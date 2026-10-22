Дональд Трамп намерен заключить соглашение по Украине на саммите G20 в Майами, который пройдет в декабре на территории его гольф-клуба. Фото: REUTERS.

Сделка по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом близка как никогда, заявил вчера президент США: «Прямо сейчас мы ведем с Россией переговоры по Украине. Впервые за долгое время мы, возможно, приблизились к соглашению». В такой ситуации, добавил Трамп, санкции не вводят.

В этих словах, помимо надежды на возможный в недалеком будущем мир, есть два содержательных момента. Во-первых, переговоры идут между США и Россией. Украина или Европа не упомянуты.

Во-вторых, никакие новые санкции против Москвы Трамп одобрять не будет, поскольку это обнулит уже достигнутый прогресс в согласовании приемлемой сделки.

Начнем со второго. Европа, переживающая, что сидит у стола переговоров на приставном стульчике, по-прежнему делает ставку на принуждение Москвы к «справедливому» с точки зрения Киева и Брюсселя миру.

А для этого единственное средство – до предела ужесточать антироссийские санкции, давить, давить и давить. Об этом же умоляет Зеленский.

Вывод очевиден: Трамп будет игнорировать эти требования и мольбы, поскольку его логика - если ты близок к сделке, не стоит пускать ее под откос из-за глупости.

Теперь о том, кто ведет переговоры. Москва дала согласие возобновить их в трехстороннем формате. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: полностью урегулировать украинский конфликт без участия представителя Киева невозможно.

Но есть нюанс. В Москве подчеркивают, что Украину должен представлять политик, имеющий законные полномочия и способный принимать на себя ответственность за решения.

А в Вашингтоне, о чем уже не раз говорил Трамп, предлагают подыскать для участия в переговорах с украинской стороны замену Зеленскому. Ведь он не заинтересован в достижении мира.

ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ НЕАДЕКВАТНОСТЬ

«Просроченный» подтвердил свою неадекватность во время вчерашней поездки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным.

Зеленский подтвердил свою неадекватность во время вчерашней поездки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным. Фото: REUTERS.

«Сейчас мы должны заморозить ситуацию, и я думаю, что это единственный реальный способ закончить войну. Мы называем это прекращением огня... заморозкой и остановкой», - пыжился Зеленский в эфире Fox News.

И в который раз повторил: «Пожалуйста, не говорите о нас без нас самих».

Но как с ним говорить, если он другую сторону совсем не слышит? Не раз и не два из Москвы в последние дни прозвучало: никакого временного прекращения огня во время переговоров не будет. России нужен мир, а не перемирие.

ПОЛЕЗНЫЙ ФИНСКИЙ ОПЫТ

А вот как быть с Европой в качестве переговорщика, похоже, не знает даже она сама. Известный набор ее требований, сводящийся к капитуляции Москвы, абсурден.

В «новых подходах» ЕС к переговорам, о которых Уиткофф сообщил в Санкт-Петербурге, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, полезного для урегулирования украинского кризиса «содержалось не так уж и много».

Но есть и другая проблема – а кто будет участвовать в переговорах от имени Европы? С тем, что налаживать контакты с Москвой после упорных призывов к ее изоляции все-таки надо, европейцы вроде уже согласились.

«Президент Путин не воспринимает Европейский союз как авторитетную силу, - произнес президент Чехии Петр Павел в интервью Axel Springer. - Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, он не разговаривает с Каей Каллас. Он перестал общаться с другими европейскими лидерами, в том числе с Эммануэлем Макроном!» Тогда кто?

И тут все чаще начинают называть президента Финляндии Александра Стубба. У него, говорят, два преимущества: самые хорошие среди лидеров ЕС отношения с Трампом и большой опыт взаимодействия с Россией – две страны имеют протяженную общую границу и в прошлом воевали друг с другом. О том, что был период и дружбы между ними, на Западе уже не вспоминают.

Реакцию Кремля на возможность посадить Стубба за стол переговоров как представителя ЕС озвучил Дмитрий Песков: готовы положительно оценить его участие, если он внесет конструктивный вклад в урегулирование конфликта. И уточнил: повторение президентом Финляндии общеевропейской позиции по Украине вряд ли будет таким вкладом.

Стубб как-то похвалился: его страна знает, как улаживать споры с Россией! А знающие историю вспомнили: мирный договор между Москвой и Хельсинки был подписан после советско-финской войны на условиях, по которым Финляндия лишилась 10% территорий. Поскольку не приняла предложений, которые позволяли бы ей сохранить их.

Чем не вариант для Украины, которая уже потеряла около 20% территории и может отдать еще больше, если Европа продолжит грезить о победе Зеленского?

Александр Стубб заявил, что знает, как налаживать отношения с Россией. Фото: REUTERS.

«ЕВРОПЕ НАДО ПОСПЕШИТЬ»

И Европе с Киевом надо поспешить - постараться договориться до декабря.

По сообщению The Atlantic, Дональд Трамп намерен заключить соглашение по Украине на саммите G20 в Майами, который пройдет в декабре на территории его гольф-клуба.

А до этого, весьма вероятно, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне может состояться трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, где они поговорят о судьбе Украины и Евросоюза.

«По словам советников, - уточняет издание, - президент представляет, как он стоит между Путиным и Зеленским в момент подписания ими мирного соглашения, даже если для этого ему придется применить давление на Украину».

Окружение хозяина Белого дома поддерживают эту идею, «пренебрежительно отзываясь об Украине как о коррумпированной провинции, лишенной автономии».

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