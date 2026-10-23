Как звезды судятся за алименты: Сколько платят детям звезды кино и эстрады Воробьев, Козловский, Джиган

Сколько платят детям звезды кино и эстрады Воробьев, Козловский, Джиган. Фото: Иван МАКЕЕВ, Артем КИЛЬКИН, Даниил ОПАРИН

Этой осенью идут сразу несколько судебных процессов и споров в звездных семьях по поводу размера алиментов.

АКТЕР ДАНИИЛ ВОРОБЬЕВ

27 ноября состоится судебное заседание по взаимным искам актера Даниилы Воробьева («Триггер» 18+, «Плевако» 18+) и матери его ребенка предпринимательницы Марины Смирновой. Пара была вместе 6 лет, у них есть 6-летняя дочь Эльза. Год назад Воробьев и Смирнова расстались. Периодически звезда сериалов приезжал на свою малую родину в Кострому, где с рождения живет его дочь с мамой. Данила давно обосновался в Москве на съемной квартире.

Осенью Смирнова подала иск — о взыскании алиментов и определении места жительства дочери с ней. Поводом стал конфликт с Воробьевым: «Мы сильно поругались, он пропал и повесил на меня огромную кредитную нагрузку — под 400 тысяч рублей. Я была вынуждена защищать себя и своего ребенка». Узнав об этом, Воробьев подал встречный иск — просит установить место жительства ребенка с ним, обязать мать выплачивать алименты. На данный момент установлен временный размер алиментов в размере 1/4 от доходов актера, как и положено по закону на одного ребенка. Мужчина выплачивает алименты, исходя из размера МРОТ.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова Фото: Личный архив героя публикации.

Прошло первое заседание. Адвокат Воробьева заявлял ходатайство о снижении временных алиментов до 50 тысяч рублей, так как его совокупный доход составляет 63 тысячи рублей в месяц. Суд ему в этом ходатайстве отказал. Очевидно, что в ходе процесса будет идти борьба за фиксированную выплату. Необходимые выписки о своих доходах в суд он пока не предоставил.

После первого заседания Смирнова поделилась с подписчиками новостями: «…Забрать ребенка в Москву он хочет с доходом в 63 тысячи рублей? На что собирается оплачивать услуги няни, снимать квартиру, оплачивать сад, содержать дочь? Ой, простите, он же хочет, чтобы это делала я. Показал, что готов отдать «последнюю рубаху» аж 50 тысяч рублей, хотя опеке в Москве сказал, что зарабатывает 6 миллионов рублей...» Такое признание было сделано актером, когда опека осматривала условия его проживания в Москве на съемной квартире. Впереди у 6-летней Эльзы психолого-педагогическая экспертиза: исследуют характер детско-родительских отношений, эмоциональное состояние девочки, условия воспитания и обучения.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова с дочерью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Параллельно гражданскому процессу идет уголовный. В отместку за иск по алиментам Даниил Воробьев подал иск против матери своего ребенка. Актер отдал женщине свой старый телефон, она нашла там переписку интимного характера сделала скриншот и выслала Даниилу — как аргумент в личном конфликте. Больше никому информацию не передавала. Теперь за этот поступок против женщины возбуждено уголовное дело по трем статьям УК: нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, неправомерный доступ к компьютерное информации. Смирновой, скорее всего, грозит штраф, максимальное наказание по вменяемому ей обвинению — до двух лет лишения свободы.

АРТИСТ ВИТАЛИЙ ГОГУНСКИЙ

В октябре 2026 года суд отказал Ирине Маирко в иске к Виталию Гогунскому. На этой неделе Маирко подала апелляционную жалобу на решение суда. Теперь дело рассмотрит Московский городской суд. Ирина Маирко воспитывает 16-летнюю дочь Милану Маирко (она же популярная у школьников певица Милана Стар). С отцом девочки артистом Виталием Гогунским они в разводе 7 лет. Папа и дочь не общаются.

Ирина Маирко с 16-летней дочерью Миланой Стар (Маирко) Фото: Даниил ОПАРИН.

Гогунский платит алименты в размере 50 тыс. руб. Говорит, что это как раз 25% от его доходов за месяц. Мама девочки в начале 2026 года подала иск к Виталию Гогунскому: о взыскании задолженности по алиментам (по ее расчетам около 9 млн.руб.) и об изменении размера алиментов. Маирко представила в суде траты на ребенка, финансово обосновала, что хотела бы получать от отца девочке половину расходов на ребенка: а именно 405 тыс. руб. в месяц. В суде был представлен отчет — расходы на репетиторов, водителя и другие атрибуты жизни ребенка, который давно популярнее папы. Мама предъявила в виде финансовых документов свои траты на дочь в размере около 1 млн. руб. в месяц.

Гогунский платит алименты в размере 50 тыс. руб. Говорит, что это как раз 25% от его доходов за месяц Фото: Андрей МИНАЕВ.

Адвокат Гогунского сообщал, что у его доверителя таких денег на алименты — он столько не зарабатывает. Адвокат истицы так обозначала смысл претензий: «Нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника». Суд в удовлетворении иска Ирины Маирко было отказано.

АКТЕР ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ

На 11 декабря 2026 года назначено судебное заседание по иску артистки и модели Ольги Зуевой к актеру Данилу Козловскому. Зуева просит установить размер алиментов в виде 1/4 от всех доходов Козловского на их общую дочь 6-летнюю Оду-Валентину, с которой с момента рождения ребенка проживает в Нью-Йорке. Ольга жила и училась в США со студенческих лет, затем возвращалась в Россию, где у нее случился роман с Козловским. Рожать улетела в Америку, после появления дочери пара рассталась.

