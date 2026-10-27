Семейная ипотека в России может измениться: новые поручения президента

С 1 октября 2026 года у нас уже действуют новые условия семейной ипотеки, где и ставка, и максимальный размер кредита привязаны к числу детей в семье и региону. Фото: Dasha Petrenko/Shutterstock/Fotodom

Семейную ипотеку предполагается дорабатывать дальше. Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность по совершенствованию условий программы для многодетных семей, включая большую дифференциацию максимального размера кредита в зависимости от числа детей в семье. Доклад по этому поводу должен быть подготовлен до 1 января.

С 1 октября 2026 года у нас уже действуют новые условия семейной ипотеки, где и ставка, и максимальный размер кредита привязаны к числу детей в семье и региону (см. «Напоминалку»). Ставки дифференцированы от 2% до 12%, а возможный лимит льготного кредита — от 6 миллионов рублей до 18 миллионов. В частности, конкретно для многодетных (трое детей и больше) максимальный размер семейной ипотеки с 1 октября установлен в 18 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга с областями и в 10 миллионов — для остальных регионов.

Как еще предположительно могут быть усовершенствованы эти условия?

- Я бы в первую очередь обратил внимание, что в перечне поручений Президента пункт про семейную ипотеку непосредственно соседствует с другим — вклад российской компании в поддержку работников с детьми может стать одним из критериев при решении, получит ли эта компания меры государственной поддержки. Это показывает, каким образом дальше предполагается совершенствовать помощь семьям — не только за счет госпрограмм типа семейной ипотеки, но и за счет вклада крупных работодателей в поддержку многодетных работников. Ведь даже по очень льготной ипотеке семье с тремя и более детьми еще надо суметь расплатиться - расходы у таких семей по определению и так большие, - говорит завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов.

Цыганов: Даже по очень льготной ипотеке семье с тремя и более детьми еще надо суметь расплатиться - расходы у таких семей по определению и так большие. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Собственно «потолок» льготного кредита, утвержденный с 1 октября, по мнению эксперта, для нестоличных городов-миллионников действительно маловат. С учетом первоначального взноса и кредита в 10 миллионов рублей (максимальная сумма для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и их областей), в крупных городах реально купить трешку.

- Но если речь именно о семье с тремя и более детьми, нужна, как минимум, четырехкомнатная или даже пятикомнатная квартира, - уверен эксперт.

И тут встает еще и другой вопрос: средней, не самой богатой, российской семье с тремя или четырьмя детьми подобная недвижимость обычно недоступна при любых условиях льготной ипотеки — просто в силу огромной цены и дефицита таких квартир в жилых комплексах уровнем ниже «бизнес».

- Могу предположить, что будет рассматриваться вопрос об увеличении «потолка» семейной ипотеки под индивидуальное жилищное строительство, - прогнозирует Цыганов. - В этом случае во многих регионах цена квадратного метра ниже, чем в многоэтажной новостройке. И в своем собственном доме многодетная семья обычно чувствует себя лучше и комфортнее. Конечно, при наличии в зоне досягаемости всей необходимой инфраструктуры типа детского сада, школы, поликлиники и т. п. Но если говорить именно о поддержке демографии, на мой взгляд, самой эффективной была бы еще одна мера: за каждого последующего ребенка списывать часть ипотечного кредита.

В своем собственном доме многодетная семья обычно чувствует себя лучше и комфортнее, чем в многоэтажке. Фото: WorldStockStudio/Shutterstock/Fotodom

НАПОМИНАЛКА

Таковы условия семейной ипотеки с 1 октября 2026

ДЛЯ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОБЛАСТЯМИ:

- 4% годовых, максимальная сумма 18 миллионов рублей – если в семье пять и более детей, хотя бы одному из них меньше 7 лет на момент заключения договора,

- 6% годовых, до 18 миллионов рублей – четверо детей, хотя бы одному меньше 7 лет,

- 8% годовых, до 18 миллионов рублей – трое детей, хотя бы одному меньше 7 лет,

- 10% годовых, до 15 миллионов рублей – двое детей, хотя бы одному меньше 7 лет,

- 12% годовых, до 12 миллионов рублей – один ребенок меньше 7 лет.

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ:

- 2% годовых, до 10 миллионов рублей – для семей с пятью и более детьми, хотя бы одному ребенку меньше 7 лет,

- 4% годовых, до 10 миллионов рублей – четверо детей, хотя бы одному меньше 7 лет,

- 6% годовых, до 10 миллионов рублей – трое детей, хотя бы одному ребенку меньше 7 лет,

- 8% годовых, до 8 миллионов рублей – двое детей, хотя бы одному меньше 7 лет;

- 10% годовых, до 6 миллионов рублей – при одном ребенке младше 7 лет.

Кроме того:

- ставка по семейной ипотеке остается не выше 6%, независимо от числа детей и региона, если кредит берется на индивидуальное жилищное строительство,

- аналогично — если внести первоначальный взнос не менее 50% от стоимости жилья.

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