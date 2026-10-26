Zivert в топе в интернете, Билан — на радио, Лазарев — в концертных залах: составлен рейтинг самых востребованных звезд у слушателей

Певица Zivert (Юлия Зиверт) и Дима Билан попали в рейтинг самых востребованных звезд у слушателей. ФОто: Ольга ЮШКОВА, Михаил ФРОЛОВ

У эстрадных артистов в октябре начался новый активный период концертной и гастрольной деятельности. Сайт KP.RU изучил продажи билетов и выделил лидеров нового (осенне-зимнего) сезона концертной гонки — это Сергей Лазарев (5 подряд аншлагов по 11 тысяч зрителей в Москве и 3 арены по 23 тысячи зрителей в Питере, плюс концерты в регионах). А также легенда сцены, народный артист РФ Александр Розенбаум (20 аншлаговых концертов подряд в Москве в зале на 1500 зрителей). Постоянный лидер Сергей Жуков («Руки Вверх!») — идет непрерывный стадионный тур по стране. Зрители «голосуют рублем» за любимых артистов — покупают билеты и посещают концерты кумиров.

Но большинство слушают любимых исполнителей на радио, смотрят телеверсии их сольных шоу по ТВ. А у молодежи в приоритете — онлайн площадки.

Лидеры нового (осенне-зимнего) сезона концертной гонки — Сергей Лазарев, Александр Розенбаум и Сергей Жуков. Фото: Алексей БУЛАТОВ, Даниил ОПАРИН, Евгения ГУСЕВА

Сказать точно сколько человек включило телевизор ради кумира объективно сложно. А вот посчитать число прослушиваний у звезд на онлайн площадках возможно. Мы узнали — кто по данным на 26 октября 2026 года в лидерах по прослушиваниям на наших музыкальных стриминговых сервисах.

Данные мы проверяли с помощью агрегатора музыкальной статистики TopHit. Они собирают и анализируют статистику со всех площадок музыкального стриминга.

По итогам сентября 2026 года так выглядит «десятка» самых прослушиваемых звезд. Лидер — Баста. Второе место — у Zivert (Юлия Зиверт). Третье — у Madk1d (Марк Серков). Далее лидеры списка распределились так — Jakone (Арам Байталов), Villian (Андрей Зелинский), Toxi$ (Андрей Смелянский), «Артик и Асти», Дора, Ваня Дмитриенко, Миа Бойка. В топ-100 также есть, к примеру, по итогам сентября: Ида Галич на 46-м месте, Ева Власова — на 56-м, Женя Трофимов — на 59-м, Macan (Андрей Косолапов) — на 62-м, Джиган на 75-м, Дима Билан на 81-м.

По итогам сентября 2026 года «десятку» самых прослушиваемых звезд возглавляет Баста (Василий Вакуленко) Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Тройка самых прослушиваемых хитов в российском сегменте интернета за третий квартал 2026 года: «Gaz» (Юлия Зиверт), «Шадэ» (Мот, Ву Индия, Xcho), «Феникс» (Bearwolf — Валерия Василевская). Трек «Экспонат» Миа Бойка выпал из тройки лидеров на 4-е место — 58 млн. прослушиваний. Еще одна популярная при съемке роликов для соцсетей композиция «Я тебя могну» опустилась на 56-е место — почти 5 млн. прослушиваний.

Но звезды нового поколения понимают, что исключительно стримингом сыт (а главное популярен) не будешь. Вот как объяснили важность ротаций на радио успешные на стриминге солисты группы «Filatov & Karas» Дмитрий Филатов и Алексей Осокин: «Стриминг это прекрасно. У нас с ним все хорошо, и всегда может быть лучше. И примеры есть. Но один стрим — это один человек, который один раз прослушал песню. Ну ок — два, если через колонку в комнате. Но одна радиоротация — это значит, что песню одномоментно прослушало дофига людей, это может быть и миллион человек. Это, как сразу, сто двойных концертов Басты. Понимаете масштаб?!»

Солисты группы «Filatov & Karas» Дмитрий Филатов и Алексей Осокин Фото: Иван МАКЕЕВ.

Статистика российских музыкальных радиостанций выглядит так: в двадцатке лидеров третьего квартала — Дэвид Гетта (самый популярный в мире диджей), Дима Билан, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, группы «Моя Мишель», «Filatov & Karas», «Градусы», Алок, «Руки Вверх!» (Сергей Жуков), Филипп Киркоров, Елка, «Артик и Асти», Мот, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Кельвин Харрис, группа «Dabro», диджей Hugel. В первой «десятке» у артистов по 1 млн. 200 тыс. ротаций, во второй «десятке» в среднем 800 тыс.

Таким образом, Сергей Лазарев и Юлия Зиверт лидеры сразу в нескольких категориях. Эксперты в разговоре с KP.RU прогнозируют следующие тенденции к концу музыкального года: прорыв года — Миа Бойка, большие цифры прослушиваний в начале года у Егора Крида, во второй половине года у Юлии Зиверт. Впереди два месяца, а значит лидеры могут измениться.

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