Кто виноват в смерти Сергея Соседова: Идет расследование, устанавливаются виновные в гибели звездного критика

Сергей Соседов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Музыкальный критик Сергей Соседов скончался месяц назад в Якутии. Соседов поехал в командировку из которой не вернулся. Телеведущего пригласили в жюри конкурса красоты и моды, который проводился в регионе. Сергей Васильевич заселился в гостиницу, выспался, спустился на перекур, а когда возвращался в номер, то оступился на лестнице, упал и получил тяжелые травму. Соседова прооперировали, но он умер на 59-м году жизни в ЦРБ города Нерюнгри, что в Якутии.

Медики тогда сообщили организатору конкурса о том, что травма головы была тяжелой, несовместимой с жизнью. Родным сообщили результаты судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, кровоизлияния в мозг. Сегодня стало известно, что после ЧП следственными органами СК России по республике Саха расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На федеральном канале вышло ток-шоу, где озвучили версию о том, что лестница в гостинице может не соответствовать требованиям технических нормативов, что и стало причиной падения. Ранее находящийся в гостинице организатор конкурса Виктор Беззубов сообщил, что вместе с администратором гостиницы нес Сергея Соседова в машину «Скорой», которая приехала через четыре минуты после вызова. Когда Соседова оперировали в больнице, Беззубов находился в гостинице. Продюсер сообщил, что в отель приехали сотрудники правоохранительных органов, изъяли запись видеонаблюдения, где был момент падения.

Беззубов сообщил: «Мы сразу на месте посмотрели видео, момент падения. Сергей поднимается очень спокойно по этой длинной лестнице, потом площадочка, он поворачивается на ней, проходит. Там далее еще четыре ступеньки, он становится на третью ступеньку и то ли оступается, то ли поскальзывается и навзничь падает вниз. Мы замедляли — он упал на затылок. Никого не было рядом...»

ПРОВЕРКА СМЕРТИ СОСЕДОВА

На сайте Следственного комитета РФ опубликована следующее сообщение: «В эфире программы на федеральном телеканале обсуждались обстоятельства смерти музыкального критика из Москвы, скончавшегося в городе Нерюнгри в результате несчастного случая. Родственники погибшего выражают сомнения в полноте расследования, а гости в студии высказывают предположение о возможных нарушениях требований безопасности в гостинице, которые могли повлечь падение мужчины с лестницы. Участники программы обращаются к главе Следственного комитета РФ с просьбой взять на контроль установление всех обстоятельств смерти».

Оказалось, что местные правоохранительные органы расследуют это дело. Следственный комитет РФ сообщил на официальном сайте: «По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Во исполнение поручения Председателя СК России руководителем СУ СК России по Республике Саха – Якутия Кондратенко В.В. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по озвученным в эфире доводам».

РОКОВАЯ ЛЕСТНИЦА

О том, что лестница была неудобной для клиентов гостиницы мы сообщали. В отеле в центре города Нерюнгри часто останавливались командировочные - лестница была крутой и плохо освещалась.

Мы изучали отклики приезжих и командировочных, которые в разные годы останавливались в этом отеле. Соседов поднимался в свой номер по лестнице, так как лифта в здании нет. Номера отеля находятся на втором этаже здания, на первом — кафе, спортивный зал и ресепшн. Все принадлежит одному бизнесмену. Отзывы о гостинице за последние пару лет на различных ресурсах: есть хорошие, есть жалобы на маленькие раковины и на отсутствие лифта от тех, кто приезжает с вещами, один из посетителей посчитал ступеньки на той самой лестнице с предупреждением: мол, надо пройти 37 ступенек. Чаще люди были довольны такой «кардио разминкой».

Роковая для Соседова лестница в отеле в центре города Нерюнгри была крутой и плохо освещаемой. Фото: кадр телеканала "Россия"

К участию в ток-шоу на федеральном канале привлекли сына двоюродной сестры Соседова, племянника критика Олега Казанцева. Мужчина с корреспондентом программы «Малахов» отправился в Нерюнгри, чтобы на месте выяснить обстоятельства смерти Сергея Соседова. Заселились в гостиницу, там отказались предоставить видео падения Сергея Васильевича, сославшись на то, что запись была передана в правоохранительные органы. На ток-шоу пришел продюсер конкурса красоты, на который прилетал Соседов.

Олег Казанцев на месте ЧП пытался посмотреть видео в гостинице, но не вышло: «В отеле нам его не показали, сославшись на то, что подписывали документы о неразглашении… Хотелось, чтобы следственный комитет провел проверку. Я написал заявление в правоохранительные органы».

После эфира на федеральном канале и появилась информация о том, что идет расследование.

Корреспондент программы «Малахов» на месте провел самостоятельно замеры лестницы. В Москве Андрей Лепесей, инженер технического надзора сообщил: «По предоставленным данным мы сделали вывод, что присутствует существенное нарушение. На лестнице в гостинице: отсутствуют противоскользящие накладки; недостаточная норма освещенности; разность высот ступеней на марше. Нарушен технический регламент о безопасности зданий и сооружений. По совокупности выявленных нарушений это могло послужить причиной несчастного случая».

В пределах одного лестничного марша высота всех ступеней должна быть строго одинаковой. Понятно, что в рамках расследования пройдут официальные экспертизы и проверки соблюдений технических и прочих регламентов в здании. По слухам, здание вводилось в эксплуатацию с нарушениями.

ТРАГЕДИЯ С СОСЕДОВЫМ

ЧП произошло в городе Нерюнгри, где Соседов 25 сентября должен был стать председателем жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Ранее Сергей Васильевич был в жюри этого же конкурса, но в другом регионе «Жемчужина Юга 2026».

Сергей долетел до Благовещенска, оттуда проехал 700 км с коллегами до Нерюнгри, в 4 утра заселился в гостиницу в центре города. Поспал, вышел на улицу, вернулся, изучил меню, отправился в номер, на лестнице упал.

Администратор вызвал «Скорую». Побежали в номер продюсер конкурса Виктора Беззубова. Тот подбежал к Сергею: «У него начало прерываться дыхание. «Скорая» приехала моментально. Мы положили его на носилки, вынесли к «Скорой». В больнице сообщили, что он в тяжелом состоянии, на консилиуме решили, что нужно делать операцию. Позже сообщили, что в 22.45 по местному времени — Сергей Васильевич скончался. Так как травма у него была несовместима с жизнью».

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