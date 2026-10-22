Валя Карнавал показала сумки Hermes за 25 млн рублей: «Это сколько в квартирах?»

Валя Карнавал похвасталась коллекцией сумок Hermes Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Блогер Валя Карнавал сняла видео под трендовый звук и похвасталась внушительной коллекцией сумок Hermes. В кадре оказалось сразу 11 аксессуаров люксового бренда: от миниатюрных розовых клатчей до вместительных Birkin. По оценкам, общая стоимость собрания может достигать 27 млн рублей, а самая дорогая сумка обходится примерно в четыре миллиона.

Среди аксессуаров есть черная, белая, оливковая, красная, коричневая, оранжевая и малиновая Birkin, а также несколько моделей Kelly. В коллекции нашлось место и компактным Kelly To Go — клатчам, которые можно использовать как кошелек. Несмотря на скромные размеры, такие изделия тоже стоят немалых денег.

Если ориентироваться на цены перепродажи, два клатча Kelly To Go могут оцениваться примерно в 7–9 тыс. долларов каждый. С учетом остальных девяти сумок рыночную стоимость всей коллекции оценивают в диапазоне 220–270 тыс. долларов, или примерно 22–27 млн рублей. В бутиках аналогичный набор обошелся бы дешевле — ориентировочно в 12–14 млн рублей.

Под видео зрители уже оставляют комментарии, обсуждая масштаб коллекции и цены на аксессуары. «Тетя, у которой все потихоньку», — иронизируют пользователи. Другие пытаются перевести стоимость сумок в более привычные категории: «Это сколько в квартирах?» А кто-то отмечает, что подобные траты и увлечение дизайнерскими аксессуарами понятны далеко не всем: «Эту борьбу с сумками могут понять только девушки».

Напомним, ранее внимание публики привлек и гардероб Филиппа Киркорова. На концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», который прошел 16 октября в московской «ЦСКА Арене», певец появился в костюме Louis Vuitton с цветочной вышивкой из коллекции весна-лето 2023 года. Комплект, изготовленный по индивидуальному заказу, артист дополнил фиолетовой сумкой того же бренда. Общую стоимость образа оценивали более чем в 50 тысяч долларов — около пяти миллионов рублей.

В разговоре с KP.RU Киркоров объяснил, что выбрал этот наряд не только из-за эффектного дизайна. По словам певца, это редкая вещь из последней коллекции креативного директора Louis Vuitton Вирджила Абло, которую он долго берег для особого случая. Артист также признался в любви к бренду и пошутил, что в его песне «Луиза» скрыта отсылка не только к имени, но и к Louis Vuitton.

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