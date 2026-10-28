Вдова артиста Марина родила мэтру сыновей Ивана и Александра. Фото: Persona Stars

Александру Градскому 3 ноября должно было исполниться 77 лет. Исполнитель хита «Как молоды мы были» и один из самых ярких наставников шоу «Голос» ушел из жизни пять лет назад, но его семья до сих пор воюет из-за наследства. Как говорил классик, их испортил «квартирный вопрос» (см. «Что оставил певец»).

Борьба за наследство Александра Градского и ограбление вдовы

За годы судов молодая вдова Градского Марина Коташенко перенесла немало потрясений. Три года назад ее ограбили трое преступников. По словам жены артиста, они под дулом пистолета заставили ее отдать им 100 млн рублей. В полицию вдова заявила не сразу, поскольку преступники угрожали убить ее маленьких сыновей. Вскоре аферисты (ими оказались мигранты из Таджикистана) были задержаны, сейчас они отбывают наказание в колонии строгого режима. Правда, вернуть деньги не удалось.

Но и без утраченных 100 млн наследство Градского весьма внушительно. По словам приятеля музыканта, продюсера Евгения Морозова, артист не доверял банкам и хранил у себя дома крупную сумму денег - до 15 млн долларов (более 1 млрд рублей. - Ред.).

- Деньги он держал дома, в сейфе, и мы часто спорили на этот счет. Саша говорил, что в шоу «Голос» у него очень высокая зарплата - 10 млн рублей в месяц, - рассказывал «Комсомолке» Морозов.

Сомнения в отцовстве младшего сына Градского

Годы идут, а близкие певца так и не могут договориться полюбовно. По словам вдовы Марины Коташенко, она никаких судов не затевала. Мол, все началось со старшего сына музыканта Даниила Градского. Старшие дети артиста - Даниил и Мария (от третьего брака певца с Ольгой Фартышевой) сразу после смерти отца прекратили отношения с его вдовой, родившей музыканту двоих сыновей - Ивана и Александра, и вступили в судебную битву за миллиардное наследство отца.

Сначала с вдовой судился только старший сын маэстро, но потом к процессу присоединилась и его мать, бывшая жена Градского Ольга Фартышева. Как говорил Даниил, его родители после развода не стали делить имущество, которое нажили за годы брака. Но после смерти бывшего мужа Ольга Фартышева захотела получить свою супружескую долю от накоплений и недвижимости певца. Молодая жена музыканта Марина Коташенко, с которой Александр Градский прожил 17 лет и расписался за два месяца до своей кончины, конечно, с этим не согласна.

Однако матери старших детей музыканта удалось выиграть суд по выделению супружеской доли. В связи с этим автоматически уменьшилась супружеская доля вдовы артиста: сейчас она составляет около 30% вместо изначальных 70%.

«И это еще только начало, потому что у нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Александром Градским есть большие сомнения! А также дело о признании вдовы недостойной наследницей», - написал в соцсетях адвокат старших детей музыканта Шота Горгадзе.

«Появилась некая девушка»

На ДНК-экспертизе Ивана настаивает старший сын Градского Даниил. Мужчина заявил, что его младший брат совсем не похож на музыканта.

Старшие дети музыканта Даниил и Мария воюют с вдовой за наследство. Фото: Личная страница Даниила Градского в соцсети

- Когда Даниил заявил о намерении сделать ДНК-экспертизу в отношении своего младшего брата, многие подумали, что речь идет об эксгумации тела Александра Борисовича. Но на самом деле Даниил, как я слышала, хочет предоставить для исследования их с сестрой биоматериалы. Мол, этого будет вполне достаточно для установления родства, - сообщила KP.RU знакомая Градского певица Анна Калашникова. - Почему он решился на такое заявление? Просто, с его слов, когда Александр Борисович был жив, в его окружении появилась некая девушка, которая заявила, что она его внебрачная дочь. И Градский ей довольно-таки долго финансово помогал. Но потом, когда понял, что девушка нацелена на его наследство, сделал ДНК-экспертизу, в ходе которой выяснилось, что это не дочь Градского. Поэтому и Даниил загорелся тестом ДНК. Я, честно говоря, не поддерживаю его в этом, поскольку Градский еще при жизни обеспечил их с сестрой всем необходимым: купил жилье, помог закончить престижные вузы. К чему сейчас травмировать своего младшего брата судебной волокитой?

Позицию старшего сына музыканта не разделяет и ученица Александра Борисовича певица Алла Рид.

- Я знакома с женой Александра Борисовича и с его прекрасными детьми. Про девушку, которая называла себя дочерью Градского, я впервые слышу, хотя мы достаточно близко дружили с Александром Борисовичем, - рассказала KP.RU Алла Рид. - И вообще история с судами - это что-то запредельное. Особенно с судами в отношении младших детей Александра Борисовича. Это его дети, я это знаю на сто процентов. Младшие сыновья очень похожи на Градского. Мне кажется, спустя столько времени уже пора бы всем успокоиться. Думаю, для Александра Борисовича было бы ударом, если бы он знал, что после его смерти начнутся такие разборки. И, конечно, это кощунственно по отношению к его супруге и его младшим детям.

Ученица Градского Алла Рид считает, что наследникам певца пора завершить судебные тяжбы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ДНК-экспертизы не будет?

Друзья покойного музыканта уверены: до ДНК-экспертизы дело не дойдет.

- При жизни Градский признал своего младшего сына и дал ему свою фамилию. По закону они отец и сын. Сейчас никто не может принудить несовершеннолетнего ребенка пройти подобную экспертизу без воли его матери, - рассуждает продюсер Евгений Морозов. - Думаю, Даниил и Мария такими странными исками просто пытаются вывести вдову из равновесия, ведут некую психологическую атаку, чтобы Марина сдалась и пошла на их условия.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Суды отказали

Пока Даниил Градский пытается убедить Верховный суд в необходимости ДНК-экспертизы в отношении своего младшего брата, его сестра Мария тоже подключилась к судебным баталиям, но потерпела поражение.

- Наро-Фоминским городским судом было рассмотрено гражданское дело по иску дочери Александра Борисовича Градского Марии о признании Марины Владимировны Градской (после заключения брака молодая жена артиста взяла его фамилию. - Ред.) недостойным наследником, в указанном иске было отказано, - сообщила KP.RU последние новости адвокат вдовы музыканта Лариса Широкова. - Не согласившись с выводами суда, Мария обратилась в апелляционную инстанцию Московского областного суда с жалобой, в удовлетворении которой также было отказано. Суды двух инстанций полностью встали на сторону моего доверителя Градской Марины Владимировны.

Ранее с аналогичным иском в суд уже обращался старший сын Александра Борисовича, ему также было отказано в удовлетворении его требований всеми судебными инстанциями. Безусловно, мы очень довольны таким результатом.

КОНКРЕТНО

Какое наследство оставил Александр Градский

В доме на Тверской улице и в Козицком переулке, где находился знаменитый Елисеевский магазин, артист выкупил целый этаж. Также у Градского осталась квартира в элитном ЖК на Мосфильмовской улице.

Помимо этого на артиста записана еще одна московская квартира, а также два загородных дома. Один из особняков Градского площадью 1172,6 квадратных метра в подмосковном коттеджном поселке Новоглаголево, по оценкам риелторов, стоит около 125 млн рублей. Плюс ко всему за Градским числятся девять земельных участков площадью от 304 до 2694 кв. метров.

Также у музыканта был приличный автопарк: Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.

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