Козловский всегда содержал ребенка: «Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня. Пожалуйста, разделяйте заботу отца о дочери и разногласия между ее родителями...»

Ольга Зуева просит установить размер алиментов в виде 1/4 от всех доходов Данилы Козловского на их общую дочь Фото: Борис КУДРЯВОВ.

У Зуевой в США есть продюсерский центр, где она принимает заказы на съемку рекламы и коммерческих короткометражек, однако клиентов мало. Все 6 лет Козловский полностью обеспечивал жизнь не только дочери, но и самой Зуевой — ежемесячно переводил крупные суммы. Размер выплат не был зафиксирован у нотариуса. Суммы официально не озвучиваются, но говорят что они составляли больше 1 млн. руб.

Зуева сообщила: «В сентябре 2025 года отец моего ребенка в одностороннем порядке снизил ежемесячные выплаты на двадцать процентов… Я получила письмо от представителя Козловского с обоснованием размера произведенной выплаты, где в одностороннем порядке было сочтено справедливым делить расходы на ребенка пополам. Только вот не все расходы его сторона считает «разумными». По собственной, разумеется, арифметике. Аренда жилья, мебель для детской и отдых для ребенка в расчет не вошли...»

Зуева пошла в суд, где хочет добиваться получить 1/4 от всех доходов Козловского. Параллельно идут переговоры о заключении соглашения — если договорятся, то подпишут алиментное соглашение у нотариуса, где обозначат фиксированную сумму выплат. Пока не договорились. Ольга Зуева хочет продолжать жить полностью за счет бывшего, который обеспечивал не только дочь, но и ее. Тех денег, которые сейчас предлагает актер хватит на двоих. Но Зуевой хочется больше. Ольга снимает шикарное жилье на Манхэттене и требует его оплачивать. При этом отец ребенка готов предоставить квартиру для проживания в центре Москве. Он мечтает об этом, чтобы чаще видеть дочь, предлагаем переехать в Москву.

В сентябре прошлого года Козловский узнал, что его жена Оксана Акиньшина ждет ребенка, поэтому и снизил выплаты на 20% для старшего ребенка. Сейчас Козловский и Акиньшина воспитывают сына, при этом он не уклоняется от выплат на дочь.

РЭПЕР ДЖИГАН

По данным сайта Федеральной Службы судебных приставов на 22 октября 2026 года у Дениса Устименко (он же автор и исполнитель Джиган) есть долг по исполнительному документу в размере 1 млн. 737 тыс. 737 руб. Это долг отца четверых детей по алиментам. Откуда такая сумма?

Оксана Самойлова и Денис Устименко прожили в браке 14 лет, развелись в апреле 2026 года. У пары четверо детей: 6-летний Давид, 9-летняя Майя, 11-летняя Лея, 15-летняя Ариэлла. При разводе размер алиментов не определяли. Идет подготовка к судебному процессу: блогер Оксана Самойлова подала иск об ограничении в родительских правах Дениса Устименко и об определении места жительства детей с мамой. В ходе подготовке к процессу отдали в работу нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов от 08.07.2020 года. Оно было подписано Денисом Устименко в тот же период, когда заключался брачный договор между ним и Оксаной Самойловой. Так как Джиган долг пока не погасил (скорее всего будет оспаривать его размер в суде, так как тратил деньги на детей), то Савеловский отдел судебных приставов вынес постановление об аресте загородного дома Устименко в Подмосковье. Арест, наложенный на дом, выступает обеспечительной мерой и означает запрет распоряжаться имуществом (обменивать, дарить, продавать), его цель — сохранить дом для последующей реализации в счет погашения долга. Но сам по себе арест не означает изъятие или продажу, продажа возможна на следующем этапе если долг останется непогашенным.

Оксана Самойлова и Денис Устименко прожили в браке 14 лет, у пары четверо детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В 2020 году Денис Устименко подписал у нотариуса соглашения об уплате алиментов согласно которому он должен отдавать на содержание детей ежемесячно половину своих доходов. Ранее Оксана Самойлова о соглашении не вспоминала, так как зарабатывала заметно мужа и сама обеспечивала семью. Возможно, что в ходе подготовки к суду ей рекомендовали «поднять» это соглашение как один из инструментов в процессе возможных договоренностей с бывшим мужем. Можно предположить, что сумма долга в размере 1 млн. 737 тыс. 737 руб. рассчитана с момента официального развода пары, который был оформлен полгода назад. Уже сейчас адвокаты Самойловой говорят о том, что в будущем сумма будет пересчитана — с момента подписания соглашения, то есть за шесть лет. По закону супруги могут заключать соглашения или подавать иски в суд на взыскание алиментов в том числе и в браке. Поэтому алименты с Устименко вполне законно могут взыскать за все шесть лет.

Месяц назад Оксана Самойлова рассказала о семейной трагедии, когда дети оказались в доме отца в опасности: мужчина в неадекватном состоянии с оружием в руках угрожал домашнему персоналу, а дочери и сын прятались в шкафах и дрожали от страха пока их не эвакуировала охрана мама. Самойлова сообщила, что последние шесть лет жила в страхе за свою жизнь. Когда возникла опасность для детей в июле текущего года, тогда решилась действовать и пошла с исками в суд.

Это не первый срыв Джигана. В 2020 году Оксана Самойлова уже подавала в суд заявление о разводе. Тогда мужчина прошел лечение в реабилитационном центре и обещал завязать со вредными привычками. Поэтому она забрала заявление о разводе, но подписала с мужем брачный договор и соглашение по алиментам. Сейчас Устименко находится в частном реабилитационном центре в Израиле. Диагноз Джигана не разглашается. Центр специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимостей, а также сопутствующих психических расстройств.

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