В Китае чуть не открыли «новый вид человека». Но он оказался нашим - с Алтая

По мнению китайских ученых Homo juluensis выглядел так. Фото: Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской Академии наук

Китайские ученые уже готовы были объявить об открытии «нового типа людей». Даже название ему придумали, Homo juluensis. Но оно не пригодилось. О почти детективной истории рассказал авторитетный научный журнал Nature.

ФЕЕРИЯ КОСТЕЙ

Во второй половине 1970-х годов китайские ученые нашли и исследовали стоянку Сюйцзяяо – это на севере страны. Место оказалось для историков настоящим Клондайком. Достаточно сказать, что всего удалось найти кости не менее двадцати древних обитателей этого места. А ведь стоянке примерно 150 тысяч лет (разные датировки дают возраст от 138 до 200 тысяч лет). От такой древности если одна косточка найдется, уже радость. А тут можно изучить целую популяцию.

И казалось, что здесь жили какие-то особенные люди. Им уже придумали название - Homo juluensis – что означает «человек с большой головой». Да в принципе уже и объявить успели о том, что, дескать, на древе человеческой эволюции появилась новая, ныне полностью «засохшая», ветвь. В 2024 году об этом оповестили официально, через научную прессу. Но все оказалось немного сложнее.

Группа китайских палеогенетиков и палеоантропологов под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных Фу Цяомэя решила провести глубокий анализ останков. Из костей извлекли коллагеновую ткань и подвергли всесторонним исследованиям.

И оказалось, что люди, обитавшие в Северном Китае, представляли собой разновидность денисовцев. Этот тип человека назван так по имени Денисовской пещеры в Алтайском крае, Россия. Человек Большеголовый науке, таким образом, не очень пригодился. Но стало еще интереснее.

ТРЕТИЙ ТИП ЧЕЛОВЕКА

Якобы во второй половине XVIII века монах Дионисий, то есть попросту Денис, прятался от суеты и шума в некой глубокой пещере, в диких и заповедных местах Алтая. Пещер «с легендой» в мире много – сложнее найти «пещеру без легенды». Но этому имени была суждена мировая слава. В 2008 году археологи нашли в пещере фалангу пальца девочки, жившей тут задолго до Дениса-Дионисия, около 50 тысяч лет назад.

Открытие само по себе ого-го, но настоящий шум поднялся в 2010 году, когда из косточки выделили ДНК. Именно ДНК показала, что останки принадлежат не Человеку Разумному и не неандертальцу, а некоему новому, третьему типу человека.

ПОХОЖИ НА КИТАЙЦЕВ?

Некогда популяция людей была единой. Ну или нам так кажется за давностью лет. Так или иначе, раскол произошел еще в Африке, в прародине человечества. И случилось это примерно 700 тысяч лет назад.

Покинув жаркий континент, мигранты разделились. Одни двинулись в Европу, другие на Восток и оттуда в Америку. Именно эта, восточная ветвь, и есть денисовцы. И они оказались невероятно успешны. Ведь им выпал тяжелейший жребий. Суровый климат. Высокогорья. Громадные дикие пространства Евразии. Они выдержали все.

Теперь мы знаем, что, помимо Алтая, денисовцы жили в современном Китае, Тибете, в джунглях Юго-Восточной Азии, и даже то ли сами проникли в Океанию, то ли каким-то образом генетически повлияли на аборигенов тех мест.

Как неандертальцы, они исчезли примерно 30-50 тысяч лет назад. Та самая девочка с Алтая была одной из последних. Они не выдержали конкуренцию с Человеком Разумным. Но, как и неандертальцы, не исчезли совсем. Их генетическое наследие прямо «здесь и сейчас» - если не в каждом, то во многих из нас. А в жителях Азии и Океании оно особенно заметно.

Благодаря «населенности» стоянки Сюйцзяяо у нас есть достоверный «портрет», реконструкция одного из обитателей. И в принципе это современный человек! Немного «китаец», азиат. Сказать, что денисовцы и неандертальцы дали начало современным расам – это вообще не так и не научно. Но, согласитесь, похож.

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