инфекции.

Вирус Шамонда передается через укусы мошек и других мелких насекомых. Наиболее восприимчив к инфекции крупный рогатый скот. У животных наблюдаются лихорадка, диарея и вялость. Овцы и козы также могут заражаться, но у них болезнь может протекать бессимптомно.

До сих пор считалось, что вирус Шамонда не передается человеку. Сейчас ведутся клинические, биологические и эпидемиологические исследования. По предварительной версии, заражения могло быть связано со вспышкой вируса среди животных, которая фиксировалась весной и летом на востоке Франции.

Вирус Шамонда передается через укусы мошек и других мелких насекомых. Наиболее восприимчив к инфекции крупный рогатый скот. Фото: ChameleonsEye/Shutterstock/Fotodom

Стоит ли нам бояться новых заражений, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» профессор, вирусолог, академик РАН Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией факультета естественных наук Новосибирского государственного университета:

- Вирус Шамонда – африканский вирус, водится только в Африке, но недавно попал и в Восточную Францию. И именно там произошел этот очень редкий, уникальный случай — заражение человека. Но отмечу, что человека очень нездорового – с иммунодефицитом. Это первый случай в мире. И давайте будем надеяться, что таких случаев больше не будет. Ведь до сих пор не понятно, как человек мог заразиться. Предположительно, это может быть связано с испражнениями зараженного скота. Но, вполне возможно, его могла укусить мошка и передать вирус. Пока идет расследование, можем только предполагать.

Отмечу, что насекомые, которые переносят вирус, не очень распространены и не являются большими вредителями крупного рогатого скота. Но дело в том, что вирусы эволюционируют. Правда, вирус Шамонда принадлежит тому семейству, которое эволюционирует очень медленно. Тем не менее, мы знаем, что вирусы могут эволюционировать, особенно когда это вирусы млекопитающих, потому что они могут в принципе перекинуться и на человека. Но ключевое слово «могут».

А мы сейчас можем только ждать результатов расследования.

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