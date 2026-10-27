Фото: Мария РЕМИЗОВА.

Премьера постановки Сергея Лазарева «Шоумен» состоялась в прошлом году и действительно стала событием в мире шоу-бизнеса благодаря театрализованному действию, поставленному по оригинальному сценарию музыканта и при этом без оглядки на западных звезд. Но уровень музыкального спектакля (рядовым концертом это масштабное действо никак не назвать) действительно мировой. В этом году Лазарев решил не просто повторить прошлогодний успех, а укротил новую волну, замахнувшись на рекорд. Пять дней подряд артист пел в 11-тысячной Live арене. Задолго до старта шоу-марафона все билеты были проданы. За эти дни шоу Сергея посетили 55 тысяч зрителей (!). Ничего подобного в истории этой площадки ранее не было.

Шоу начинается с магии Гудини: с трюками, с появлением и последующим исчезновением артиста в подземной шахте.

Сергей Лазарев установил рекорд: артист собрал пять арен подряд Посмотреть сольник «Шоумен» пришло 55 тысяч зрителей

Как и хороший спектакль, через время «Шоумен» набрал мускулатуру и смотрится ещё более эффектно, чем в день прошлогодней премьеры.

Фото: Мария РЕМИЗОВА.

Это шоу, как любимое кино, которое хочется пересматривать снова и снова, смаковать каждую деталь. Лазарев четкий, как часы, двигается по сценическому пространству с гибкостью барса. Выверена каждая нота, каждое движение. За кулисами дежурят гримеры, фониаторы, чтобы избежать любого казуса.

Технологичные экраны, с помощью которых главный герой шагает сквозь эпохи, перенося нас из цветущей сакуры во дворцы Ватикана, — безусловный подарок для зрителей, чтобы Лазарев коснулся поклонников даже на самой дальней галерке.

Из новых хитов добавились две песни — дуэт с Полиной Гагариной «Хэппи Энд» и «Компасы». Правда, вместо Полины, которая тоже была в зале, во время номера пел искусственный интеллект, очень точно передавший черты звезды.

Самый трогательный момент — посвящение брату, номер «Ангелы не умирают».

— Не забывайте признаваться друг другу в любви, не откладывая это на завтра, — взял слово артист. — Потому что порой люди внезапно уходят, и можно не успеть что-то сделать или что-то сказать. Поэтому делайте добрые дела уже сейчас, приезжайте к близким, к родным. Люди уходят так внезапно, и действительно к ним уже не приехать, не поговорить по душам.

Зал взорвался аплодисментами.

Сергей тоже смахнул слезу…

— Спасибо, я вас тоже очень люблю, — продолжил речь артист. — Это такая ответственность — пять дней подряд, пять таких залов. Я благодарю вас за доверие ко мне, к моей команде.

Фото: Мария РЕМИЗОВА.

Речь Лазарева то и дело прерывали крики «Браво, Сережа!».

— Каждый раз перед концертом я прошу помощи у своих родных, которых уже нет со мной, но я считаю и верю, что они мои ангелы-хранители, — признался артист. — И перед каждым концертом я прошу у них, чтобы всё прошло отлично: чтобы голос пел, чтобы всё случилось технически, потому что это очень непростое шоу с технической точки зрения.

Потому что так важно вспоминать наших ушедших близких и благодарить их. Они наши ангелы, а ангелы не умирают…

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