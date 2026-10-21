Заметно с орбиты Земли: из-за Супер Эль-Ниньо Тихий океан стал другого цвета

Год назад океан был зеленее. Фото NASA

Эль-Ниньо – потепление воды на поверхности обширных областей центральной и восточной экваториальной частях Тихого океана – крепчает месяц от месяца. Природный феномен уже набрал такую силу, что ему присвоили приставку «Супер».

От Супер Эль-Ниньо ждут неприятностей глобального масштаба. Климатологи пугают небывалыми засухами и жарой в одних районах, тропическими ливнями и наводнениями - в других.

Феномен уже оказывает заметное физическое влияние: меняет не только температуру, но и цвет воды в местах своего распространения. Снимки, которые передал спутник NASA под названием PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) свидетельствуют: примерно за год океан из зеленоватого стал ярко-синим.

В зоне распространения Супер Эль-Ниньо заметно повысилась температура воды. Фото NASA

Как пояснил доктор Мэтью Керли (Dr Matthew Kehrli), ведущий научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда (NASA’s Goddard Space Flight Center), снизился поток к поверхности богатых питательными веществами вод из более глубоких частей океана. От этого резко уменьшилось количество зеленых водорослей - фитопланктона, потреблявшего питательные вещества и создававшего зеленоватый оттенок. Вода посинела.

Посинение – отнюдь не безобидно, могут пострадать морские обитатели, которые в свою очередь питаются зеленым фитопланктоном. Оголодают, если не найдут.

NASA информирует: температура поверхности воды в восточной части Тихого океана в настоящее время на 1,7°C выше среднего многолетнего показателя. Вода продолжает нагреваться.

Нагревшись, вода в океане вблизи Южной Америки и побережья Калифорнии приподнялась на 40 сантиметров.

Супер Эль-Ниньо приподняло океан. Фото NASA

По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), по состоянию на октябрь вероятность того, что Эль-Ниньо будет самым сильным с момента начала наблюдений в 1950 году, составляет 83 процента.

О том, чем конкретно Супер Эль-Ниньо грозит России и другим странам, читайте наш материал.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Феномен Эль-Ниньо каким-то образом связан с процессами на Солнце

Роберт Лимон (Robert Leamon) – физик из NASA предсказал приход Эль-Ниньо еще 3 года назад, когда его никто и не ждал.

В своем «пророчестве» физик опирался на так называемый «Терминатор» (Termination Event) - загадочное магнитное явление, периодически возникающее на Солнце. Его суть: взаимное уничтожение – аннигиляция в районе экватора светила – движущихся навстречу друг другу магнитных полос разной полярности.

Физик из NASA прогнозировал появление климатической аномалии еще 3 года назад

Как только случается «Терминатор», на Солнце начинается новый 11-летний цикл активности. А спустя 5 лет после «Терминатора» возникает Эль-Ниньо. Лимон обнаружил такую строгую закономерность, проанализировав солнечные циклы и климатические аномалии, начиная с 1960-х годов.

Прошлый «Терминатор» произошел в декабре 2021 года. Плюсуем 5 лет и получаем декабрь 2026 года. Что довольно хорошо согласуется с вероятностным прогнозом NOAA.

Механизм влияния магнитного солнечного явления на воду в Тихом океана, не известен. Возможно, он каким-то образом связан с изменением геомагнитной активности, на которую Солнце оказывает влияние.

Силу Эль-Ниньо – то, что оно станет «Супер» - Лимон не предсказал. Только время.

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