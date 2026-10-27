Европейцы назвали телефонный разговор с Путиным «откровенным и содержательным». Кремль от подобных характеристик воздержался. Фото: Александр Казаков/ТАСС.

Впервые с июля 2025 года Россию и Европу связал телефонный разговор. В Кремле трубку поднял Владимир Путин, а «первыми после Макрона» стали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Европейцы назвали телефонный разговор с Путиным «откровенным и содержательным». Кремль от подобных характеристик воздержался. В официальном заявлении Москвы сквозит лед: об успехах говорить явно не приходится. Но начинать разговор с Европой, безусловно, нужно. Именно поэтому президент России во вторник все-таки поднял телефонную трубку.

Президент Финляндии Александр Стубб (справа) и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре Фото: REUTERS.

Почему Европа начала переговоры с Россией? Будут ли они продолжаться, и есть ли реальные перспективы? Телефонный разговор Путина, Стубба и Стёре по косточкам разобрал KP.RU.

ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ: ЧТО СКАЗАНО ОФИЦИАЛЬНО?

Официальное сообщение на сайте Кремля сообщает, что:

1. Разговор прошел по инициативе европейцев. Обсуждали мир на Украине — на фоне переговоров Путина с Уиткоффом на прошлой неделе, и встречи представителей Европы, США и Зеленского в Осло.

Стивен Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Петербурге Фото: REUTERS.

2. Все вежливо приветствовали договоренность о возобновлении мирных переговоров, которые пройдут в начале ноября в Абу-Даби. А Кремль подчеркнул, что ноябрьская встреча будет посвящена «в частности, вопросам обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий».

Намек Европе, что пора обсуждать безопасность и в самой Европе? Конечно. Решатся ли? Вопрос.

3. Путин исчерпывающе рассказал Стуббу и Стёре о ситуации на передовой. И добавил, что любой мир возможен «только при полном и безусловном учёте законных интересов Российской Федерации».

Кремль явно говорил с позиции силы.

4. Наш президент акцентировал внимание, что действия стран ЕС и НАТО только затягивают боевые действия.

Очевидно, именно так на языке дипломатии может звучать «оттягивают неизбежное поражение Украине, рискуя Третьей мировой».

Кремль явно говорил с позиции силы. Фото: Александр Река/ТАСС

5. Говорили о пиратстве европейцев и захвате наших танкеров. На языке дипломатии — «о безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы». Путин настаивал на «важности соблюдения международного права», европейцы не могли не подтвердить важность соблюдения принципов свободного судоходства.

Впрочем, мы прекрасно понимаем цену их слова.

6. Закончили ситуацией в Алёшках — наш президент подробно рассказал о введении «режима тишины». После чего лидеры попрощались, договорившись «продолжать прямые контакты по телефону».

С Макроном в 2025, кстати, в конце договаривались о том же.

ЧТО ЗАЯВИЛА ЕВРОПА О ПЕРЕГОВОРАХ С РОССИЕЙ?

Канцелярии глав Финляндии и Норвегии выпустили одинаковое сообщение. Многие тезисы повторяются, но есть и очень любопытные детали:

— Стубб и Стёре подчеркнули, что их страны продолжают быть «твердыми сторонниками Украины».

— Цель звонка — передать президенту Путину «прямые послания относительно будущих переговоров». Если Кремль писал, что они посвящены «безопасности России и Украины», то европейцы настаивают, что они «направленны на прекращение войны».

То есть намек России на обсуждение безопасности в Европе пока остался без реакции.

Стубб и Стёре подчеркнули, что их страны продолжают быть «твердыми сторонниками Украины» Фото: REUTERS.

— Стубб и Стёре «не выступали от имени Европы в целом», а говорили как лидеры своих государств.

То есть с одной стороны они передают «прямые послания от Зеленского», который в Осло говорил с Европой. А с другой, якобы делают это «не от лица ЕС». Тем более смешно, что Стубба, одного из главных ястребов «партии войны», за «несогласованный разговор с Кремлем» даже успела раскритиковать премьер Дании Метте Фредериксен.

Абсурд? Нет, просто Старый Свет всеми силами показывает — до прямых переговоров с Россией, таких важных для реального разрешения причин конфликта, еще очень и очень далеко.

— Европейцы заявили, что война должна закончится. И тут же заверили, что продолжат поддержку Украины.

Смысл второго абсурдного и взаимопротиворечащего заявления прост: конфликт «должен закончится не победой России». Судя по всему, это и есть главное сообщение, которое двум европейским лидерам было поручено донести до Москвы.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗВОНОК СТУББА И СТЁРЕ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?

Судя по интонации в заявлении представителей Европы (а мы не обманываемся, естественно содержание разговора было проработано и в Брюсселе, и в Лондоне), телефонный разговор был не знаком мира. А ровно наоборот.

Нужно понимать: разговор, совершенно очевидно, вытекает из последних событий: дизельной сделки России и США, заявлений Трампа о том, что Зеленского пора менять, а Украине пора идти на уступки и заключать «сделку».

На этом фоне заявления Стубба и Стёре выглядят как знак Кремлю — произошедшие перемены никак не изменили мнение Европы. Брюссель не отступит. Война продолжится.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО: ЧТО ЗНАЧИТ ЗВОНОК ЕВРОПЕЙЦЕВ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ?

Ожидал ли такого развития событий Кремль? Можно не сомневаться. Однако Москва отдает себе отчет — такие разговоры не просто важны. Они категорически необходимы.

Совершенно очевидно, что сегодня события разворачиваются не в пользу Старого Света. И Москва использовала беседу как возможность подать ответный знак — Россия все еще готова обсуждать европейскую безопасность. Условия реального окончания СВО. Восстановление экономических отношений, если Европа решится.

Это знак не для Стубба и брюссельских бюрократов, но для сил в Старом Свете, которые действительно стремятся к окончанию конфликта.

Москва понимает: рано или поздно разговор с Европой все равно начнется. И пусть тот факт, что наш противник до сих пор не готов признать этот факт, наверняка, Кремль разочаровывает.

Но Россия умеет ждать…

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