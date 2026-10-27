Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Любовь зла - полюбишь и козла.

А почему козла?

Семь пятниц на неделе.

Ладно, но почему именно пятниц? Чем они хуже субботы?

Чья бы корова мычала.

Хм, наша молчит. А чьей можно?

Мы произносим эти фразы каждый день. И редко задумываемся об их происхождении. А история у этих фразеологизмов очень даже любопытная!

Погрузиться в загадочный мир русских пословиц и поговорок вам предлагает проект «Русский код». Это серия из 30 мультфильмов, каждый из которых рассказывает об одном из популярных фразеологизмов.

Старый конь, конечно, борозды не испортит, но и новый хорош! Поэтому в работе над проектом нам помогает искусственный интеллект. Но делает он это под чутким присмотром своих живых собратьев: доктора филологических наук и команды журналистов «Комсомольской правды».

Здесь мы оставим для вас всего несколько видео проекта — чтобы вы оценили, стоят ли они вашего времени и внимания

А всего в проекте «Русский код» 30 подобных роликов! Вы можете смотреть их на любой удобной для вас платформе:

Сайт kp.ru

ВК

ОК

Дзен

Ютьюб

Рутьюб

Макс (по хэштегу #русскийкод )

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