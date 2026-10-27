Виктория Боня задела Филиппа Киркорова: носит вещи «для бедных и бомжей»

Виктория Боня задела Филиппа Киркорова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Блогер Виктория Боня прошлась по поклонникам Louis Vuitton и Chanel, заявив, что позволить себе эти марки еще не значит принадлежать к миру настоящей роскоши. По ее мнению, статус совсем другого уровня символизирует Hermès. С таким взглядом согласилась и дочь Виктории 14-летняя Анджелина.

«Louis Vuitton — бренд для бедных и бомжей: когда у человека чуть-чуть появляются деньги, он покупает Louis Vuitton, причем на последние», — заявила Боня на видео, которое опубликовала в своих соцсетях. Отдельно блогер раскритиковала Chanel, назвав качество вещей марки отвратительным. В итоге из трех модных домов одобрение Виктории и Анджелины получил только Hermès: судя по их рассуждениям, именно эта марка ассоциируется у них с по-настоящему состоятельными людьми.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Под не самую приятную классификацию от звезды «Дома 2» неожиданно попал и Филипп Киркоров. Народный артист России давно признается в любви к Louis Vuitton и даже посвятил бренду отдельную часть своего гардероба. Выходит, по версии Бони, король российской эстрады с его страстью к французской марке тоже рискует оказаться в категории «бомжей»? Впрочем, Киркоров явно не собирается отказываться от любимого модного дома.

На недавнем концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет» певец появился в костюме Louis Vuitton с цветочной вышивкой из коллекции весна-лето 2023. Комплект создавали по индивидуальному заказу, а его стоимость вместе с фиолетовой сумкой могла превышать 50 тысяч долларов, то есть около пяти миллионов рублей. «Так что сегодня все от моего любимого Louis Vuitton. А как поется в моей песне «Луиза», там тоже: «Я тебя люблю, Луи». Так что эта песня и про Луи, и про Луизу, и про Louis Vuitton. Так что в этой песне заложен скрытый смысл еще любви к бренду Louis Vuitton», — объяснял артист корреспонденту KP.RU.

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