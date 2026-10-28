Смотрите на Луну, пока не стало слишком поздно: спутник Земли стремительно уменьшается

Наше ночное светило постоянно сжимается. Фото: vovan/Shutterstock/Fotodom

Группа американских астрономов (главный там Томас Уоттерс из Смитсоновского института и NASA) проанализировала спутниковые фотографии Луны, и пришла к ошеломляющему выводу: наше ночное светило постоянно сжимается. В процессе бедняжку мощно трясет, и это плохая новость для будущей лунной станции. Южный полюс, богатый водой (и именно поэтому строить станцию собираются именно там) может оказаться ловушкой: там лунотрясения особенно разрушительные. Статья опубликована в издании The Planetary Science Journal. А мы постараемся понять, что происходит, и не сожмется ли Луна в точку прямо на наших глазах.

СТАНОВИТСЯ ВСЕ ХОЛОДНЕЕ

Мы привыкли к идее, что в недрах Земли очень горячо. Возьмите любое фантастическое произведение, где смельчаки устремляются к центру планеты – они прямо-таки изнывают от невероятного жара. И, хотя в глубоких пещерах, напротив, холодно, вроде бы интуитивно понятно, что так и должно быть. Хотя бы из-за колоссального давления.

На самом деле недра той или иной планеты вовсе не обязаны быть раскаленными. Земля внутри горяча (и, когда случаются извержения вулканов, а раскаленная магма оказывается на поверхности, мы видим, насколько она горяча) лишь потому, что ее греет распад радиоактивных элементов. Он и является единственным источником тепла Земли.

Земля внутри горяча лишь потому, что ее греет распад радиоактивных элементов. Фото: Rost9/Shutterstock/Fotodom

В принципе в космосе можно сыскать еще одну «грелку» - это гравитация. Если небольшое небесное тело находится рядом с гигантской планетой (пример – спутники Юпитера или Сатурна), приливные силы от планеты-хозяина так велики, что спутник прямо-таки пылает изнутри. Около Юпитера есть спутник Ио (отлично виден в бинокль), на котором постоянно извергаются вулканы. Понятно, что в самом Ио энергии для такой активности попросту нет. Ее в недра «доставляет» гравитация.

На Луне есть те же радиоактивные элементы, что и на Земле. Но она меньше Земли, и радиоактивное тепло там закончится быстрее, чем на нашей планете. И, хотя приливные силы в системе Земля-Луна существуют (кто видел прилив на море, это точно знает), они не столь колоссальны, чтобы играть серьезную роль. Львиная доля приливной силы расходуется на удаление Луны от Земли: в самом деле, Луна, если брать геологические, огромные отрезки времени, все дальше и дальше от нас.

Так или иначе, Луна в самом деле должна остывать. Астрономы это знают давно. Но в новом исследовании – очень важные нюансы.

СТУПЕНЧАТЫЕ «ДОМА»

Исследователи внимательно проанализировали снимки, сделанные с лунной орбиты аппаратом LRO. Что они искали на фотографиях? Интересные детали рельефа, которые ускользают от самых мощных земных телескопов. Нашли? Нашли.

Аппарат LRO был запущен в 2009 году Фото: wikimedia.org.

Их внимание привлекли уступы высотой с многоэтажный дом. Но, в отличие от дома, который стоит вертикальной «свечой», на Луне уступы ступенчатые. Всего обнаружилось около 9 тысяч таких структур. Откуда же они взялись?

Астрономы сделали единственно возможный вывод. Исчерпывается радиоактивное тепло в ядре Луны, в мантии. Ядро и мантия остывают и сжимаются. Но кора – верхняя оболочка – поспеть за ядром и мантией не может. В какой-то момент Луна напоминает незрелый орех: под «скорлупой» пустое пространство, а ядрышко маленькое. Потом кора, конечно, просто обрушивается вниз. Происходят колоссальные по силе толчки.

Пример снимка Луны, сделанный аппаратом LRO. Фото: NASA

Согласно прикидкам астрономов, за последние несколько десятков миллионов лет радиус Луны уменьшился на 50 метров. Странно, что не больше: модели говорят, что Луна должна была похудеть на целый километр. Что-то ее держит. Может, мы неверно оцениваем темпы остывания, или самый верхний рыхлый слой (реголит) маскирует процесс, или Луна внутри действительно очень-очень пустая, ее кора держится на честном слове и скоро обрушится.

ОБЪЯСНЕНИЕ СТАРИННЫХ ТАЙН

Если бы астрономы XIX века читали новую работу, они бы похлопали в ладоши. Тогда считалось, что Луна сейсмический активна, а кратеры на ней – это не всегда следы ударов метеоритов, а часто – вулканические кратеры.

Есть ли на Луне настоящие вулканы? Копья скрещивались еще в 1940-х, причем советские астрономы настаивали на том, что Луна – планета вулканов, а американцы повсюду видели следы ударов метеоритов.

Снимок лунного кратера, сделанный аппаратом LRO. Фото: NASA

Точку, казалось, поставил советский астроном Николай Козырев, который в 1958 году непосредственно наблюдал извержение из кратера Альфонс (точнее, выход вулканических газов). За это открытие Козырев получил престижную международную награду.

Советский астроном Николай Козырев в 1958 году непосредственно наблюдал извержение из кратера Альфонс (точнее, выход вулканических газов). Фото: ru.wikipedia.org / Jamie Cooper/ASTD0/Global Look Press

Доходило до смешного. Когда американские космонавты в начале 1970-х поставили на Луне сейсмометры, и эти приборы засекли лунотрясения, их списали только и исключительно на удары метеоритов. Дескать, метеорит бьет, а Луна так интересно устроена, что даже от слабого удара гудит, точно бубен. Толчки длительностью 10 минут, 15 минут, даже полчаса – все это, дескать, метеориты.

Теперь группа Томаса Уоттерса пишет, что "Аполлоны" наблюдали настоящий лунотряс, вызванный остыванием Луны, а не только метеоритные толчки.

У астрономов прошлого есть еще один повод похлопать в ладоши. Наблюдая без фотоаппаратов, но очень тщательно и долго, они нет-нет, да фиксировали изменения на лунном диске. Содержимое некоторых кратеров провалилось внутрь, иные кратеры как бы замылились, и все эти перемены позже, в ХХ веке, списали на ошибки. Теперь-то понятно, что все это было реальностью.

А астрономы современные хватаются за голову: лунотрясения на Южном полюсе, согласно расчетам, вмиг разболтают крепежи станции. На более-менее удобных площадках для строительства там и сям разломы, а соблазнительное соседство с горным уступом (от радиации прикрывает) оборачивается угрозой оползней. Луна оказывается все менее гостеприимным миром по мере того, как мы ее узнаем.

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