Макрон решил «заминировать» Европу: Чем ответит Россия в случае ядерных угроз в ее адрес

Макрон распетушился: он вознамерился своими щипанными крыльями прикрыть всю Европу. Фото: REUTERS.

САМОЗВАННЫЙ СПАСИТЕЛЬ КОНТИНЕНТА

Все больше превращающийся в «хромую утку» президент Франции Макрон распетушился: он вознамерился своими щипанными крыльями прикрыть всю Европу. Американская газета The Wall Street Journal проведала, что у Парижа есть секретный план размещения в европейских странах НАТО французских ядерных ракет, «предназначенных для ударов по городам России». И почему же так? Потому что и Макрон, и французские генералы считают, что гигантский ядерный потенциал США (5000 боеголовок) предназначен главным образом для защиты национальной территории Соединенных Штатов. А их ядерный зонтик для Европы — это в лучшем случае старые (разработанные еще в 1960-х годах) гравитационные бомбы В-61, предназначенные для того, чтобы остановить советские танковые дивизии, которые из ГДР должны были прорываться к Ла-Маншу. И хотя Советская армия из Восточной Европы ушла, устаревшие бомбы и сегодня на боевом дежурстве. Непонятно для чего. А вот французские крылатые ракеты ASMP-A с ядерными боеголовками, установленные на истребителях Rafale F4.1 куда эффектней и эффективней — они предназначены, цитируем The Wall Street Journal, «для нанесения ударов по основным городам России и с высокой вероятностью достигнут своих целей».

Собственно, план Макрона состоит в том, чтобы разместить французские истребители с ядерными ракетами по всей Европе.

НЕПРОШЕНЫЕ ОХРАННИКИ

Теперь зададимся вопросом: а зачем все это Макрону нужно? Новый президентский срок ему не светит, а бушующая Франция требует дать уголовный срок. Похоже, что уходящий Макрон присматривает себе руководящую должностенку в Евросоюзе? Он уже давно пытается присвоить себе «жезл» лидера Европы, то призывая создать единую евроармию, то коалицию стран, желающих ввести войска на Украину. Хотя Москва жестко предупредила: войдете без нашего согласия, — будем бить.

Ну, а теперь «возьмем на зуб» идею Макрона разместить французские истребители по всей Европе. И хотя он пытается доказать, что его предложение создаст «совершенно иной уровень ядерного сдерживания», к этому многие страны ЕС горячего желания не выказывают. Большинство из них с опаской поглядывают на те страны Ближнего Востока, которым сильно досталось от Ирана из-за размещения на их территории баз США (как тут не вспомнить анекдот со словами: «А нас-то за шо?»). Правда, недавно вступившие в НАТО Швеция и Финляндия не против приютить французские самолеты Rafale F4.1 с ядерными ракетами ASMP-A. Но от остальных еще надо получить согласие. Да и к тому же следует учитывать, что США давно хранят в Европе и Турции 100–150 своих ядерных бомб B-61 — они размещены на шести авиабазах: в Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Волкель) и в турецком Инджирлике.

Швеция и Финляндия не против приютить французские самолеты Rafale F4.1 с ядерными ракетами ASMP-A. Фото: Sra Tori Haudenschild/U.S. Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

У самой же Франции примерно 290 ядерных бомб, — солидное количество для того, чтобы еще больше «заминировать» Европу. Но опять-таки, — кто согласится подставлять себя под неизбежные российские ядерные удары в случае, если европейские ястребы вздумают «идти на Москву»?

ЖИЗНЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Ну а теперь вернемся к замыслу Макрона использоваться Rafale F4.1 с ядерными ракетами «для нанесения ударов по основным городам России». До этих городов надо еще достать, преодолев нашу ПРО и ПВО. А, во-вторых, в таком случае для Франции российская «ядерная ответка» неизбежна. Причем независимо от того, откуда будут взлетать на бомбардировку России французские истребители — из-под Парижа, из Польши, Швеции, Финляндии.

Мне в свое время довелось служить в Генштабе, и я видел карты, на которых красными кружками обозначены ядерные и другие объекты противника, которые в случае атомной угрозы должны поражаться «в приоритетном порядке». И на тех картах были обозначены не мирные города (как у Макрона), а исключительно военные объекты — аэродромы (скажем, такие как Сен-Дизьен или Люксей), базы хранения ядерного оружия, центры принятия решений, ракетные и военно-морские базы, а также оборонные заводы. В российском Генштабе хорошо знают, например, что основной командный пункт президента Франции для передачи ядерных приказов называется «Юпитер» и расположен он под Елисейским дворцом. А Центр управления ядерными силами воздушного компонента французских сил сдерживания известен как Центр ядерных операций стратегических воздушных сил (COFAS) и расположен под землей на авиабазе Таверни к северу от Парижа.

В случае французских ядерных ударов по России наши «Сарматы», «Авангарды», «Ясени», «Калибры» или «Орешники» гарантированно достанут и эти цели. А у нас не 290, а порядка 5000 ядерных боеголовок, — на всех агрессоров хватит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работает убийца Starlink - российская ракета «Нудоль»: разведка США предупредила Маска об угрозе

Лазерное оружие уже защищает небо России: из нескольких сотен беспилотников до цели не долетел ни один

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Европа нагло рвется на переговоры Трампа, Путина и Зеленского