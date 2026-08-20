Виктория Боня вызвала полицию из-за мужчины, перелезшего через забор ее дома: «До депортации 5 секунд»

Виктория Боня рассказала о сталкере, который пытался проникнуть в ее дом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

У звезды «Дома-2» Виктории Бони выдался неспокойный день. Блогер рассказала в соцсетях, что неизвестный мужчина неоднократно приходил к ее дому, кричал и пытался попасть на территорию, перелезая через забор. В итоге знаменитость вызвала полицию, а после приезда правоохранителей решила публично предупредить незнакомца о последствиях.

По словам Бони, фотографию своего сталкера она передала правоохранителям. Теперь блогер намерена действовать жестче, если незнакомец снова появится возле дома. «Я вызвала полицию, ко мне тут наповадились какие-то люди, вернее, один мужчина. Ходить, кричать, через забор лазить. Вот приехала сейчас полиция, мы его сфотографировали, этого мужчину. И я предупреждаю вас, мужчина, если вы еще раз сюда придете, хотя бы один раз. Ваша фотография уже есть в полиции. У вас будут очень большие серьезные проблемы», — заявила Виктория в видеообращении в соцсетях.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Боня отдельно подчеркнула, что речь идет о территории, где находится ее несовершеннолетняя дочь. Поэтому повторное появление незваного гостя она намерена воспринимать уже особенно серьезно. «Имейте в виду, еще раз. Вы зайдете на территорию, перелезая через забор, придете ко мне, где живет несовершеннолетний ребенок, до депортации просто, вот так вот, 5 секунд. Вы думаете, шутки, что ли, здесь ходить?» — предупредила блогерша.

Виктория также уточнила обстоятельства произошедшего, поинтересовавшись у человека рядом, где именно находился мужчина и говорит ли он по-русски. «Это не Россия, это не Украина, это Европа! Вон полицейские приехали. Я отдала фотографию», — сказала она.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно Боня уже рассказывала о другой ситуации, связанной с дочерью. Правда, на этот раз речь шла не о реальном происшествии, а о необычном сне с Ксенией Собчак. Виктория призналась, что во сне жестоко расправилась с бывшей коллегой по «Дому-2», поскольку в сюжете сновидения фигурировал ее ребенок. «В этот раз я ее била, я ее колола открывашкой, я ее кипятком обливала. И я поняла, почему, потому что во сне фигурировала моя дочь», — рассказывала Виктория.

При этом Боня подчеркнула, что их давние разногласия с Собчак, по ее словам, остались в прошлом. Она выразила надежду, что возвращаться к конфликту с журналисткой больше не придется. «Но я напомню, что мы с Ксенией Собчак наш топор войны старой запорошили. Слава богу, запорошили. Надеюсь, это навсегда», — заявила Боня.