Смотрите на Луну, пока не стало слишком поздно: спутник Земли стремительно уменьшается

Группа американских астрономов (главный там Томас Уоттерс из Смитсоновского института и NASA) проанализировала спутниковые фотографии Луны, и пришла к ошеломляющему выводу: наше ночное светило постоянно сжимается. В процессе бедняжку мощно трясет, и это плохая новость для будущей лунной станции. Южный полюс, богатый водой (и именно поэтому строить станцию собираются именно там) может оказаться ловушкой: там лунотрясения особенно разрушительные. Статья опубликована в издании The Planetary Science Journal. А мы постараемся понять, что происходит, и не сожмется ли Луна в точку прямо на наших глазах.
Мы привыкли к идее, что в недрах Земли очень горячо. Возьмите любое фантастическое произведение, где смельчаки устремляются к центру планеты – они прямо-таки изнывают от невероятного жара. И, хотя в глубоких пещерах, напротив, холодно, вроде бы интуитивно понятно, что так и должно быть. Хотя бы из-за колоссального давления.
На самом деле недра той или иной планеты вовсе не обязаны быть раскаленными. Земля внутри горяча (и, когда случаются извержения вулканов, а раскаленная магма оказывается на поверхности, мы видим, насколько она горяча) лишь потому, что ее греет распад радиоактивных элементов. Он и является единственным источником тепла Земли.
В принципе в космосе можно сыскать еще одну «грелку» - это гравитация. Если небольшое небесное тело находится рядом с гигантской планетой (пример – спутники Юпитера или Сатурна), приливные силы от планеты-хозяина так велики, что спутник прямо-таки пылает изнутри. Около Юпитера есть спутник Ио (отлично виден в бинокль), на котором постоянно извергаются вулканы. Понятно, что в самом Ио энергии для такой активности попросту нет. Ее в недра «доставляет» гравитация.
На Луне есть те же радиоактивные элементы, что и на Земле. Но она меньше Земли, и радиоактивное тепло там закончится быстрее, чем на нашей планете. И, хотя приливные силы в системе Земля-Луна существуют (кто видел прилив на море, это точно знает), они не столь колоссальны, чтобы играть серьезную роль. Львиная доля приливной силы расходуется на удаление Луны от Земли: в самом деле, Луна, если брать геологические, огромные отрезки времени, все дальше и дальше от нас.
Так или иначе, Луна в самом деле должна остывать. Астрономы это знают давно. Но в новом исследовании – очень важные нюансы.
Исследователи внимательно проанализировали снимки, сделанные с лунной орбиты аппаратом LRO. Что они искали на фотографиях? Интересные детали рельефа, которые ускользают от самых мощных земных телескопов. Нашли? Нашли.
Фото: wikimedia.org.
Их внимание привлекли уступы высотой с многоэтажный дом. Но, в отличие от дома, который стоит вертикальной «свечой», на Луне уступы ступенчатые. Всего обнаружилось около 9 тысяч таких структур. Откуда же они взялись?
Астрономы сделали единственно возможный вывод. Исчерпывается радиоактивное тепло в ядре Луны, в мантии. Ядро и мантия остывают и сжимаются. Но кора – верхняя оболочка – поспеть за ядром и мантией не может. В какой-то момент Луна напоминает незрелый орех: под «скорлупой» пустое пространство, а ядрышко маленькое. Потом кора, конечно, просто обрушивается вниз. Происходят колоссальные по силе толчки.
Согласно прикидкам астрономов, за последние несколько десятков миллионов лет радиус Луны уменьшился на 50 метров. Странно, что не больше: модели говорят, что Луна должна была похудеть на целый километр. Что-то ее держит. Может, мы неверно оцениваем темпы остывания, или самый верхний рыхлый слой (реголит) маскирует процесс, или Луна внутри действительно очень-очень пустая, ее кора держится на честном слове и скоро обрушится.
Если бы астрономы XIX века читали новую работу, они бы похлопали в ладоши. Тогда считалось, что Луна сейсмический активна, а кратеры на ней – это не всегда следы ударов метеоритов, а часто – вулканические кратеры.
Есть ли на Луне настоящие вулканы? Копья скрещивались еще в 1940-х, причем советские астрономы настаивали на том, что Луна – планета вулканов, а американцы повсюду видели следы ударов метеоритов.
Точку, казалось, поставил советский астроном Николай Козырев, который в 1958 году непосредственно наблюдал извержение из кратера Альфонс (точнее, выход вулканических газов). За это открытие Козырев получил престижную международную награду.
Доходило до смешного. Когда американские космонавты в начале 1970-х поставили на Луне сейсмометры, и эти приборы засекли лунотрясения, их списали только и исключительно на удары метеоритов. Дескать, метеорит бьет, а Луна так интересно устроена, что даже от слабого удара гудит, точно бубен. Толчки длительностью 10 минут, 15 минут, даже полчаса – все это, дескать, метеориты.
Теперь группа Томаса Уоттерса пишет, что "Аполлоны" наблюдали настоящий лунотряс, вызванный остыванием Луны, а не только метеоритные толчки.
У астрономов прошлого есть еще один повод похлопать в ладоши. Наблюдая без фотоаппаратов, но очень тщательно и долго, они нет-нет, да фиксировали изменения на лунном диске. Содержимое некоторых кратеров провалилось внутрь, иные кратеры как бы замылились, и все эти перемены позже, в ХХ веке, списали на ошибки. Теперь-то понятно, что все это было реальностью.
А астрономы современные хватаются за голову: лунотрясения на Южном полюсе, согласно расчетам, вмиг разболтают крепежи станции. На более-менее удобных площадках для строительства там и сям разломы, а соблазнительное соседство с горным уступом (от радиации прикрывает) оборачивается угрозой оползней. Луна оказывается все менее гостеприимным миром по мере того, как мы ее узнаем.
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