«Будет кое-что похуже отключения «Старлинка»: Зеленский и Европа загнаны в угол

Зеленский и Европа загнаны в угол Фото: REUTERS.

Так что там со Starlink на Украине — работает или нет?

В последние дни разборки по этому поводу входят в главные мировые новости. Зеленский обвинил США в том, что они ограничили доступ ВСУ к американской системе связи, без которой Киев не может ни обороняться, ни наносить удары вглубь России. В Вашингтоне утверждали, что ничего не тормозили. А теперь президент Трамп признался: было дело, но связь вернули обратно.

ЗАПУСТИЛИ ДУРОЧКУ

Сперва в Белом доме на обвинения из Киева все сделали круглые глаза: «Да как так можно врать? Ничего мы Украине не ограничивали!» Может, технические сбои?

Дональд Трамп, госсекретарь Рубио, министр финансов Бессент твердо стояли на том, что это несправедливый поклеп.

Владелец Starlink Илон Маск тоже открестился: военной версией «Старлинка», Starshield, распоряжается вовсе не он, а исключительно Пентагон, который согласовывает действия с главой государства. Все очень напоминало известную миниатюру Аркадия Райкина «Запустить дурочку».

ВСУ устанавливают спутниковую интернет-систему Starlink Фото: REUTERS.

Совсем все запуталось, когда Трамп сказал: ограничения на Starlink для ВСУ были сняты. «Звонил ли я или звонил кто-то другой — это не имеет значения, — прокомментировал президент США публикации по этой теме. — Думаю, главное то, что Маск его вернул».

Но в Киеве продолжают утверждать: связь работает хуже, чем раньше.

УТЕЧКА О «МИРНОМ ПЛАНЕ»

Похоже, истинную причину всей путаницы раскрыл британский The Economist: «Отключение Starlink было проверкой, и за ним может последовать что-то похуже». Это же издание со ссылкой на украинских чиновников раскрыло некоторые предложения «новых американских подходов» по урегулированию на Украине, якобы согласованных с европейцами.

Среди них — создание демилитаризованной зоны в Донбассе, смягчение санкций против России, инвестиционная поддержка Киева для восстановления украинской экономики.

Москве могут предложить экономические проекты с Вашингтоном. Украина же может рассчитывать на перспективу вступления в Евросоюз в обмен на отказ от присоединения к НАТО.

Дополнительно простимулировать Россию на рассмотрение сомнительной темы с «демилитаризованной зоной» практически на своей территории, утверждает The Economist, способно возобновление поставок российского газа в Европу и восстановление работы «Северного потока».

Но в других западных изданиях уже утверждалось, что Европа жестко отвергла перспективу восстановления экономических связей с Россией до завершения конфликта на приемлемых для нее и Киева условиях.

Более того, для Брюсселя и Киева, как признает Euronews, явный «поворот Трампа в сторону Путина» представляется «ужасным».

Для Брюсселя и Киева, как признает Euronews, явный «поворот Трампа в сторону Путина» представляется «ужасным». Фото: Zuma/TASS

Вашингтон подталкивает Украину к капитуляции, невзирая на последствия, считают встревоженные европейские лидеры, «пытаясь вернуть мирные переговоры в прежнее русло».

То есть подход Европы не изменился: усиливать санкции, давить на Россию, чтобы приняла условия Киева и Брюсселя!

Но надо учитывать, что давить могут и на Украину, и на ее кураторов. Ведь предупредил The Economist, что проблемы со Starlink могут оказаться только цветочками.

САММИТ ПУТИНА, ТРАМПА И СИ — БЕЗ ЕВРОПЫ

Ситуация для Европы складывается очень плохо. Экономические проблемы усугубили социальные волнения в крупнейших столицах. Но европейские политики никак не могут свыкнуться с тем, что роль Старого Света на мировой арене неуклонно падает.

Общенациональные протесты прошли во Франции против роста стоимости жизни Фото: REUTERS.

«Кремль, давно делавший ставку на то, что западный фронт в конце концов рухнет, воспользовался открывшейся возможностью, чтобы предложить новые совместные проекты и провести трехсторонний саммит с участием Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина», — пытается смотреть правде в глаза Euronews.

Наверняка три мировых лидера будут обсуждать и будущие отношения с ЕС, что, по сути, предопределит его судьбу. Но у европейцев при этом не будет голоса. Они всегда твердят, что нельзя ничего обсуждать об Украине без самой Украины. И вот теперь сами оказались в таком положении.

ПУТИН ИГРАЕТ ВДОЛГУЮ

Американская The New York Times напоминает: год назад Трамп твердо обещал не восстанавливать бизнес с Россией, пока не закончится украинский конфликт. В Киеве, пишет издание, теплилась надежда, что два лидера рассорятся. «Однако российский президент играл вдолгую. И вот, ровно год спустя после нефтяных санкций (Трамп ввел их против ЛУКОЙЛа и „Роснефти“ — Ред.) Путин как никогда близок к заветному: восстановить отношения с Вашингтоном, не сделав по Украине ни единой уступки».

Но все обвинения Трампа в «недальновидности» его сближения с Москвой без труда разбиваются аргументом: президент США делает то, что считает соответствующим интересам американцев.

Путин как никогда близок к заветному: восстановить отношения с Вашингтоном, не сделав по Украине ни единой уступки Фото: REUTERS.

Евросоюз же творит прямо противоположное — бросает киевскому режиму, как в топку, все новые и новые деньги. При этом в странах ЕС нет финансов на школы, больницы, достойные зарплаты.

На прошлой неделе Зеленский запросил у Евросоюза дополнительные 70 миллиардов евро на военные расходы в 2027 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тут же пообещала подумать, как решить эту проблему. А когда на заседании Европарламента словацкий депутат Милан Угрик раскритиковал ее за готовность не глядя платить по счетам Зеленского и обворовывать европейцев, Урсула покинула зал, не дослушав.

Неспособность евроэлит сойти с колеи безусловной поддержки Киева и вечной вражды с Москвой завела ЕС в тупик. Трамп просто разглядел его раньше. И решил пойти другим путем.

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