Виктор Бут: Маск переживает, что рано или поздно РФ за Starlink с него спросит

Бут: Маск успешный предприниматель, и точно не на нашей стороне Фото: REUTERS.

В понедельник, 26 октября, в 19.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

(Обращаем внимание слушателей - изменились день и час ее выхода.)

Как у нас уже повелось, мы предлагаем вниманию посетителям сайта самые примечательные фрагменты… Один из них уже опубликовали. А сейчас - еще отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

…- Виктор, американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink «должна сохранять гражданский статус и не применяться для наступательных ударов». Иначе, дескать, спутники рискуют стать законной целью для ответного удара. А что - разве он не знал об этом раньше? Почему сейчас вдруг проснулся и заговорил об этом?

Политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула Александр Гамов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Он, наверное, знал, просто понял, что рано или поздно мы это будем прекращать.

И понятно, что самой уязвимой становится его спутниковая система.

Их там (спутников. - А.Г.) уже свыше 12 тысяч, и они на низкой орбите. И вывести эти спутники, просто устроив столкновение… Или (Бут так шутит. - А.Г.) просто рассыпав ведро ржавых гвоздей или болтов…

То есть, есть способы нанести ему (Маску. - А.Г.) такой ущерб, от которого бы система не оправилась. И это стоит огромных денег.

Давайте не будем забывать, что Маску правительство США на Starlink выделило более 146 миллиардов долларов. Это колоссальнейшие деньги.

Поэтому говорить о том, что Маск просто так заработал деньги, тоже, наверное, было бы неправильно. Он успешный предприниматель, и точно не на нашей стороне.

А то, что теперь говорит, что не знал, что Украина использует гражданскую версию Starlink, а не Starshield… Ну, наверное, лукавит…

Депутат Госдумы Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

- А может быть, Маск узнал о том, что у нас есть ракета, ее название «Нудоль»… Которой еще за три месяца до начала Специальной военной операции на учениях во время маневров мы сбили свой спутник и показали, как мы это умеем делать. Может быть, это - вот?

- Не только, наверное, «Нудоль». У нас и комплекс С-500 способен сбивать такие цели. Они на очень низкой орбите.

Спутники Маска летают намного ниже, чем МКС. А МКС – это 400 с небольшим километров. То есть это не так высоко. И здесь понятно, что он переживает и пытается отмежеваться от того, за что рано или поздно Россия с него просит.

- Как эта новая позиция Маска может повлиять на боевые действия, вообще на ситуацию, на урегулирование конфликта на Украине?

- Очень-очень сильно. Мы видим, когда по указанию Трампа был ограничен доступ и пользование всей этой системой, Starshield и Starlink…

Мы видим, как украинцы завизжали, что у них сейчас все посыплется. Они какое-то время не могли проводить атаки… Но потом Трамп сказал, что разрешил и вернул доступ украинцам опять к этой системе. А если Трамп реально хочет прекращения этого конфликта, у него есть два очень серьезных рычага. Это разведданные и Starlink-Starshield.

Достаточно его приказа всем своим разведывательным агентствам, чтобы они перестали делиться с Украиной разведданными. Тогда ни один удар вглубь России не сможет быть осуществлен.

Карты подхода к нашим объектам, в зоны ПВО, где у нас стоят радары - все это в режиме онлайн американцы передают украинцам.

Они сейчас будут говорить: типа, мы не знали, доступ купила, например, та же Польша, оплатила это все… Мы, дескать, думали, что это идет им, а оказывается, это ставилось туда.

То есть это все была такая, знаете, игра.

- Скажите, кто эту игру провоцирует все время, все-таки англичане или американское глубинное государство?

- Давайте скажем так, что глубинное американское государство, так называемый deep state, и англичане - в принципе одно и то же. Все глубины сходятся. И это главные соперники и враги Трампа.

Трамп просто пытается лавировать. Иногда он идет им на уступки, чтобы где-то снизить накал, а когда-то он на них опять наступает, пытается прогнуть. И в этом постоянном тяни-толкай и находятся Соединенные Штаты. Тем более что до промежуточных выборов в США осталась всего неделя. И Трамп сейчас не вылезает из своих предвыборных турне по всем штатам, пытаясь мобилизовать своих сторонников, чтобы все-таки они не проиграли.

(Продолжение следует.)