В Китае чуть не открыли «новый вид человека». Но он оказался нашим - с Алтая

Китайские ученые уже готовы были объявить об открытии «нового типа людей». Даже название ему придумали, Homo juluensis. Но оно не пригодилось. О почти детективной истории рассказал авторитетный научный журнал Nature.
Во второй половине 1970-х годов китайские ученые нашли и исследовали стоянку Сюйцзяяо – это на севере страны. Место оказалось для историков настоящим Клондайком. Достаточно сказать, что всего удалось найти кости не менее двадцати древних обитателей этого места. А ведь стоянке примерно 150 тысяч лет (разные датировки дают возраст от 138 до 200 тысяч лет). От такой древности если одна косточка найдется, уже радость. А тут можно изучить целую популяцию.
И казалось, что здесь жили какие-то особенные люди. Им уже придумали название - Homo juluensis – что означает «человек с большой головой». Да в принципе уже и объявить успели о том, что, дескать, на древе человеческой эволюции появилась новая, ныне полностью «засохшая», ветвь. В 2024 году об этом оповестили официально, через научную прессу. Но все оказалось немного сложнее.
Группа китайских палеогенетиков и палеоантропологов под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных Фу Цяомэя решила провести глубокий анализ останков. Из костей извлекли коллагеновую ткань и подвергли всесторонним исследованиям.
И оказалось, что люди, обитавшие в Северном Китае, представляли собой разновидность денисовцев. Этот тип человека назван так по имени Денисовской пещеры в Алтайском крае, Россия. Человек Большеголовый науке, таким образом, не очень пригодился. Но стало еще интереснее.
Якобы во второй половине XVIII века монах Дионисий, то есть попросту Денис, прятался от суеты и шума в некой глубокой пещере, в диких и заповедных местах Алтая. Пещер «с легендой» в мире много – сложнее найти «пещеру без легенды». Но этому имени была суждена мировая слава. В 2008 году археологи нашли в пещере фалангу пальца девочки, жившей тут задолго до Дениса-Дионисия, около 50 тысяч лет назад.
Открытие само по себе ого-го, но настоящий шум поднялся в 2010 году, когда из косточки выделили ДНК. Именно ДНК показала, что останки принадлежат не Человеку Разумному и не неандертальцу, а некоему новому, третьему типу человека.
Некогда популяция людей была единой. Ну или нам так кажется за давностью лет. Так или иначе, раскол произошел еще в Африке, в прародине человечества. И случилось это примерно 700 тысяч лет назад.
Покинув жаркий континент, мигранты разделились. Одни двинулись в Европу, другие на Восток и оттуда в Америку. Именно эта, восточная ветвь, и есть денисовцы. И они оказались невероятно успешны. Ведь им выпал тяжелейший жребий. Суровый климат. Высокогорья. Громадные дикие пространства Евразии. Они выдержали все.
Теперь мы знаем, что, помимо Алтая, денисовцы жили в современном Китае, Тибете, в джунглях Юго-Восточной Азии, и даже то ли сами проникли в Океанию, то ли каким-то образом генетически повлияли на аборигенов тех мест.
Как неандертальцы, они исчезли примерно 30-50 тысяч лет назад. Та самая девочка с Алтая была одной из последних. Они не выдержали конкуренцию с Человеком Разумным. Но, как и неандертальцы, не исчезли совсем. Их генетическое наследие прямо «здесь и сейчас» - если не в каждом, то во многих из нас. А в жителях Азии и Океании оно особенно заметно.
Благодаря «населенности» стоянки Сюйцзяяо у нас есть достоверный «портрет», реконструкция одного из обитателей. И в принципе это современный человек! Немного «китаец», азиат. Сказать, что денисовцы и неандертальцы дали начало современным расам – это вообще не так и не научно. Но, согласитесь, похож.
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