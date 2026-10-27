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Дом. Семья27 октября 2026 11:26

Ромашки: Разгадай рисунок-детектив

Наш художник зашифровал загадку на картинке
Источник:kp.ru
Ромашки

Ромашки

Фото: Сергей СОКОЛОВ.

Утром опытный садовод обнаружил, что у него завяли на клумбах все цветы. Как рассказал мужчина капитану Правдолюбову, прошлым вечером он полил цветы отстоявшейся водой, а наутро весь цветник погиб. «Вашим растениям кто-то завидовал?» - спросил капитан. «Да, сосед, - ответил садовод. - Но мы оба работаем сторожами, и в тот день, когда я поливал цветы, он как раз был на сутках. До этого была моя смена, но, когда я вернулся, цветы были в порядке». Так почему погибли цветы, если садовод хорошо за ними ухаживал, а завистливого соседа не было дома?

Ответ

Обратите внимание на бочку на участке соседа. Если приглядеться к перевернутой надписи, можно понять, что на бочке написано HCN, а это формула синильной кислоты (цианистый водород) - крайне ядовитого вещества. Похоже, сосед добавил кислоту в бочку с водой, которой пострадавший садовод и полил цветы.