«Европа последние 300-400 лет существовала за счет грабежей, рабства и обмана»: почему в ЕС так боятся встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

В понедельник, 26 октября, в 19.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова». (Обращаем внимание слушателей - изменились день и час ее выхода.)

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Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

…- Виктор, если вы не возражаете, мы начнем наш сегодняшний «Русский дозор» с кремлевской кухни. Я обычно рассказываю, что бывает на брифингах, которые проводит Дмитрий Песков, как я там работаю, как пресс-секретарь главы государства там работает. Итак, очередной фрагмент кремлевской кухни…

«А. Гамов:

- Дмитрий Сергеевич, в последнее время вы, наверное, заметили «большую тройку» в составе Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, встреча которых наверняка состоится на саммите АТЭС в Шэньчжэне, многие историки и даже политологи сравнивают с «большой тройкой» - Сталин - Черчилль - Рузвельт… Которая, как известно, решала проблемы мироустройства в годы войны. Как бы вы прокомментировали эти параллели и как к ним относятся в Кремле?

Д. Песков:

- Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира… (см. полный текст)

А. Гамов:

- И сразу вопрос, Виктор, к вам. Почему европейцы так боятся «новой Ялты», о которой мы, собственно, и начали говорить с Дмитрием Песковым?

В. Бут:

- Вопрос, наверное, такой, простой. Если ты не за столом переговоров, то ты на столе.

То есть в принципе речь будет идти о том, что Европа утратила свое былое влияние на геополитику…

И, действительно, сейчас в мире будущее будут определять три супердержавы – естественно, Соединенные Штаты, Китай и Россия.

И кто чего бы ни говорил, конечно, придется потом отдельно вести переговоры о конкретике создания системы безопасности в Европе, но это уже после того, как именно «на троих» состоится этот (главный. - А.Г.) разговор.

Кстати, помощник Президента России Ушаков подтвердил, что такая подготовка уже началась и китайскими товарищами, и наша администрация к этому готовится. (И Белый дом. - А.Г.)

Это очень серьезный, будем так говорить, сигнал о том, что мы действительно готовимся к «Новой Ялте».

А. Гамов:

- Ну, а Европа так суетится почему? Потому что они там боятся, что раздел мира произойдет не по их проектам и чертежам, так, что ли?

В. Бут:

- Конечно, Александр. Потому что вся модель существования Европы была выстроена на том, что они грабили, брали в рабство, обманывали все последние как минимум 300-400 лет. И тут этой эпохе настает конец. А без дешевых энергоресурсов из России у них не осталось фактически конкурентоспособной промышленности, как мы видим это по Германии.

И этот воинственный настрой, он именно этим и вызван…

И единственное, что их может чудо какое-то спасти… И это - такая война с Россией.

И они почему-то думают, что нас победят. И тогда разделят наши природные ресурсы и, как говорится, оплатят все то, что они поставили на кон в этой войне с нами путем использования Украины.

А. Гамов:

- У меня знаете, Виктор, сразу какой образ родился? Если раньше у нас было знамя воздвигнуто над Берлином, знамя Победы… То теперь оно, может быть (я имею в виду, если вдруг военные действия начнутся, не дай Бог)… Оно может быть над всей Европой, а может быть, будет несколько знамен Победы?

В. Бут:

- Я думаю, что до этого вряд ли дойдет, потому что сейчас нет ни условий у европейцев, для того чтобы так мобилизоваться, как это было почти 90 лет назад. Скорее всего, знамя Победы нам придется водрузить над Киевом. Это более такая понятная перспектива.

А. Гамов:

- Ну, почему придется? Я думаю, не придется, а оно так и будет.

В. Бут:

- Будет, да. И тогда это зафиксирует все те цели, которые были поставлены при начале нашей Специальной военной операции…

(Продолжение следует)

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