Валерия показала живот после косметологических процедур: «Наши общие усилия»

Певица Валерия продемонстрировала живот после косметологических процедур Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певица Валерия продемонстрировала живот после косметологических процедур, артистка решила поработать над упругостью кожи и показала подписчикам, как проходит очередной сеанс у специалиста. На опубликованных в соцсетях кадрах заметны многочисленные следы от уколов.

Валерия призналась, что вот уже 15 лет сотрудничает с одной клиникой. По словам певицы, комплименты в адрес ее внешности — это результат не только генетики, но и постоянной работы над собой. «Когда мне делают комплименты по поводу того, как выгляжу, могу смело сказать: это наши общие усилия, постоянство, научный подход и немножко моей генетики и силы воли», — написала артистка.

На этот раз косметологи сосредоточились на животе. «Красота. Работаем над тургором кожи живота», — прокомментировала Валерия происходящее, показав обработанную область.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Врач певицы объяснила, какие именно процедуры провели. Сначала специалист использовала микроигольчатый лифтинг, направленный на улучшение качества кожи, а затем дополнила уход препаратами на основе аминокислот. «Мы работали над качеством кожи, а сверху добавили препараты на основе аминокислот для того, чтобы подпитать наши фибробласты для выработки нового коллагена», — рассказала косметолог.

Пока Валерия занимается уходом за собой, в семье певицы произошли и другие перемены. Ее невестка Лиана Шульгина сообщила, что вместе с мужем Арсением и двумя маленькими детьми окончательно перебралась в Дубай. Семья несколько лет присматривалась к жизни в ОАЭ, пробовала подолгу оставаться там и лишь после нескольких таких поездок решилась на переезд. «В сентябре прошлого года мы переехали. И вот уже больше года Дубай наш дом», — рассказала Лиана. Сын певицы Арсений и Лиана поженились в августе 2020 года. Они воспитывают дочь Селин и сына Мирона, родившегося в апреле 2025-го. Младший ребенок стал вторым внуком Валерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ну хоть кто-то в шоу-бизнесе натуральный»: 58-летняя Валерия восхитила снимком в бикини

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке