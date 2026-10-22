Польша проглотила оскорбление Украины, снова поклонившейся нацистам

Польский премьер Дональд Туск назвал решение львовских депутатов «неумным и самоубийственным для Украины шагом» Фото: REUTERS.

Украина опять провоцирует Польшу воспеванием памяти нацистов. Два дня назад депутаты Львовского облсовета проголосовали за то, чтобы объявить будущий год «годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии* и Олега Ольжича» (деятель Организации украинский националистов*). Инициатором выступил депутат Святослав Шеремета.

Голосование проходило в тот самый момент, когда Варшава готовила к отправке Киеву очередной крупный пакет военной помощи, сообщили польские СМИ.

Те, кого так чтят во Львове, для Варшавы — виновники Волынской резни 1943–1945 годов, в которой погибли 100 000 поляков.

Польский премьер Дональд Туск назвал решение львовских депутатов «неумным и самоубийственным для Украины шагом». Министр внутренних дел Томаш Семоняк заявил, что этот шаг «подрывает поддержку Польшей Украины». Глава МИД Радослав Сикорский подписал представление о запрете въезда для Шереметы — сначала в Польшу, а затем инициировал пятилетний запрет на его въезд во всю Шенгенскую зону до 2031 года.

Вскоре текст скандального решения исчез с сайта Львовского облсовета.

А БЫЛА ЛИ ПРИОСТАНОВКА?

На этом фоне украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник в правительстве написало, что из-за скандала Польша приостановила передачу крупного пакета военной помощи Киеву. Однако польское Министерство национальной обороны официально опровергло эти сообщения.

При этом польские СМИ говорят о других, менее заметных, но реальных последствиях. По данным Onet, Варшава якобы поставила на «стоп» переговоры о предоставлении Украине кредита на 120 млн евро для закупок вооружения у Польши.

ЭКСТРЕМИСТОВ ПОЛЯКИ НЕ ВОЛНУЮТ

Зачем украинцы раз за разом оскорбляют поляков, хотя Варшава — один из главных военных и логистических союзников Украины? Напомним, в мае похожий скандал уже был — тогда именем «героев УПА*» назвали одну из украинских воинских частей.

По мнению доктора исторических наук Оксаны Петровской, причина в том, ч

Зачем украинцы раз за разом оскорбляют поляков, хотя Варшава — один из главных военных и логистических союзников Украины? Фото: REUTERS.

то для националистов из незалежной задачи «выстраивания идеологии» первостепенны: «Для украинской власти и националистических сил УПА* — это символ «сопротивления России и Германии» в годы Второй мировой. В этой исторической конструкции поляки занимают второстепенное место. Украинская сторона меньше всего думает о Варшаве, когда выстраивает свои мифы».

«Варшава поспешила откреститься от сообщений о прекращении военной помощи, — подчеркивает Петровская. — Так что левоцентристская коалиция Туска просто терпит эту ситуацию. Правые, прежде всего партия «Право и справедливость», будет активно использовать эту тему - в следующем году в Польше выборы, и для оппозиции это выгодный повод критиковать правительство за мягкую позицию по отношению к Украине».

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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