Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 23 октября:

1. Новости с передовой: освобождена Мировка

2. Лукашенко высоко оценил прикрытие границ с незалежной

3. Зеленский считает переговоры «огромным компромиссом» со стороны Киева

4. Самостийная получила 252 тела, отдала 25

5. Прославление УПА* во Львове взбесило Варшаву

6. Старикам самое место в ВСУ

7. Трое запорожцев крепко присели из-за диверсии

8. Боевики таятся в «трупных мешках»

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 23 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» вывел из строя до 230 боевиков. Подбиты 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: свыше 200 бойцов, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.

От действий «южан» украинские формирования потеряли до 185 человек. Поражены 32 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Центра» вывели из строя свыше 345 военнослужащих. А также три бронемашины, четыре автомобиля, пять орудий и шесть станций РЭБ.

Штурмовки «Востока» освободили Мировку в Запорожской области. ВСУ потеряли 245 солдат и офицеров и восемь автомобилей.

«Днепр» уничтожил до 40 националистов. Сожжены 27 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили 1226 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 23 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Лукашенко высоко оценил прикрытие границ с Украиной

Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным использование технических средств контроля и слежения на границе Белоруссии с Украиной, а также со странами Запада. Белорусского лидера цитирует БЕЛТА: «Мы с президентом Путиным, недавно встречаясь, обсуждали эту тему. Он пообещал «мы вот это и это поможем». Белорусский президент подчеркнул, что границы с беспокойным южным соседом при поддержке восточного соседа будут прикрыты самыми современными средствами. Ни мышь, ни кот не проскочат. Или, как размовляют рагули - нi миша, нi кiт.

Зеленский считает переговоры «огромным компромиссом» со стороны Киева

Все-таки Владимиру Зеленскому стоит почаще чистить свой организм, утомленный не только нарзаном. В подкасте The Diary of a CEO украинский лидер заявил, что участие Киева в переговорах с Москвой станет немалым одолжением со стороны незалежной. Так и сказал: «Когда президент Трамп говорит, что нам нужно найти компромисс, поверьте мне, прекращение огня и выход на переговоры — это уже огромный компромисс». То есть, все-таки предпочитает капитуляцию, цианистый калий и посмертный трэш-блокбастер от Тарантино?

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украина получила 252 тела, отдала 25

В белорусском приграничье состоялся обмен телами погибших военнослужащих между российской и украинской сторонами. Обмен прошел на пункте пропуска «Новая Гута». В незалежную передали 252 тела погибших бойцов ВСУ. На нашу сторону передали останки 25 военнослужащих ВС РФ. Два месяца назад российская сторона передала Украине 261 тело, также получив в десять раз меньше. Всего Москва в течение года передала Киеву в рамках обменов 20 354 тела погибших солдат и офицеров Вооруженных сил Украины. Российской стороне передали останки 627 бойцов. Напомните об этом Зеленскому, который рассуждает о компромиссах.

Прославление УПА* во Львове взбесило Варшаву

Член совета министров по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк уверен: Киев должен сделать всё, чтобы отменить решение облсовета Львова объявить 2027-й годом УПА*. В интервью телеканалу Polsat так и заявил: «Украинская сторона должна сделать всё, чтобы это решение отменить». И депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник резко раскритиковала решение Львовского облсовета. 22 октября стало известно, что Львовский облсовет для начала зачистил соцсети от публикаций о широком праздновании в этом западноукраинском регионе года «повстанческой армии*», состоявшей из убийц, которые специализировались на резне польских, еврейских и русских женщин детей и стариков. Смело, смело...

Старикам самое место в ВСУ

Нацгвардеец Александр Ёвмин зачем-то пошел воевать добровольцем. Попал в 5-ю отдельную бригаду. Ни Гераклом, ни Ахиллесом, ни даже Мазепой не стал, в плен попал и рассказал, что новое пополнение ВСУ состоит сплошь из мужчин, по которым пенсия и санатории плачут. В видео Минобороны России он заявил, что о своём решении присоединиться к ВСУ пожалел много раз. По его словам, новое пополнение почти все состоит из самых возрастных мужчин, которых ТЦК ловить легче всего. А Нацгвардия Украины сейчас «прославилась» обманом, отсутствием ротаций, обучения и снабжения. Какой кардинал у незалежной, такие у него и гвардейцы...

Трое запорожцев крепко присели из-за диверсии

Фото: Елена ВАХРУШЕВА.

В Запорожском управлении ФСБ России сообщили: трое жителей региона осуждены на сроки от 17 до 19 лет. Они пытались подорвать газораспределительную станцию в Бердянске. Такое задание они получили от СБУ. 57-летняя Мироненко В.А., 36-летний Мироненко А.С. и 60-летний и Смыкалов С.К. еще в 2022 году вступили в диверсионное сообщество, созданное на территории Украины — и оттуда же курируемое. Троица передавала представителю СБУ данные об объектах жизнеобеспечения Бердянска и попытались подорвать ГРС на территории города. Их повязали при попытке осуществить подрыв. Взрывное устройство было обезврежено на месте. Поедут в места не столь отдаленные на 17 и 19 лет. И там теплого моря и барабульки не будет.

Боевики таились в «трупных мешках»

Старший огнемётчик 55-й гвардейской дивизии морпехов группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар сообщил о «хитрости» украинских боевиков в Червоном Яре Запорожской области. Слова морпеха приводят РИА Новости: «Мы заходили— лежат трупы в мешках. А после того как мы проходили, они пытались нас атаковать со спины. Но у них ничего не вышло». Показательно, что украинские боевики предпринимали подобные попытки несколько раз. Низкопробного Голливуда насмотрелись, что ли…

* Признана террористической и запрещена в России

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