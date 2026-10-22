«Филин» своей могучей боеголовкой долбил военные, военно-промышленные и энергетические цели на Украине еще с конца минувшего лета Фото: REUTERS.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в панике: Российская армия начала применять новую ракету "Филин".

В сообщении ГУР приводятся характеристики этого оружия:

«Новая крылатая ракета "Филин" является продолжением тенденции российского ВПК по разработке недорогих средств воздушного нападения… Фюзеляж ракеты длиной 3,5 метра выполнен из композиционных материалов, а размах крыльев составляет 3 метра. Изделие способно развивать скорость до 800 километров в час и преодолевать расстояние до 1 200 километров. При этом аппарат может двигаться на сверхнизких высотах и подниматься до 6 километров. Масса его боевой части варьируется от 50 до 100 килограммов».

Спрашивается: а откуда у ГУР такие точные данные о ТТХ «Филина»? Может, они взяты «от балды»? Или агенты в России пронюхали?

Нет, тут другая причина.

Дело в том, что «Филин» своей могучей боеголовкой долбил военные, военно-промышленные и энергетические цели на Украине еще с конца минувшего лета. А взрыв был такой мощности, что «неведомая» ракета разлеталась на мелкие куски, да так, что украинские спецы и разведчики долго не могли определить, - что же это за зверь такой.

Им потребовалось аж два с половиной месяца, чтобы по фрагментам определить вид грозного изделия и его параметры. Ну а дальность, скорость и высоту его полетов уже подсказали радары ПВО.

Дальность, скорость и высоту полетов «Филина» подсказали радары ПВО Фото: REUTERS.

При этом ГУР (по понятным причинам) стыдливо умалчивает, что ни одна ракета этого типа не была сбита. Ракета, летящая со скоростью 800 км/ч, оказалась не по зубам даже американским «Пэтриотам».

Ну а в целом, сообщение ГУР о «Филине» - смесь правды и домыслов.

Правда, например, в том, что «ключевой особенностью новой разработки является ее невысокая стоимость и то, что ракета оснащена реактивным двигателем российского производства». А вот это «открытие» даже унизительно для разведки: «Высоких ТТХ «Филина» удалось добиться благодаря производству основных элементов корпуса методом 3D-печати». Про это метод российские конструкторы давно и публично рассказывали. Впрочем, как и многие иностранные.

Офицеров ГУР явно душит «жаба зависти и ревности», потому они начинили свое сообщение о «Филине» провокационной брехней. Например, о том, что «за наведение ракеты на цель отвечает китайская навигационная система». Даже сопливый киевский школьник, интересующийся ракетной техникой, знает, что у России давно есть своя навигационная система - ГЛОНАСС.

И еще одна брехня. Якобы «в электронике ракеты используется 35 американских компонентов и 22 китайских». Тут стоит вспомнить, что США еще в 2022 году категорически (под страхом уголовного наказания!) запретили поставлять в Россию любые электронные компоненты. Ну а что касается «китайских компонентов», то инженеры-оружейники Поднебесной не раз публично признавались, что в военном производстве «русские идут впереди и мы многому учимся у них».

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