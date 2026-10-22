Пудрились мелом с ароматами корицы, полыни и мяты: Российские ученые раскрыли секреты древних восточных красавиц

Женщины издревле стремились казаться лучше, чем они есть на самом деле. Фото: Dmytro Buianskyi/Shutterstock/Fotodom

Представительницы прекрасного пола, жившие примерно 2000 лет назад на территории нынешнего ближнего восточного зарубежья России, источали весьма приятный аромат: пахли корицей, полынью и мятой. Косметику, которой пользовались восточные красавицы в те далекие времена, «понюхали» исследователи Института археологии Российской академии наук, Государственного музея Востока, МГУ имени Ломоносова и их коллеги, работающие в российско-китайском совместном университете в Шэньчжэне (МГУ-ППИ).

Ученые тщательно – в электронный микроскоп – рассмотрели загадочные кусочки, извлеченных из женских захоронений II века нашей эры во время раскопок в Восточном Приаралье (сейчас это территория Казахстана). В каждом из двух исследованных захоронений лежали по одному такому кусочку. Их изучили самыми современными методами. Предметы, как, выяснилось, представляли собой мел, но не простой, а насыщенный эфирными маслами. Понятно, что не случайно он таким стал – специально пропитали.

Как сообщили ученые, которые отчитались о результатах своих исследований в журнале Nature, самыми пахучими среди обнаруженных компонентов оказались корица, полынь и мята.

Ароматный мел, возможно, когда-то представлял собой порошок - то есть пудру, но слежался от времени в кусочки. Хотя и не исключено, что он изначально таким был – кусочками натирались.

На косметическое предназначение ароматных артефактов указывали места их расположения в захоронениях – рядом с зеркальцами и гребнями.

Очевидно, что представители процветавшей с конца I тысячелетия до нашей эры так называемой джетьясарской культуры, которые населяли Восточное Приаралье, активно торговали с Индией и Китаем. Ведь корицу «добывали» именно там. Доставляли, скорее всего, по Великому Шелковому пути.

КСТАТИ

Бела, румяна, черноброва

Доисторические модницы пудрили лица мелом еще в античные времена. Или отбеливали карбонатом свинца – свинцовыми белилами.

В Древней Греции и Риме румянили щеки и губы красной охрой или кармином – натуральным красителем, который готовили из кошенили - высушенных жучков щитовок и червецов.

Тушь для глаз и бровей обычно делали из древесного угля и наносили деревянными палочками.

В твердые духи древнего Египта входило почти два десятка компонентов – мирра, мед, ладан, изюм и корица в том числе.

В Древнем Риме женщины осветляли волосы до золотистого оттенка, моя их мылом, сваренным из козьего жира и золы бука по рецепту, который был перенят от древних галлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Китае чуть не открыли «новый вид человека». Но он оказался нашим - с Алтая

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Иисус Христос действительно ходил по воде. Теперь это научно доказано