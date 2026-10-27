«Срочно звоните Путину!»: зачем президент Финляндии и премьер Норвегии вышли на связь с Кремлем

Президент Финляндии Александр Стубб (справа) и премьер Норвегии Йонас Гар Стере вышли на связь с Кремлем Фото: REUTERS.

Канцелярия президента Финляндии Александра Стубба сообщила, что он и премьер Норвегии Йонас Гар Стере позвонили сегодня Владимиру Путину.

Норвежцы и финны подчеркнули: беседа велась не от лица всего Евросоюза, Стубб и Стере представляли только свои государства. Но понятно, что это лукавство.

«Мы — соседние с Россией страны. Исход этой войны напрямую повлияет на нашу и общеевропейскую безопасность. Чтобы положить конец войне, необходимы прямые переговоры», — сказал Стубб.

Неужели Европа все же решила серьезно начать разговаривать с Россией о возможности мира на Украине?

Канцелярия президента Финляндии Александра Стубба сообщила, что он и премьер Норвегии Йонас Гар Стере позвонили сегодня Владимиру Путину. Фото: Александр Казаков/ТАСС

Не будем спешить. Один телефонный разговор может означать: испугавшись, что они окончательно останутся за бортом переговоров, европейцы, вопреки своим «железным» обещаниям оставить Россию в изоляции, бросились наводить мосты с Москвой.

Вчера замглавы МИД РФ Александр Грушко так оценил подход Европы к возможным переговорам о мире: «Они (европейцы – Ред.) требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования»

Что все разговоры европейских лидеров о необходимости их участия в переговорном процессе по Украине - лишь фиговый листок, призванный прикрыть истинные устремления Брюсселя, несколько дней назад подтвердил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. При этом, по его логике, к капитуляции, наоборот, Москва и Вашингтон пытаются принудить Киев. А за ним стоит Брюссель.

«Капитуляция, тем более безоговорочная, не вариант, потому что это была бы капитуляция всех нас», - заявил канцлер, говоря о давлении, которое президент США Трамп оказывает на киевский режим.

Компромисс Мерцу и европейским элитам не нужен. Они не отказались от идеи нанести «стратегическое поражение» нашей стране.

Брюссель хочет возвращения прежних украинских границ, требует репараций, а также добивается размещения иностранных войск на Украине и ее принятия в НАТО, подчеркнул Александр Грушко.

«МЫ ОШИБАЛИСЬ В ПАРТНЕРСТВЕ С РОССИЕЙ»

С предельной откровенностью высказался всего три дня назад немецкий посол на Украине Борис Руге в интервью «Европейской правде»: «Мы ошибались, считая, что сможем развить партнерство с Россией. Россия отказалась от предложенного нам партнерства и стала агрессивным империалистическим игроком, который ставит целью коренным образом изменить весь политический строй Европы».

Немецкий посол на Украине Борис Руге. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

С нашей страной, по словам немецкого дипломата, невозможно договариваться, потому что она «выбрала войну, гибридные атаки, вмешательство в информационное пространство и в политику».

«Когда кто-то говорит, что нам следует снова строить позитивные отношения с Россией – они, очевидно, забывают, что мы 20 лет этим занимались, и это привело нас к огромному поражению», - жег глаголом Руге.

Не забудем, что любой посол в подобных вопросах не имеет права высказывать мнение, не отражающее позицию его правительства.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ — УЖЕ НЕ США

Участие в украинском конфликте стало жизненной необходимостью Европы, открыто готовящейся к войне с Россией. Если сейчас вдруг найти компромисс, то что, и военные приготовления сворачивать? Западный локомотив вражды уже разогнался так, что его непросто - если вообще возможно - остановить.

Американское издание Foreign Affairs делает логичный вывод: сейчас главный геополитический недруг Москвы - европейские страны, а не США. «Именно Европа сделала Украину своим прокси и подстрекает Киев».

Мир на Украине смертелен и для киевского режима. Это признал, например, опальный (но от того не менее омерзительный) украинский олигарх Коломойский*, практически приведший к победе на президентских выборах Зеленского: «Что с армией делать — это первый вопрос. Что с мужчинами за границей — второй. И самый главный — Европа будет продолжать бабки давать, когда мир начнется? Как будем жить? Запасов только на год хватит».

В прогнозные откровения пустился и националист-западенец, украинский политолог и вдобавок служащий ВСУ Михаил Басараб: «Международная поддержка Украины снизится. Начнется значительно более интенсивное негласное формирование нового международного порядка, где вопрос Украины окончательно потеряет приоритетность».

Конечно же, Зеленский, Мерц и иже с ними загонять себя в то, что им видится «мирным тупиком», не собираются.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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