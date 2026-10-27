Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.
Любовь зла - полюбишь и козла.
А почему козла?
Семь пятниц на неделе.
Ладно, но почему именно пятниц? Чем они хуже субботы?
Чья бы корова мычала.
Хм, наша молчит. А чьей можно?
Мы произносим эти фразы каждый день. И редко задумываемся об их происхождении. А история у этих фразеологизмов очень даже любопытная!
Погрузиться в загадочный мир русских пословиц и поговорок вам предлагает проект «Русский код». Это серия из 30 мультфильмов, каждый из которых рассказывает об одном из популярных фразеологизмов.
Старый конь, конечно, борозды не испортит, но и новый хорош! Поэтому в работе над проектом нам помогает искусственный интеллект. Но делает он это под чутким присмотром своих живых собратьев: доктора филологических наук и команды журналистов «Комсомольской правды».
Здесь мы оставим для вас всего несколько видео проекта — чтобы вы оценили, стоят ли они вашего времени и внимания
А всего в проекте «Русский код» 30 подобных роликов! Вы можете смотреть их на любой удобной для вас платформе:
Макс (по хэштегу #русскийкод )
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