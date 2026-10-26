Рената Литвинова пожаловалась на жизнь в эмиграции: молчать нет сил

Фото: Евгения ГУСЕВА.
Рената Литвинова пожаловалась Ивану Урганту на жизнь в эмиграции. 59-летняя актриса призналась, что замерзает в Париже.
"У меня гигантская квартира, очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят. И ты говоришь консьержу: «Филипп, когда же у нас начнут топить?». Он: «Матушка-сударыня, должны сегодня вечером начать»", - рассказала Рената Литвинова.
Она сообщила, что купила несколько обогревателей. Они ее спасают от холода.
"Самые эффективные - маленькие, ветряные, которые сжигают кислород. У меня, кстати, газовая плита. И я везде расставляю вот эти ветродуи", - рассказала актриса Ивану Урганту.
Шоумен поблагодарил Литвинову за то, что она стала гостьей его шоу для эмигрантов. В ответ артистка сказала: "Я всегда поддерживаю товарищей в любых ситуациях".
А Ургант ей ответил: "Я бы даже сказал, в крайних ситуациях".
Актриса сделала замечание коллеге: "Я бы вам поправила галстук".
Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ.
На вопрос Ивана, не хоронят ли его, она заверила: "Кстати, мне нравятся мужчины, одетые как в гроб".
Потом Литвинова с сожалением сказала, что давно не видела Урганта. Затем она отодвинула кресло от него. "Я чуть-чуть отъеду", - пояснила заслуженная артистка России.
В ответ комик напомнил: "Мне кажется, вы это сделали несколько лет назад".
Напомним, в 2022 году Литвинова уехала из России во Францию и перестала сниматься в кино. Она живет в центре Парижа и выступает со своим моноспектаклем. Рената периодически приезжает в Россию на омолаживающие процедуры. А буквально на днях кинозвезда вместе с Натальей Водяновой появилась в российском культурном центре в Париже. Они посетили художественную выставку о Нижнем Новгороде.
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