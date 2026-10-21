Наташа Королева вышла из себя из-за невестки-стриптизерши: сделала заявление

Наташа Королева никому не позволяет критиковать Мелиссу Фото: Кадр видео.

Наташа Королева встала на защиту невестки Мелиссы Волынкиной. Певицу вывели из себя наговоры на жену Архипа Глушко. Звездная свекровь заверила, что прошлое Мелиссы ее не смущает, а отношения сына и его жены она считает его личным делом.

Наташа Королева эмоционально защитила невестку Мелиссу Волынкину. Публика часто критикует девушку за ее прошлое. Как известно, жена Архипа Глушко несколько лет работала стриптизершей. "Она работала в стриптиз-клубе. У нас и папа работал в стриптиз-команде", - парировала она, имея в виду супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан.

По настоянию родителей мужа Мелисса бросила откровенные танцы. Королева помогла невестке найти новую работу. Она устроила ее визажисткой.

Певица не лезет в семью сына Архипа Глушко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вокалистка отметила, что жестко пресекает на корню нелестные заявления в адрес своей семьи даже от друзей. "Ближайшее окружение тоже говорили какие-то такие вещи, что вот, а зачем, а что, а как? Я говорю, так, ротики все закрыли, мальчику нравится, вот сам разберется. Жизнь сама поставила все на свои места", - сказала, как отрезала, Королева.

Кроме того, певица не устает говорить, что Мелисса ей как дочь. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" очень деликатно поправляет невестку. "Просто какие-то вещи надо немножко корректировать... Это можно делать тонко, не роняя ее достоинства" - призналась певица.

Она заявила, что старается наблюдать за браком Архипа со стороны, не влезая с непрошенными советами. Молодые супруги хорошо ладят между собой. "Я никогда не вмешиваюсь. Я считаю, у них своя жизнь. Они должны все пройти самостоятельно", - заявила звезда в эфире шоу "proПУСК".

Ранее знаменитость вспомнила, как Мелисса трансформировалась, когда появилась в их семье: "Она пришла ребенком, который приехал из далекой глубинки. Такая маленькая девочка, которая ничего не имела за своими плечами. Ни богатых родителей, ни знакомств. Такой воробушек прилетел. Архип же, когда привел ее в дом, сначала прятал. Она сформировалась на наших глазах за четыре года".

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